Кейн рискует пропустить ближайшие матчи сборной Англии

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вчера, 22:27

Нападающий «Баварии» получил повреждение в матче Бундеслиги с «Айнтрахтом» (3:3).

На 72-й минуте поединка футболист дал понять, что ему тяжело продолжить встречу. После получения медицинской помощи игрока заменили на Матиса Теля.

Ранее во время встречи с «Байером» (1:1) англичанин получил травму колена, но смог выйти на поле в матче Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (0:1).

На данный момент неясно, сможет ли Кейн сыграть за сборную Англии в матчах Лиги наций против национальных команд Греции и Финляндии.