Слишкович обратился к болельщикам «Оренбурга»

Новоиспечённый главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович обратился к болельщикам клуба со стадиона.
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Ну значит я не ошибся, этой игрой Спартака руководил Слишкович.)))
Ну значит я не ошибся, этой игрой Спартака руководил Слишкович.)))
Тренер отстранил Александра от игры за то, что тот демонстративно выбил мяч на тренировке. Слишкович сказал игроку: «Посмотришь матч на диване»
«Спартак» проиграл матч, а после него Соболев сказал тренеру: «Теперь финал оба на диване посмотрим». Об этом узнало руководство – там решили, что будущего в команде у нападающего нет
Тренер отстранил Александра от игры за то, что тот демонстративно выбил мяч на тренировке. Слишкович сказал игроку: «Посмотришь матч на диване»
«Спартак» проиграл матч, а после него Соболев сказал тренеру: «Теперь финал оба на диване посмотрим». Об этом узнало руководство – там решили, что будущего в команде у нападающего нет
Раскрепостил Спартак до неприличия...тот прям выигрывать начал у всех подряд....
Прогнал Соболева разглядев в том что то лишнее для Спартака....
Короче ...прям вот очень охота чтоб у него всё получилось в Оренбурге...
Три октябрьских матча проводит дома...как говориться ...и карты в руки....
Сплотить...раскрепостить...мотивировать...и главное...построить вокруг себя команду....объеденённую целью остаться в Лиге....
Считаю - ему по силам....
В конце концов...между нынешним местом Оренбурга и Зоной невылета всего какие то 4 очка....явно не прОпасть....вполне до зимнего перерыва можно приподняться....
Раскрепостил Спартак до неприличия...тот прям выигрывать начал у всех подряд....
Прогнал Соболева разглядев в том что то лишнее для Спартака....
Короче ...прям вот очень охота чтоб у него всё получилось в Оренбурге...
Три октябрьских матча проводит дома...как говориться ...и карты в руки....
Сплотить...раскрепостить...мотивировать...и главное...построить вокруг себя команду....объеденённую целью остаться в Лиге....
Считаю - ему по силам....
В конце концов...между нынешним местом Оренбурга и Зоной невылета всего какие то 4 очка....явно не прОпасть....вполне до зимнего перерыва можно приподняться....