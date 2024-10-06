Неймар намерен купить остров в Бразилии

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вчера, 09:58

Нападающий «Аль-Хиляля» хочет купить частный остров Japao площадью 6 акров у берегов Бразилии за 7 млн фунтов стерлингов.

На острове, расположенном недалеко от портового города Ангра-дус Рейс на юго-западе штата Рио-де-Жанейро, есть четыре виллы, а также пляж. Добраться до него можно только на лодке или вертолёте.