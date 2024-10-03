Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Виллиан Жозе: «Я достаточно поиграл в Испании. Здесь совсем другой футбол»

вчера, 10:33

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе рассказал, как прошла его адаптация в московском клубе.

Сейчас у меня всё отлично. Уже говорил, что для нападающего важно забивать. Если этого не происходит, значит, что-то не так. Я смог забить гол в матче с «Динамо». Понимал, что этот момент наступит. Я тренируюсь, работаю.

Я достаточно поиграл в Испании. Здесь совсем другой футбол. Но самое главное — адаптироваться, работать и бороться за своё место в старте.

Напомним, дебютный гол Виллиана Жозе принёс «Спартаку» победу над «Динамо» в Кубке России. Всего за «красно-белых» 32-летний бразилец провёл восемь матчей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Соболев: «Нужно ещё немножко времени на адаптацию»
Вчера, 08:44
Личка назвал российских футболистов, которые могут заиграть в Европе
Вчера, 00:29
Карпин заявил, что доволен игрой «Ростова» в проигранном матче с «Химками»
02 октября
Заместитель генпродюсера «Матч ТВ» высказался о зрелищности Кубка России
02 октября
Министр спорта России высказался о популярности футбола в стране
02 октября
Нагорных: «Благодарен Дзюбе за тот период, который он провёл в нашем клубе»
02 октября
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:08
не ну в чём то он прав действительно, у нас лига отскоков и рикошетов конечно та ещё, плюс заместо бега используется не совсем спортивная ходьба, так что разница действительно большая, но она же в пользу только твоей любви к фастфуду, а ты почему то хуже играешь чем там где было сложнее
kc3fuuy3uk3d
kc3fuuy3uk3d
вчера в 11:29
Здесь больше платят и можно пешком по полю ходить.
lotsman
lotsman
вчера в 10:57
Здесь другой футбол, а в чём разница, не сказал.)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 