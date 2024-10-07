В «Оренбурге» рассказали, почему решили подписать контракт со Слишковичем

Президент «Оренбурга» рассказал, почему было принято решение назначить новым главным тренером команды .

Мы выбрали Слишковича по совокупности разных факторов, рассматривали многих кандидатов. Учитывали определённые качества Слишковича, которые мы увидели. В итоге пришли к выводу, что нам нужен именно он. Благодарен Владимиру, что его сторона была предельно конструктивна в переговорах.