Погба может продолжить карьеру в Лиге 1

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, которому сократили срок дисквалификации, имеет шансы продолжить карьеру во Франции.
Игрок может присоединиться к «Марселю» зимой. Переговоры сторон находятся на продвинутой стадии.
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, которому сократили срок дисквалификации, имеет шансы продолжить карьеру во Франции.
Игрок может присоединиться к «Марселю» зимой. Переговоры сторон находятся на продвинутой стадии.
Вообще, жаль что Погба попал в такую ситуацию, игрок то он толковый когда в форме, когда борется за что то....
Вообще, жаль что Погба попал в такую ситуацию, игрок то он толковый когда в форме, когда борется за что то....
Ну прямо огромная очередь за ним выстроилась.
Ну прямо огромная очередь за ним выстроилась.