«Спартак» оштрафован за оскорбительную кричалку в адрес «Зенита»

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вчера, 16:03

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета ( КДК РФС ) сообщил, что «Спартак» оштрафован за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес «Зенита» во время матча чемпионата России против «Ростова».

Встреча 11‑го тура МИР РПЛ «Спартак» — «Ростов» прошла в субботу в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу «красно‑белых».