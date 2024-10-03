Соболев: «Нужно ещё немножко времени на адаптацию»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после матча с «Акроном» в Кубке России (5:1) поделился впечатлениями от своего первого гола за команду.
Кому посвящаю свой первый гол за «Зенит»? Маме.
Можно ли утверждать, что сейчас я окончательно освоился в команде и принимаю новые для себя спортивные условия? Говорил после игры с «Рубином», что осталось чуть-чуть для полной адаптации. Но, как оказалось, чуть труднее все это проходит. Наверное, не буду лукавить, что все-таки, как я тогда говорил, что нужно чуть-чуть времени, и я это повторю. Нужно ещё немножко времени, но надеюсь, что гол добавит уверенности.
Перестань делать вид, что не замечаешь негативного отношения фанатов Зенита к себе. Да, ты забил гол Акрону, ну и что? Чудес не бывает... Или ты готов играть только в гостях? Парень, ты совершил ошибку, перейдя в Зенит. Никогда не стать тебе своим в Питере...
Перестань делать вид, что не замечаешь негативного отношения фанатов Зенита к себе. Да, ты забил гол Акрону, ну и что? Чудес не бывает... Или ты готов играть только в гостях? Парень, ты совершил ошибку, перейдя в Зенит. Никогда не стать тебе своим в Питере...