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Погба может продолжить карьеру в Лиге 1

вчера, 14:20

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, которому сократили срок дисквалификации, имеет шансы продолжить карьеру во Франции.

Игрок может присоединиться к «Марселю» зимой. Переговоры сторон находятся на продвинутой стадии.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:33
может, это привлечёт интерес болельщиков ?
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:51
В Марселе серьезно рискуют собирая в своем составе игроков с такими "гремучими" характерами!
Вообще, жаль что Погба попал в такую ситуацию, игрок то он толковый когда в форме, когда борется за что то....
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:42
Думаю это пустая затаея со стороны Марселя
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:18
Где бы не играл Поль - это как "бомба замедленного действия" - от него можно ждать любых сюрпризов...
Брулин
Брулин
вчера в 15:12
Рабьо, Хойберг, Погба… солидная полузащита вырисовывается у Марселя.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:54
Не слишком ли много слухов о Погба...
Ну прямо огромная очередь за ним выстроилась.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:53
Тот факт, что переговоры находятся на продвинутой стадии, говорит о серьезности намерений обеих сторон. Погба, возможно, хочет использовать этот момент, чтобы восстановить свою карьеру после сложного периода. Для Марселя это также возможность привлечь звездного игрока, что может увеличить интерес болельщиков и повысить конкурентоспособность клуба.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:50
Это для него хороший вариант вернуться на Родину.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:29
Марсель вовремя подсуетился.... дождемся зимы.
Гость
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