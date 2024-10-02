Карпин заявил, что доволен игрой «Ростова» в проигранном матче с «Химками»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал поражение свой команды в матче группового этапа Кубка России против «Химок» (2:3 после серии пенальти).

Игра понравилась, абсолютно спокойно доминировали 80 минут. Пропустили со стандарта после углового и после выноса в нашу сторону. Необязательные голы, мягко говоря, но задачу выйти из группы выполнили. Плановые замены сделали, дали сыграть всем, кому нужны минуты. Практически все по плану кроме серии пенальти и (упущенного) преимущества со счета 2:0.