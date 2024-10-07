Эдегор поделился новостями о своём состоянии после травмы

Капитан «Арсенала» рассказал болельщикам о своём текущем состоянии. Из-за травмы лодыжки он не выходил на поле после предыдущей паузы на игры сборных.

За последнюю неделю или около того я добился действительно хорошего прогресса.

С каждым днём мне становится всё лучше и лучше, и я чувствую, что всё идёт хорошо. Когда ты чувствуешь, что дело движется вперёд, это даёт тебе мотивацию делать всё больше и больше и работать ещё усерднее.

У меня будет ещё немного времени, чтобы поработать над реабилитацией. Надеюсь, это не займёт много времени. Я думаю, мы узнаем больше, как только я выйду на тренировочные поля и посмотрим, как отреагирует моя лодыжка. В настоящее время всё идёт хорошо, и выглядит лучше, чем мы думали, но нам всё равно нужно воспринимать каждый день таким, какой он есть.