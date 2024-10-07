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В «Оренбурге» рассказали, почему решили подписать контракт со Слишковичем

вчера, 12:01

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, почему было принято решение назначить новым главным тренером команды Владимира Слишковича.

Мы выбрали Слишковича по совокупности разных факторов, рассматривали многих кандидатов. Учитывали определённые качества Слишковича, которые мы увидели. В итоге пришли к выводу, что нам нужен именно он. Благодарен Владимиру, что его сторона была предельно конструктивна в переговорах.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:19
есть не нулевой шанс
Capral
Capral
вчера в 12:31
На футбол Слишковича приятно смотреть. При нем, команда играет, но точно не мучается. У Слишковича имеется тонкое понимание игры, он знает точно- в какой футбол хочет играть. Но недостаток опыта и самостоятельной работы, конечно большой минус. Оренбург в непростой ситуации, когда команду надо спасать, что однозначно ставит перед новым тренером ряд вопросов... Справится ли новый наставник с тяжелой задачей- покажет время.

А пока, пожелаю Слишковичу- с Честью выйти их затруднительного положения!!!!!!! Удачи ему!!!!!!!
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:25
Что то подсказывает, что у этого назначения будет успешный результат.
styhm6cnt4je
styhm6cnt4je
вчера в 12:05
Не очень понятно почему, но нужен именно он.
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