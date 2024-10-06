Неймар намерен купить остров в Бразилии

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар хочет купить частный остров Japao площадью 6 акров у берегов Бразилии за 7 млн фунтов стерлингов.
На острове, расположенном недалеко от портового города Ангра-дус Рейс на юго-западе штата Рио-де-Жанейро, есть четыре виллы, а также пляж. Добраться до него можно только на лодке или вертолёте.
- Ней, какие планы на сегодня ??
- Ну не знаю, после обеда может схожу остров какой куплю.
- Ней, какие планы на сегодня ??
- Ну не знаю, после обеда может схожу остров какой куплю.