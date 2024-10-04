В «Наполи» сообщили, что ведут переговоры о новом контракте Кварацхелии

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна рассказал о переговорах по продлению контракта с нападающим .

Сейчас мы ведём переговоры о заключении нового контракта для Хвичи Кварацхелии. Никакой спешки, мы не находимся под давлением, поскольку у него есть ещё три года по текущему контракту. Мы спокойны и ведём переговоры.