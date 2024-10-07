В «Оренбурге» рассказали, почему решили подписать контракт со Слишковичем

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, почему было принято решение назначить новым главным тренером команды Владимира Слишковича.
Мы выбрали Слишковича по совокупности разных факторов, рассматривали многих кандидатов. Учитывали определённые качества Слишковича, которые мы увидели. В итоге пришли к выводу, что нам нужен именно он. Благодарен Владимиру, что его сторона была предельно конструктивна в переговорах.
А пока, пожелаю Слишковичу- с Честью выйти их затруднительного положения!!!!!!! Удачи ему!!!!!!!
А пока, пожелаю Слишковичу- с Честью выйти их затруднительного положения!!!!!!! Удачи ему!!!!!!!