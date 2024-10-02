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Нагорных: «Благодарен Дзюбе за тот период, который он провёл в нашем клубе»

вчера, 09:35

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал комментарий касательно ухода из команды нападающего Артёма Дзюбы.

Я Артёму [Дзюбе] очень благодарен за тот период, который он провёл в нашем клубе. Это был очень сложный момент, когда Дзюба пришёл и помог. Мы об этом ему многократно говорили, но пришло время «Локомотиву» играть несколько в другой футбол.

Мы расстались. Хорошо расстались, глядя друг другу в глаза и понимая, что жизнь, возможно, нас сведёт ещё когда-то в каких-то других ипостасях. А то, что Артём — талант, и такие футболисты, как Дзюба, двигают интерес к нашему российскому футболу, я об этом говорил не раз и сегодня в этом нисколько не сомневаюсь.

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ermak6848
ermak6848
вчера в 17:03
Тёма упитерский оставил свой след в РЖД..
kxhyyn5p7f54
kxhyyn5p7f54
вчера в 12:13
Карманы кредиторов похоже бездонные.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:58
Хорошую ,хвалебную речь произнес - нормально.
Гость
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