В «Наполи» сообщили, что ведут переговоры о новом контракте Кварацхелии

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна рассказал о переговорах по продлению контракта с нападающим Хвичей Кварацхелией.
Сейчас мы ведём переговоры о заключении нового контракта для Хвичи Кварацхелии. Никакой спешки, мы не находимся под давлением, поскольку у него есть ещё три года по текущему контракту. Мы спокойны и ведём переговоры.
Я не вижу у него большого светлого будующего. Техничный игрок, однозначно, но закомплексованный на своих личных амбициях, легко читаемый и предсказуемый...
Я не вижу у него большого светлого будующего. Техничный игрок, однозначно, но закомплексованный на своих личных амбициях, легко читаемый и предсказуемый...