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Центральный матч 11-го тура РПЛ рассудит Безбородов

вчера, 13:39

Назначены судьи и инспекторы на матчи одиннадцатого тура РПЛ.

5 октября (суббота)

«Акрон» – «Пари НН»: судья – Юрий Карпов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Зенит» – «Оренбург»: судья – Роман Сафьян, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Максим Ковалёв; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Спартак» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Александр Гвардис.

«Рубин» – «Ахмат»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Филипкин; резервный судья – Артур Фёдоров; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Сергей Карасёв; инспектор – Олег Соколов.

6 октября (воскресенье)

«Факел» – «Динамо» (Махачкала): судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Игорь Князев; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Владимир Казьменко.

«Локомотив» – «Крылья Советов»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Сергей Французов.

«Краснодар» – «Химки»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Варанцо Петросян, Денис Петров; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Мацюра.

«Динамо» Москва – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.​

Ранее РФС опубликовал видео судейского разбора эпизодов десятого тура РПЛ.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:42
- Опять по бесплатному Матч Тв одни москвичи. Суббота: Спартак - Ростов, Воскресенье: Динамо Москва - ЦСКА.
- Как народ говорит - доколе? Матч Тв это общероссийский бесплатный канал, или проплатный московский?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:00
А матч центральный потому что какая то из этих команд может приблизится к центру таблицы ???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:25
Насколько мне известно. все дело в сложных отношениях Безбородова и Акинфеева, причем уже давно.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:20
У Безбородова плохая репутация в матчах с ЦСКА, после одного из них был даже отстранён от судейства в РПЛ. И тут опять, Жду ляпов в пользу Динамо.
lotsman
lotsman
вчера в 15:22
В этом дерби победят Армейцы. И Безбородов им не помеха.)
Beriner
Beriner
вчера в 15:02
В Сухого, подсуживающего Краснодару, уже дисквалифицировали?
dzx6bvvuqxqs
dzx6bvvuqxqs
вчера в 15:00
Безбородов с детства за спартак, устроит ничью.
fwrk2r6p9bea
fwrk2r6p9bea
вчера в 14:21
Безбородов перед матчем сбрил бороду,подальше от греха и голову побрил до зеркального блеска.
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:59
Ждём красивый Футбол!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:51
Карасёв вышел из доверия.
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