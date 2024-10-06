Карвахаль получил травму крестообразной связки

1728193250

вчера, 08:40

Защитник «Реала» рассказал о травме крестообразной связки. Слова игрока приводит источник со ссылкой на его страницу в социальной сети.

Серьёзная травма крестообразной связки. Мне предстоит операция, и я уже с нетерпением жду начала восстановления и возвращения в строй. Спасибо всем большое за ваши сообщения, я чувствую, что меня очень любят.

Футболист получил повреждение в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» в добавленное время и был вынужден покинуть поле на носилках.