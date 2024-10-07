Алаев о судействе: «Ситуация не меняется. Продолжается всё то же самое»

Президент РПЛ высказался о российском судействе.

Ситуация вообще не меняется. Я год назад сказал то, что обсуждается сейчас. Ок, пригласили (клубы) на встречу, показали презентацию на английском языке. Возникает вопрос — вы хотели диалога или вам надо, в связи с тем, что ситуация накалилась, провести совещание для галочки. Не знаю, я на встрече не был. Общался с руководителями клубов, которые были на встрече. Нельзя сказать, что они удовлетворены. Самая большая ошибка — делать всё то же самое, но надеяться на другой результат. Пока (в судействе) продолжается всё то же самое. А варианты разрешения ситуации возможны самые разные.