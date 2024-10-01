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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2024/2025

Игроки ПСЖ были рады уходу Мбаппе. Они называли его мать «тираном»

вчера, 18:36

Игроки ПСЖ были рады уходу из клуба нападающего Килиана Мбаппе.

Некоторые футболисты парижан считали, что форвард и его окружение портят атмосферу в команде, поэтому были рады, что Мбаппе покинул ПСЖ.

Кроме того, ряд игроков парижского клуба между собой называли мать Килиана «тираном».

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:24
В Реале не понафелетит
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:02
В нормальной команде..атмосфера не зависит от внешних факторов....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:21
Когда мамаши вмешиваются в дела,это головная боль !!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:02
Семья черепахиных наконец то покинула Париж...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:01
сейчас ПСЖ новая команда.
а когда вы чувствуете себя подавленным, вспомните, что Сафонов, Барколя и Невеш - парижане, и вам станет намного легче.
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:59, ред.
"Некоторые футболисты парижан..."
"ряд игроков парижского клуба..."

С такими фразами можно клепать новости о любых игроках, любого клуба, выдумывая самые невероятные и крамольные истории. И никто не сможет обвинить в не правдивости такой новости, имён то никто не называл...
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 18:49
Скоро в реале будут диктовать свои условия!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:45
Файза Ламари в глазах игроков ПСЖ...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:45
Вот какие подробности всплывают...
Интересно, что они сейчас говорят про Усмана Дембеле? Болтают они хорошо. Посмотрим, как ПСЖ сегодня сыграет с Арсеналом в Лондоне. Энрике готовил команду. Они обязаны сыграть и за тренера. Он заслужил.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:43
Нифига пошли репутационные удары. Тут уже не важно правда или нет, быстро растиражируют по всему футбольному миру.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:43
Будет ли игроки Реала такого же мнения?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:42
Игроки ПСЖ были рады уходу Мбаппе. Они называли его мать «сплинтером»
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