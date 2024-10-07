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Эдегор поделился новостями о своём состоянии после травмы

вчера, 11:58

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал болельщикам о своём текущем состоянии. Из-за травмы лодыжки он не выходил на поле после предыдущей паузы на игры сборных.

За последнюю неделю или около того я добился действительно хорошего прогресса.

С каждым днём мне становится всё лучше и лучше, и я чувствую, что всё идёт хорошо. Когда ты чувствуешь, что дело движется вперёд, это даёт тебе мотивацию делать всё больше и больше и работать ещё усерднее.

У меня будет ещё немного времени, чтобы поработать над реабилитацией. Надеюсь, это не займёт много времени. Я думаю, мы узнаем больше, как только я выйду на тренировочные поля и посмотрим, как отреагирует моя лодыжка. В настоящее время всё идёт хорошо, и выглядит лучше, чем мы думали, но нам всё равно нужно воспринимать каждый день таким, какой он есть.

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qa8b8d429kgc
qa8b8d429kgc
вчера в 12:15
Его возвращение ещё усилит Арсенал
Гость
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