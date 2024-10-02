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Карпин заявил, что доволен игрой «Ростова» в проигранном матче с «Химками»

вчера, 20:04
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение свой команды в матче группового этапа Кубка России против «Химок» (2:3 после серии пенальти).

Игра понравилась, абсолютно спокойно доминировали 80 минут. Пропустили со стандарта после углового и после выноса в нашу сторону. Необязательные голы, мягко говоря, но задачу выйти из группы выполнили. Плановые замены сделали, дали сыграть всем, кому нужны минуты. Практически все по плану кроме серии пенальти и (упущенного) преимущества со счета 2:0.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:48
НУ ЕСЛИ СРАВНИВАТЬ С ПОСЛЕДНЕЙ ИГРОЙ В ЧЕМПИОНАТЕ, ТО МОЖНО БЫТЬ ДОВОЛЬНЫМ
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:06
Тут к Валерию Георгиевичу не вопрос , а вопросище - Валера какой на хрен план ? Вы про..ваете в концовке со счета 2 : 0 и считаешь это в порядке вещей ? Всё понятно из группы вышли , но зачем озвучивать что доволен результатом проигранного так бездарно матча. Ладно не подумал о прессе и , что скажут болельщики , но игроки тоже это слышат - ради них же самих , ты должен был их разнести "в пух и прах" за такую игру!
Futurista
Futurista
вчера в 20:48
Побарабанный результат...
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:46
Самое главное тренер доволен, результат вторичен...
Futurista
Futurista
вчера в 20:45
Доминировали доминировали да не вЫдоминировали)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:30
А я вспоминаю как он был доволен, даже счастлив после 0:5 в Питере. Оригинал мазохист говорун
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:18
Карпин доволен игрой команды в проигранном матче? Да он просто хочет быть оригинальным. С Валерой у Ростова скоро будут проблемы. Адекватен ли он?
uqeeuwap2fhg
uqeeuwap2fhg
вчера в 20:17
Все по плану,кризис прошел,пора дошонять лидеров
Гость
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