Николич: «Пьянич, может быть, выйдет на поле в матче против „Пари НН“»

Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос, сможет ли полузащитник дебютировать за «армейцев» в матче Кубка России против «Пари НН».

По ходу игры, если будет возможность дать ему игровые минуты, может, увидим его на поле. Надо аккуратно с этим, он провел всего две тренировки с командой. Да, он опытный игрок, он неплох по физическому состоянию. Но чтобы мы избежали травм и риска, надо поступать аккуратно. Если получится, выпустим его, если нет — он выйдет на следующую игру или по ходу. Это не самый важный вопрос, а самое важное — игра команды.