Виллиан Жозе: «Я достаточно поиграл в Испании. Здесь совсем другой футбол»

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе рассказал, как прошла его адаптация в московском клубе.
Сейчас у меня всё отлично. Уже говорил, что для нападающего важно забивать. Если этого не происходит, значит, что-то не так. Я смог забить гол в матче с «Динамо». Понимал, что этот момент наступит. Я тренируюсь, работаю.
Я достаточно поиграл в Испании. Здесь совсем другой футбол. Но самое главное — адаптироваться, работать и бороться за своё место в старте.
Напомним, дебютный гол Виллиана Жозе принёс «Спартаку» победу над «Динамо» в Кубке России. Всего за «красно-белых» 32-летний бразилец провёл восемь матчей.