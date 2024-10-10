«Спартак» оштрафован за оскорбительную кричалку в адрес «Зенита»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес «Зенита» во время матча чемпионата России против «Ростова».
Встреча 11‑го тура МИР РПЛ «Спартак» — «Ростов» прошла в субботу в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу «красно‑белых».
«Спартак» за массовое скандирование кричалок в адрес «Зенита» во время матча с «Ростовом» оштрафован на 40 тысяч рублей.
А то что болельщики что то кричат с трибун это потому что у них рты есть, они поорать может сюда и приходят заместо терапии у психологов всякой, всегда так было сколько существует футбол, почему вообще последнее время это привлекает столько излишнего внимания? Или это способ какому то охраннику зарплату выдать? Как раз не хватало 40к у КДК вот решили у Лукойла взять.
А то что болельщики что то кричат с трибун это потому что у них рты есть, они поорать может сюда и приходят заместо терапии у психологов всякой, всегда так было сколько существует футбол, почему вообще последнее время это привлекает столько излишнего внимания? Или это способ какому то охраннику зарплату выдать? Как раз не хватало 40к у КДК вот решили у Лукойла взять.