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Неймар намерен купить остров в Бразилии

вчера, 09:58

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар хочет купить частный остров Japao площадью 6 акров у берегов Бразилии за 7 млн фунтов стерлингов.

На острове, расположенном недалеко от портового города Ангра-дус Рейс на юго-западе штата Рио-де-Жанейро, есть четыре виллы, а также пляж. Добраться до него можно только на лодке или вертолёте.

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Все комментарии
shur
shur ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:19
...и даст ему нежное название....."Барселона"....!!!
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 17:04
Japão ещё и значит "Япония". Получается Неймар намерен купить Японию... Раскатал губу.
4RT
4RT
вчера в 14:24
На хрена тебе остров, покупай сразу Бразилию
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:59
Саудиты оплатят))
Брулин
Брулин
вчера в 11:32
Жить надо так, чтобы ты мог позволить себе купить вот такой вот островок)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:17
Вот так сидишь утром...завтракаешь....
- Ней, какие планы на сегодня ??
- Ну не знаю, после обеда может схожу остров какой куплю.
56mf9fp6vmqn
56mf9fp6vmqn
вчера в 10:12
У богатых свои прихоти.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:11
Зря деньги на такое тратит, смоет этот остров как в туалете, что там тех 6 акров.
um4646aujxyz
um4646aujxyz
вчера в 10:07
Лучше бы купил баб деревеньку
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:06
Что за миллионер без своего острова?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 10:02
Неймар вообще красава, чиллит в СА, в футбол не играет, на халяву трофеи и бабло получает, уже на остров накопил)
shlomo
shlomo
вчера в 09:59
А не так и дорого стоит остров.... да еще и с недвижимостью.
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