Игроки ПСЖ были рады уходу Мбаппе. Они называли его мать «тираном»

Игроки ПСЖ были рады уходу из клуба нападающего Килиана Мбаппе.
Некоторые футболисты парижан считали, что форвард и его окружение портят атмосферу в команде, поэтому были рады, что Мбаппе покинул ПСЖ.
Кроме того, ряд игроков парижского клуба между собой называли мать Килиана «тираном».
Интересно, что они сейчас говорят про Усмана Дембеле? Болтают они хорошо. Посмотрим, как ПСЖ сегодня сыграет с Арсеналом в Лондоне. Энрике готовил команду. Они обязаны сыграть и за тренера. Он заслужил.
Интересно, что они сейчас говорят про Усмана Дембеле? Болтают они хорошо. Посмотрим, как ПСЖ сегодня сыграет с Арсеналом в Лондоне. Энрике готовил команду. Они обязаны сыграть и за тренера. Он заслужил.