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Алаев о судействе: «Ситуация не меняется. Продолжается всё то же самое»

вчера, 11:29

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о российском судействе.

Ситуация вообще не меняется. Я год назад сказал то, что обсуждается сейчас. Ок, пригласили (клубы) на встречу, показали презентацию на английском языке. Возникает вопрос — вы хотели диалога или вам надо, в связи с тем, что ситуация накалилась, провести совещание для галочки. Не знаю, я на встрече не был. Общался с руководителями клубов, которые были на встрече. Нельзя сказать, что они удовлетворены. Самая большая ошибка — делать всё то же самое, но надеяться на другой результат. Пока (в судействе) продолжается всё то же самое. А варианты разрешения ситуации возможны самые разные.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:03
это стабильность
(правда, на низком уровне)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:43
С судейством во всём футбольном мире, в том числе и РПЛ, - сложилась патовая, неразрешимая ситуация. Неужели это не понимают высокие лбы из РФС?. Предположу, что понимают, но чиновники от футбола в силу своих профессиональных обязанностей ничего не могу с этим поделать. Причём они сами видят и осознают, что ситуация безвыходная, но... надо шевелиться, устраивать посиделки в комитетах и подкомитетах, что-то обсуждать, потом принимать решение, докладывать общественности о проделанной работе, и т.п. И я их не осуждаю, потому что на их месте поступил так же.
Относиться лояльно к судейству всем кому бы то ни было невозможно, потому что всегда будут недовольные решениями арбитров. Всегда. Не одни, так другие.
Что делать ? Не знаю.
6v4k8exc4e5v
6v4k8exc4e5v
вчера в 12:00
Многих судей просто нужно гнать вон, Иванова, Карасева, Сухого, Безбородова, возможно ситуация изменится.
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