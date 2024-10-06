Карвахаль получил травму крестообразной связки

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал о травме крестообразной связки. Слова игрока приводит источник со ссылкой на его страницу в социальной сети.
Серьёзная травма крестообразной связки. Мне предстоит операция, и я уже с нетерпением жду начала восстановления и возвращения в строй. Спасибо всем большое за ваши сообщения, я чувствую, что меня очень любят.
Футболист получил повреждение в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» в добавленное время и был вынужден покинуть поле на носилках.
Разрыв крестов это серьезно...это означает, что Реал потерял игрока до конца сезона....вообще, в последнее время в мадридском клубе это самая распространенная травма...Куртуа, Мелитао, Алаба, теперь вот Дани....
Дани здоровья, надеюсь погоняет еще после травмы, сезон-другой....
Разрыв крестов это серьезно...это означает, что Реал потерял игрока до конца сезона....вообще, в последнее время в мадридском клубе это самая распространенная травма...Куртуа, Мелитао, Алаба, теперь вот Дани....
Дани здоровья, надеюсь погоняет еще после травмы, сезон-другой....
ЗМ обязан получить
ЗМ обязан получить
Кресты это одна из самых гнусных травм. В нынешнем
сезоне, скорее всего, Карвахаль уже не сыграет. Реалу нужно подумать о приобретении толкового защитника.
Кресты это одна из самых гнусных травм. В нынешнем
сезоне, скорее всего, Карвахаль уже не сыграет. Реалу нужно подумать о приобретении толкового защитника.
Если полный, то 7-8 месяцев.
Если полный, то 7-8 месяцев.