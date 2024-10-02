Министр спорта России высказался о популярности футбола в стране

Министр спорта России Михаил Дегтярев оценил сведения о нынешнем уровне популярности футбола в стране.

Огромное внимание общественности к нашумевшему опросу о якобы падении интереса к футболу в России, на самом деле, отлично демонстрирует привилегированный статус этой игры в нашем обществе. Вряд ли статистика по вниманию к любой другой дисциплине вызвала бы столько же откликов.

Футбол, по данным Росстата, был и остается самым популярным спортом в стране. Им занимается более 3,5 млн человек. Футбольные матчи — главный актив букмекеров. Футболу посвящены большинство репортажей и новостей всех главных спортивных СМИ страны.

Кроме того, есть объективные показатели: посещаемость матчей чемпионата России в последнем завершенном сезоне практически равна показателям 2005 года — 2,7 млн посетителей против 2,9 млн. Кроме того, сам опрос 2005 года и 2024 года проводился по разной методике, что не позволяет объективно их сравнивать. Так что не вижу оснований для сенсационных выводов.