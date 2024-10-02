Заместитель генпродюсера «Матч ТВ» высказался о зрелищности Кубка России

Первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков оценил зрелищность Кубка России.

Все знают, насколько быстро растет рынок трансляций. «Матч ТВ» активно участвует в создании новых событий и переупаковке существующих на примере Кубка России совместно с РФС . Мы считаем, что у нас получилось сделать турнир более смотрибельным. И в целом, мы вместе со спортивными федерациями, Министерством спорта и другими организациями выступаем единым кулаком в развитии детско‑юношеского, массового и профессионального спорта.