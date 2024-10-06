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Карвахаль получил травму крестообразной связки

вчера, 08:40

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал о травме крестообразной связки. Слова игрока приводит источник со ссылкой на его страницу в социальной сети.

Серьёзная травма крестообразной связки. Мне предстоит операция, и я уже с нетерпением жду начала восстановления и возвращения в строй. Спасибо всем большое за ваши сообщения, я чувствую, что меня очень любят.

Футболист получил повреждение в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» в добавленное время и был вынужден покинуть поле на носилках.

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Все комментарии
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 16:02
А какая была необходимость в добавленное время играть таким образом? Многие игроки в порыве теряют голову, что своими действиями ноносят себе вред.
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 15:58, ред.
Изгиб колена в наружную сторону.... Просто смотреть было больно. Это при условии что у футболистов самые крепкие ноги и связки на ногах... Такими темпами травм и количество игр у каждой команды должно быть как минимум 3 основных состава... Как в хоккее.
амурец
амурец
вчера в 14:36
Да что же такое, это потеря для Реала
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ Guankin (раскрыть)
вчера в 14:27
Какая сборная Испании? У них отборочные матчи в Лиги Нации как это серьёзная потеря?
Артур Шатапов
Артур Шатапов
вчера в 14:02
увидел видео аж охнул от страха,как он кричал ухх... сразу подумал ну не кресты, только не это, подтвердилось, Лукас Навескес твой выход!
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:35
Да уж, обидная травма еще и в самом конце игры....
Разрыв крестов это серьезно...это означает, что Реал потерял игрока до конца сезона....вообще, в последнее время в мадридском клубе это самая распространенная травма...Куртуа, Мелитао, Алаба, теперь вот Дани....
Дани здоровья, надеюсь погоняет еще после травмы, сезон-другой....
Guankin
Guankin
вчера в 13:13
Лучший на мой взгляд правый защитник в мире. Серьезная потеря для Реала и сборной Испании.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:05
Да, давайте еще больше матчей сделаем! Чемпионат, сборная, еврокубки, внутренние кубки, клубный ЧМ, можно кстати в каждом турнире увеличить количество команд, чтобы играли вообще каждый день.
Nety
Nety
вчера в 11:29
Только мат в голову лезет
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:31
Карвахаль один из лучших защитников мира, его очень будет не хватать
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 10:24
Выздоравливай лечись качественно не торопись!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 10:18
Берналь, Тер Штеген, Родри, Бремер и да здравствует его Дани Карвахаль. ФИФА работает феноменально!!
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 10:13
Блииин… Кресты - крест на карьере. Ну, нет конечно, но год карьеры просто вычёркивается. А если учесть, что Карвахалю в январе уже 33 исполнится, как бы этот матч не стал его последним если не в карьере в целом, то в карьере в составе Реала как минимум… Здоровья конечно, скорейшего выздоровления!
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:08
Несмотря на всю серьезность травмы, нужно помнить, что в современном футболе есть отличные методы восстановления, и многие игроки успешно справляются с подобными проблемами. Уверен, что Карвахаль примет все необходимые меры, чтобы как можно быстрее вернуться в строй. Это будет тяжелый период, но с его настойчивостью и поддержкой фанатов он сможет преодолеть все трудности.
Karkaz
Karkaz
вчера в 10:06
Странная конечно травма. Ударил сопернику между ног и травмировался.
Брулин
Брулин
вчера в 09:52
Здоровья Дани! Хоть, я и куле, но Карвахаль один из тех кто тащит испанскую сборную.
3ton
3ton
вчера в 09:52
На ровном месте получил травму
NFFC
NFFC
вчера в 09:46
В конце марта будет как огурчик.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 09:35
Когда увидел фото, подумал про перелом. Кресты это плохо, но перелом был бы хуже. Реал потерял одного из ключевых игроков. Скорее всего, на весь сезон. Учитывая травмы, блеклость Мбаппе и неубедительную игру Реала, этот сезон для них будет очень трудным. Здоровья, Дани.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:31
Это очень серьёзная потеря для Реала.
ABir
ABir
вчера в 09:24
Здоровья Даниэлю, восстановления и скорейшего возвращения в футбол!
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:18
Очень жаль. Здоровья парню
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:15
Здоровья и долгих лет карьеры.
ЗМ обязан получить
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:55
Но фифа и УЕФА думает о другом...травма часть футбола и что календарь здесь не при чем
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:54
Вот так случается...
Кресты это одна из самых гнусных травм. В нынешнем
сезоне, скорее всего, Карвахаль уже не сыграет. Реалу нужно подумать о приобретении толкового защитника.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 08:52
Передняя или задняя? И полный разрыв или частичный..?(

Если полный, то 7-8 месяцев.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:42
Серьёзная и очень обидная травма для Даниэля - здоровья!
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