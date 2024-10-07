«Оренбург» объявил о назначении Слишковича

Владимир Слишкович назначен на должность главного тренера «Оренбурга».
О подписании контракта южноуральцы объявили с помощью известного футбольного комментатора Констатина Генича. Видео можно посмотреть ниже по ссылке.
Владимир Слишкович назначен на должность главного тренера «Оренбурга».
О подписании контракта южноуральцы объявили с помощью известного футбольного комментатора Констатина Генича. Видео можно посмотреть ниже по ссылке.
Мне только одно непонятно, Генич вообще каким боком в Оренбурге затесался?... ну а так что, стоило Мостовому отойти из очереди, а Юрану и другим оглянуться куда это пошел Мостовой, как Слишкович без очереди перемахнул ограждение и запрыгнул на кресло накатаашегося Деограсии....:)))
Мне только одно непонятно, Генич вообще каким боком в Оренбурге затесался?... ну а так что, стоило Мостовому отойти из очереди, а Юрану и другим оглянуться куда это пошел Мостовой, как Слишкович без очереди перемахнул ограждение и запрыгнул на кресло накатаашегося Деограсии....:)))