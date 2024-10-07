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Слишкович обратился к болельщикам «Оренбурга»

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Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:46
Это очень много, и только за Спартак- за несколько лет. И, я уверен, останься он в Спартаке- он по прежнему забивал бы Динамо..
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:37
Это не бренд, это тавро на лбу у Лещука-"8А". Специально залез на трансфермаркет посмотрел статистику Соболя игр с Динамо: всего девять голов, из которых 4 в Кубке и пять в РПЛ три с игры и два с пенальти.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:22
Дружище, спасибо, но, точных знания у меня нет, просто, есть вещи, которые невозможно забыть и хочется запомнить надолго. А два гола Лещуку, да- это уже бренд от Соболева, на долгую память...)))
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:18
Не обладаю такими энциклопедическими познаниями как ты, но два гола Лещуку от Соболя в матче, который мы должны были выиграть..., такое унижение не то что забыть, это даже пережить невозможно.((((
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:10
Да, Соболь конечно спец по Динамо. Девять мячей он забил, если не ошибаюсь... Даже Блохин, столько нам не забивал за все годы чемпионатов СССР, 7мячей, если ничего не путаю.
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:02
Я тоже стараюсь запоминать больше хорошее, но когда в последнее время только плохое, то его никак из башки не выкинешь, особенно голы от Соболева в ворота Динамо, коих в последних его матчах за Спартак было предостаточно
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:55
Спасибо, Дружище!!! Но есть моменты, которые, почему то западают в память, хотя их не пытаешься запомнить. Да что там, недавний матч со Спартаком в кубке. Я помню гол А.Якубика Спартаку, с лёту, метров с 20-ти в 1978г!!! Мы тогда победили 2:1!!!
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:50
Да, Слишкович. И мало того, именно головой Соболев забил Шунину вначале матча, вот память у тебя.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:46
Спасибо, Ваня!!!
Ну значит я не ошибся, этой игрой Спартака руководил Слишкович.)))
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:41
Игра была первого мая и Спартак победил 2:0. счёт в матче открыл Соболев. Динамо на выход, а Спартак через две недели вылетел от Балтики 1:0
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:37, ред.
А разве в кубке, в прошлом сезоне, Спартак у Динамо выиграл без Соболя? По моему, он забил один мячей головой и это было при Слишковиче. Или я снова, что-то напутал?
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:33
Ну значит я ошибся. Спасибо, Джек, буду знать.)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:14
Спартак» хотел продать Соболева еще в прошлом сезоне – у форварда возник конфликт со Слишковичем перед матчем с «Балтикой» в Кубке (Игорь Рабинер)

Тренер отстранил Александра от игры за то, что тот демонстративно выбил мяч на тренировке. Слишкович сказал игроку: «Посмотришь матч на диване»

«Спартак» проиграл матч, а после него Соболев сказал тренеру: «Теперь финал оба на диване посмотрим». Об этом узнало руководство – там решили, что будущего в команде у нападающего нет
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:04
Неплохой, неплохой. Но Соболева, как мне помнится, он не выгонял.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:45
Неплохой парень...видать...
Раскрепостил Спартак до неприличия...тот прям выигрывать начал у всех подряд....
Прогнал Соболева разглядев в том что то лишнее для Спартака....
Короче ...прям вот очень охота чтоб у него всё получилось в Оренбурге...
Три октябрьских матча проводит дома...как говориться ...и карты в руки....

Сплотить...раскрепостить...мотивировать...и главное...построить вокруг себя команду....объеденённую целью остаться в Лиге....
Считаю - ему по силам....
В конце концов...между нынешним местом Оренбурга и Зоной невылета всего какие то 4 очка....явно не прОпасть....вполне до зимнего перерыва можно приподняться....
3ugmp9nmgxdu
3ugmp9nmgxdu
вчера в 18:00
Главное акцент не потерять, а то погонят.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:57
Удачи и только удачи
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:04
Посмотрим , довольно неплохо поработал у мяса...
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:46
Полностью с Вами согласен и подписываюсь под каждым словом!!!!!!! Единственное, как мне кажется- Слишкович очень деликатный человек, неуверенный в себе. Тренер должен быть твёрже в своих убеждениях. Ну ничего, мы его поддержим и поможем!!! Мне он очень нравится!!! За несколько игр, успел прикепеть к нему и полюбить его футбол!!! Признаться, очень я переживал, когда он покинул Спартак... Вобщем, Удачи ему, и всем тем, кто за него болеет!!!!!!!
Ziller
Ziller
вчера в 14:35
Своих тренеров навалом, а они сербского неуча ставят тренером, чтобы потом выгнать с большой доплатой.
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:26, ред.
Может быть не самый уверенный в себе человек, но это и хорошо, есть некоторая доля скептицизма и сомнений которая не даст почивать на лаврах. Вот зато в Спартаке остались все очень уверенные, уверенно проваливают очередной сезон. Так что да, Слишкович простой, не лишённый человечности мужик, который не стесняется своих проявлений и где то может быть и слабостей. Красавчик! Тем более это первая полноценная должность тренера, по этой работе о нём будут судить, не грех и волноваться, я когда первый экзамен в жизни в 3м классе сдавать шёл у меня огого как поджилки тряслись, но ничего прорвался))) Тоже буду болеть за него, но ещё болеть за то чтобы вернулся когда нибудь в Спартак уже заматеревшим, набравшимся опыта тренером, но не утратившим при этом эту самую человечность
Capral
Capral
вчера в 14:09, ред.
Ну, так скажу: интервью человека не очень уверенного в своих силах, несколько страхующего себя и с опаской смотрящего в неизвестность... Но и понять его можно- новая команда, предсезонку не готовил, срочно надо спасать и главное- всё менять, под своё, новое видениe игры- всё перестраивать. Честь и Слава Слишковичу за то, что не побоялся, взялся за непростой проект, а значит, еще раз- Терпения ему, выдержки и конечно Удачи!!!!!!! Я лично за него поболею!!!!!!!
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