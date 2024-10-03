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Соболев: «Нужно ещё немножко времени на адаптацию»

вчера, 08:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после матча с «Акроном» в Кубке России (5:1) поделился впечатлениями от своего первого гола за команду.

Кому посвящаю свой первый гол за «Зенит»? Маме.

Можно ли утверждать, что сейчас я окончательно освоился в команде и принимаю новые для себя спортивные условия? Говорил после игры с «Рубином», что осталось чуть-чуть для полной адаптации. Но, как оказалось, чуть труднее все это проходит. Наверное, не буду лукавить, что все-таки, как я тогда говорил, что нужно чуть-чуть времени, и я это повторю. Нужно ещё немножко времени, но надеюсь, что гол добавит уверенности.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 10:25
Здесь две стороны одной медали. По человечески, да, совершил ошибку. Но как спортсмен, сделал все правильно. Теперь будут кубки медали титул чемпиона ..не зря гонял мяч значит
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 09:16
Приветствую!А куда деваться то ему! Будут хейтить!Кого то делает это только сильнее! Кого то уничтожает!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 09:13
Всё равно фанаты никогда его не примут!
4997kvekec3g
4997kvekec3g
вчера в 09:09
Нужно ещё немножко времени, чтобы вираж докричал тебе весь объём того, что он о тебе справедливо думает
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:08
Каждое его интервью это повод для хейтеров поглумиться над фетболистом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:07
Не думаю,что фанаты Зенита примут Соболева.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:07
Соболев, какая ещё адаптация?
Перестань делать вид, что не замечаешь негативного отношения фанатов Зенита к себе. Да, ты забил гол Акрону, ну и что? Чудес не бывает... Или ты готов играть только в гостях? Парень, ты совершил ошибку, перейдя в Зенит. Никогда не стать тебе своим в Питере...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:57
Трудно таким говорунам по жизни приходится...
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