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Министр спорта России высказался о популярности футбола в стране

вчера, 11:47

Министр спорта России Михаил Дегтярев оценил сведения о нынешнем уровне популярности футбола в стране.

Огромное внимание общественности к нашумевшему опросу о якобы падении интереса к футболу в России, на самом деле, отлично демонстрирует привилегированный статус этой игры в нашем обществе. Вряд ли статистика по вниманию к любой другой дисциплине вызвала бы столько же откликов.

Футбол, по данным Росстата, был и остается самым популярным спортом в стране. Им занимается более 3,5 млн человек. Футбольные матчи — главный актив букмекеров. Футболу посвящены большинство репортажей и новостей всех главных спортивных СМИ страны.

Кроме того, есть объективные показатели: посещаемость матчей чемпионата России в последнем завершенном сезоне практически равна показателям 2005 года — 2,7 млн посетителей против 2,9 млн. Кроме того, сам опрос 2005 года и 2024 года проводился по разной методике, что не позволяет объективно их сравнивать. Так что не вижу оснований для сенсационных выводов.

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Источник: matchtv.ru Фото: Анна Нэсси - Soccer.ru
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:21, ред.
По моемУ мнению, у нас в стране всё декларируется. Но только на словах. Кого ни послушаешь - молочные реки и кисельные берега, а в действительности шиш на постном масле. И не только в футболе и любом другом виде спорта.
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:12
Ты сам ответил на свои вопросы. Государство поддерживает спорт лишь на словах, а практически за развитие любого вида спорта ни кто не отвечает. В закавказских республиках местные власти популизируют единоборства, а остальные виды все в забвении.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 18:54
Да, Росстат всё знает о футболе, а особенно о болельщиках. Даже больше чем болельщики.
dzp34ygekkz6
dzp34ygekkz6
вчера в 17:32
Главный банщик жирика поет страусинную песню,
В школах родители покупают за свои деньги мячи ,скакалки,спортзалы годами не видели ремонта,отсутствуют секции по видам спорта,а если есть,то платные, ты михайло больше тратишь денег на закупку веников для бань,а с трибуны чушь несешь
Олег Борткевич
Олег Борткевич
вчера в 16:23
Интересно, а чем конкретно занимается г-н Дектярев и возглавляемое им министерство? Ну кроме красивых слов и заботы о собственном материальном благополучии?
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:41
Жаль что от пустословия ничего не меняется.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:29, ред.
Не только футбола, но и когда - то очень популярных видов спорта: хоккея с мячом, шахмат и шашек, волейбола, баскетбола и ватерполо, зимнего спорта. Вся страна Советов была полностью погружена в спортивные баталии всех уровней. Жили спортом и грезили им. Что - то случилось в России с некоторых пор, а что - не пойму. Только специалисты могут ответить на этот вопрос. Да и ответят ли ? Убери сейчас футбол из сетки вещания и всё - кричи : " Караул ! ". Или интересы населения сместились в другую сторону, или молодёжь стала уже не "та", что была в Союзе, или забот прибавилось в разы, и людям не до спорта вообще и футбола в частности. Скорее всего и то, и другое, и третье, и четвёртое...
Как прикажете относиться к тому, что из сетки вещания спутникового телевидения исчез канал "Матч-ТВ" в НД качестве, и футбол приходится смотреть на общедоступном канале, отличающемся по качестве в худшую сторону, а матчи ЛЧ транслируют на платном канале ОККО ? А вы говорите...
112910415
112910415
вчера в 15:27
Мастерство красивого, но пустого слова - наше всё!
lotsman
lotsman
вчера в 13:55, ред.
Жизнь меняется и интересы меняются. Интернет изменил интерес современной молодёжи. Разные сообщества, блогеры, кошечки с собачками............. Большой интерес к футболу был в старые, ещё советские времена. Болельщики и любители футбола той, старой закалки, постепенно уходят. Интерес к футболу у современной молодёжи очень низкий. Отсюда и все эти цифры снижения футбольных болельщиков. Когда то футбол был в каждом дворе, в каждом районе. Проводились соревнования между районами, школами.............. Один "Кожаный мяч" чего стоил. Интерес был. Болели за своих. А сейчас, на поле, своих можно и не заметить за загорелыми игроками из далёких стран. Футбол стал другим, менее интересным для современных жителей страны. Сейчас все сидят в интернете и интерес к зарабатыванию лайков больше чем к спорту, к футболу.)
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:48
ЛДПР рулит спортом, до этого губернатор... специалист широкого профиля...
nubom
nubom
вчера в 12:45
"Инда взопрели озимые. Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку. Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился..."

[Ильф и Петров. Золотой телёнок]
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:24, ред.
Ну да, всё хорошо прекрасная маркиза, замечательно что мяч у нас по полям передвигается за счёт случайных рикошетов от ходящих пешком шарлатанов которым за это ещё и платят в три раза больше чем в Европе. Замечательно то что не приходится учувствовать в этих международных скучных и бессмысленных турнирах, а можно вместо этого побороться за великолепный кубок с теми же командами с которыми борешься и за чемпионство. Замечательно что судьи свистят всегда когда им просто лень вытащить на выдохе свисток изо рта а ВАР смотрит другие какие то матчи в это время.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:23
Ну, что ждать от заявления Миши Дегтярёва - набор штампов в смысл которых он сам не вникает , то у него футбол " отлично демонстрирует привилегированный статус" , то он "был и остается самым популярным спортом в стране" , то почему то начал сравнивать показатели 2024 и 2005 гг - они у него равны но выводов из этого не делается , Но всё же Миша сам того не подозревая всё же "сдал базу" из за чего чинуши так "задёргались" - "Футбольные матчи — главный актив букмекеров." - И это говорит министр спорта для которого главная задача по идеи - должна быть развитие этого самого спорта , а не забота о барышах букмекеров...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:17, ред.
Вот куда футбольные бабки у нас в стране уходят: на всякого рода брифинги, разработки методик опроса, никому ненужные стат. исследования, виртуальные презентации о том как у нас всё в футболе цветёт, развивается и вкусНО пахнет..., ну и на содержание "незаменимых" и непотопляемых "служителей отечества".

Вникая в эти три абзаца невольно задаёшься вопросом пользы всей этой мишуры. Нихрена путёвого и практичного - одно бахвальство и Ролтон на уши для недалёких.

Митрофанов - футбольный балабол № 1. Тут появился ещё один - Дегтярёв. Этот под номером 2.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:01
Лучше бы футбол, наконец-то, начал вас всех болтливых чиновников, интересовать не на словах, а на деле. Где Государственная программа развития футбола в Российской Федерации. Отдали весь спорт профильным федерациям и успокоились.
q8vaqh7d6vyt
q8vaqh7d6vyt
вчера в 11:59
Привилегированный статус .... для таких же привилегированных бездельников и чинуш. Простой народ перестает ходит на эти клоунады.... Нет у нас футбола, как и спорта тоже!" Это уже не спорт, а азартные игры......
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:56
Ой да всем плевать. Кто не хочет, пусть не интересуется футболом))
Гость
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