Игроки ПСЖ были рады уходу Мбаппе. Они называли его мать «тираном»

1727796972

вчера, 18:36

Игроки ПСЖ были рады уходу из клуба нападающего .

Некоторые футболисты парижан считали, что форвард и его окружение портят атмосферу в команде, поэтому были рады, что Мбаппе покинул ПСЖ .

Кроме того, ряд игроков парижского клуба между собой называли мать Килиана «тираном».