Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2024/2025

Николич: «Пьянич, может быть, выйдет на поле в матче против „Пари НН“»

вчера, 20:41
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос, сможет ли полузащитник Миралем Пьянич дебютировать за «армейцев» в матче Кубка России против «Пари НН».

По ходу игры, если будет возможность дать ему игровые минуты, может, увидим его на поле. Надо аккуратно с этим, он провел всего две тренировки с командой. Да, он опытный игрок, он неплох по физическому состоянию. Но чтобы мы избежали травм и риска, надо поступать аккуратно. Если получится, выпустим его, если нет — он выйдет на следующую игру или по ходу. Это не самый важный вопрос, а самое важное — игра команды.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Александр Мостовой: «Пусть Абаскаль набирается опыта в ФНЛ»
Вчера, 17:15
Аршавин высказался о возможном переходе Батракова в «Зенит»
30 сентября
Абаскаль: «Если бог захочет и футбол даст мне шанс — я вернусь в РПЛ»
30 сентября
Гаджиев: «Уровень нашего футбола упал в 2017-2019 годах. Сейчас всё другое»
30 сентября
Газизов: «Некоторым арбитрам надо просто запретить судить»
30 сентября
Президент «Оренбурга» о возможной смене тренера: «Это наши проблемы»
30 сентября
Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:45
Полностью согласен.
Будь здрав.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:56
Было-бы очень интересно будет на него посмотреть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 