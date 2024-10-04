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В «Наполи» сообщили, что ведут переговоры о новом контракте Кварацхелии

вчера, 21:50

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна рассказал о переговорах по продлению контракта с нападающим Хвичей Кварацхелией.

Сейчас мы ведём переговоры о заключении нового контракта для Хвичи Кварацхелии. Никакой спешки, мы не находимся под давлением, поскольку у него есть ещё три года по текущему контракту. Мы спокойны и ведём переговоры.

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Все комментарии
AleS
AleS
сегодня в 12:51
Смотрел матч Наполи - Комо. Мне там Хвича не понравился.
Брулин
Брулин
сегодня в 11:13
Если отступные за досрочный переход в другой клуб солидные, то можно пока и не спешить)
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:30
...не только от нас...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:25
Нет слов... Добрынина я помню, еще по его Юбилейному вечеру в 1988г., когда он с Лещенко вели концерт. Тогда, И.Добровольский принёс мяч, с автографами всех динамовцев и сказал Славе: "Но здесь, на мяче, автографы только игроков московского Динамо. А Добрынин ему: "Вот и отлично- я же ваш болельщик, и Лёва тоже"!

А какие песни, сколько шлягеров, какие мелодии!!!!!!! Вся страна пела!!! Мда, вот когда вспоминаешь таких ЛЮДЕЙ, НАСТОЯЩИХ, то конечно очень больно и обидно- какие ЛЮДИ уходят...

Светлая Память В.Добрынину!!!
112910415
112910415
вчера в 23:19
Не приходят из грандов...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:18
...заслуженные люди уходят, да ещё Слава Добрынин, ну ты понимаешь, о чём Я...!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:10
Да, я тоже прочел. Ужас, какие люди уходят... Отлично его помню, видел его на стадионе и вне его. На Соккере написано, что он играл полузащитника, но я запомнил его как ЦЗ, который, попеременно играл в паре с Решко или Фоменко... Вообще, из той Великой плеяды игроков киевского Динамо многих уже нет.

Земля ему Пухом!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:05
А ведь как похож!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:04
...Коньков ушёл, светлая память!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:00
...да уж!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:56
Наполи постараится заключить новый контракт с Хвичи.
Capral
Capral
вчера в 22:32
Ага, особенно сегодня посмеялся. У Мудрика, хотябы ассист вчера был, а этот- даже с дебютантом провалился...
Capral
Capral
вчера в 22:29
Спешки конечно нет, он же не растет как игрок. На больших серьезных турнирах он ничего не показывает, а выделяться в играх с середняками Серии А большого ума не надо. Поэтому, если держут в Наполи, надо сказать спасибо. Помню, как сокрушались в Баварии, после нескольких месяцев проведенных Хвичкой в Серии А. Но сейчас, о нем никто не вспоминает. Человек, который всегда и везде пиарит свой дриблинг, большим игроком не станет. Хвичка- игрок узкого профиля. Даже, если вспомнить его на ЧЕ, то он ничего не показал, продолжал идти в обводку не замечая партнеров... А ведь как известно, ЧМ и ЧЕ- это ярмарка, где выбирают "товар" большие клубы, куда так мечтает попасть "марадона"

Я не вижу у него большого светлого будующего. Техничный игрок, однозначно, но закомплексованный на своих личных амбициях, легко читаемый и предсказуемый...
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:28
Надо же, переговоры начались задолго до окончания текущей версии контракта. Ценят Хвичу...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:26
Хвича смеётся над Мудриком
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:23, ред.
Согласится. Только не пойму одного: с какой целью тренер предложил ему роль "блуждающего" по полю Фигаро - то здесь, то там. Порой толку от его "блужданий" я не вижу, а остроту в игру он приВносит только тогда, когда смещается на свой любимый левый фланг.
df3mfsrjj9hx
df3mfsrjj9hx
вчера в 22:03
Хвича там герой, думаю он нужен Наполи
Гость
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