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«Оренбург» объявил о назначении Слишковича

вчера, 11:18

Владимир Слишкович назначен на должность главного тренера «Оренбурга».

О подписании контракта южноуральцы объявили с помощью известного футбольного комментатора Констатина Генича. Видео можно посмотреть ниже по ссылке.

https://t.me/fcorenburg/6385

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Все комментарии
Nipper
Nipper
вчера в 17:20
Хорошая новость!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:43, ред.
Теперь спартачи будут болеть за Газпром... из Оренбурга, за своего любимца Слишковича!!!

P.S. Ну или скажут, что своего специально заслали, что бы убрать, как они утверждают фарм клуб Зенита из РПЛ.
Короче всё будет зависит как Оренбург будет играть под управлением бывшего тренера Спартака.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:38, ред.
Ну что, я поздравляю Оренбург с этим назначением, хорошего человека на пост тренера взяли, достойного. И Владимира поздравляю что начал свой путь в роли главного тренера, всё обязательно получится, главное свою человечность и характер не терять. Ну и конечно жду и надеюсь ещё увидеть в Спартаке. Можно и мне чуть помечтать)
Вещий
Вещий
вчера в 11:31, ред.
Юраны, Мостовые, Канчельскисы негодуют.....:)))))

Мне только одно непонятно, Генич вообще каким боком в Оренбурге затесался?... ну а так что, стоило Мостовому отойти из очереди, а Юрану и другим оглянуться куда это пошел Мостовой, как Слишкович без очереди перемахнул ограждение и запрыгнул на кресло накатаашегося Деограсии....:)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:26
Куда же без генича то! надо было ещё чердака задействовать!
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:25
Посмотрим что у него получится в Оренбурге
b9qe52ue4r2p
b9qe52ue4r2p
вчера в 11:22
Которого по счету, от всех толку мало.
Гость
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