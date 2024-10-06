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Кейн рискует пропустить ближайшие матчи сборной Англии

вчера, 22:27

Нападающий «Баварии» Харри Кейн получил повреждение в матче Бундеслиги с «Айнтрахтом» (3:3).

На 72-й минуте поединка футболист дал понять, что ему тяжело продолжить встречу. После получения медицинской помощи игрока заменили на Матиса Теля.

Ранее во время встречи с «Байером» (1:1) англичанин получил травму колена, но смог выйти на поле в матче Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (0:1).

На данный момент неясно, сможет ли Кейн сыграть за сборную Англии в матчах Лиги наций против национальных команд Греции и Финляндии.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:13
трудно без него
4jfc543yyqn3
4jfc543yyqn3
сегодня в 05:07
Без Кейна, как будто нет пол армии.
crg6tkdgmdpa
crg6tkdgmdpa
сегодня в 04:32
С такими соперниками без него справятся
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 00:05
До трофея в карьере дотянуть должен.. Он постарается.. ☝️
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:46
отличный способ пропускать матчи лиги наций))
Гость
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