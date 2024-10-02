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Заместитель генпродюсера «Матч ТВ» высказался о зрелищности Кубка России

вчера, 15:14

Первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков оценил зрелищность Кубка России.

Все знают, насколько быстро растет рынок трансляций. «Матч ТВ» активно участвует в создании новых событий и переупаковке существующих на примере Кубка России совместно с РФС. Мы считаем, что у нас получилось сделать турнир более смотрибельным. И в целом, мы вместе со спортивными федерациями, Министерством спорта и другими организациями выступаем единым кулаком в развитии детско‑юношеского, массового и профессионального спорта.

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Источник: matchtv.ru Фото: ФК «Спартак»
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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:13
Отмените свой антинародный FAN ID , и зрелищность футбола в чемпионате ,возрастёт в разы !
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:48
Больше матчей - больше зрелищности? наверно это хотели сказать. Нет. Зрелищность только упала. Объективно интересен только путь регионов. Групповая стадия - ненужная рутина
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 20:04
И это главное в работе таких болтунов. Живёт человек на своей волне, несёт чепуху и доволен собой.
металлург
металлург
вчера в 19:53
Блин, бред какой-то 🤦‍♀️
stanichnik
stanichnik ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 19:02
Rupertt, а вы вообще часто видели трансляции футбольных матчей с участием детско-юношеских команд на Матч-ТВ? И можно более развёрнуто о конкуренции, о которой вы пишите.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:15
Как говаривали раньше: Волосину убери - п...ть мешает!
112910415
112910415
вчера в 16:43, ред.
Главное - упаковать в красивые слова,
Остальное не важно.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:19
Сотрудничество «Матч ТВ» с РФС и другими организациями действительно является залогом успеха в развитии российского спорта. Создание единой платформы для детско-юношеского и профессионального спорта способствует не только популяризации этих направлений, но и созданию здоровой конкуренции. Такой подход должен привести к более качественной трансляции событий и большей вовлеченности зрителей, что, в свою очередь, может оказать положительное влияние на будущее российских спортсменов.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:43
Вот такие бравые доклады губят наш футбол... Ведь он сказал то, что ему наврали в РФС. Вообще, складывается впечатление, что РФС сам по себе, а до футбола ему совсем нет дела. А сбоку есть Матч ТВ, который просто зарабатывает деньги. А ещё имеются вот такие профессиональные говоруны, не разбирающиеся в футболе.
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 15:42
О да, смотрю аж оторваться не могу.
5het5eqtgu7c
5het5eqtgu7c
вчера в 15:31, ред.
Я вашего МутьТВ дома труба шатал и вас кстати с ней заодно бездарей, которые заполняют галиматьёй целый федеральный канал и когда надо показывать Лигу Чемпионов, как это всегда было ещё со времён трансляций на НТВ в 90-е, мучают людей вот этими бессмысленными, до жути скучными и никому нахрен ненужными тягомотинами, из каковых я лично, сколько не пытался, с трудом осиливаю максимум тайм
3wdke5u989ss
3wdke5u989ss
вчера в 15:29
Не вешай лапшу на спинку стула ,что вы развиваете детско юношеский футбол. Если з/п тренера 15000руб.то тренерами идут ,только те ребята,кто истинно любит футбол. Футбол на переферии заброшен,его нет.
Capral
Capral
вчера в 15:28
Ничего не понял, и не услышал- в чём фишка...
uhrab5g75cb7
uhrab5g75cb7
вчера в 15:24
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит.
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