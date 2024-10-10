Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Спартак» оштрафован за оскорбительную кричалку в адрес «Зенита»

вчера, 16:03
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес «Зенита» во время матча чемпионата России против «Ростова».

Встреча 11‑го тура МИР РПЛ «Спартак» — «Ростов» прошла в субботу в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу «красно‑белых».

«Спартак» за массовое скандирование кричалок в адрес «Зенита» во время матча с «Ростовом» оштрафован на 40 тысяч рублей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Атлетико» намерен обжаловать дисквалификацию части трибун
09 октября
Дешам: «Погба понимает, что сможет вернуться в футбол, я рад за него»
08 октября
ОфициальноАнглийская Премьер-Лига опубликовала заявление о споре с «Ман Сити»
08 октября
ОфициальноИндийский клуб исключили из текущего сезона азиатской ЛЧ из-за неявки
07 октября
Чемпиону мира смягчили страшный приговор. Вернётся на поле вместо завершения карьеры
06 октябряВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии3
Тиаго Мотта: «„Ювентус“ решит, как поступить с Погба»
05 октября
Сортировать
Все комментарии
b9z8utmgw9tc
b9z8utmgw9tc
вчера в 17:07
Болельщики спартака лучше бы свою команду поддерживали, которая опять не блещет совсем, кроме матчей с ростовом.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:05
Всех с стадиона не выгониш и всем намордники не оденеш.....ГЛАС НАРОДА...)))
Izmar
Izmar
вчера в 16:54
С именем этим ложатся, с именем этим встают, лучше бы о себе думали.
6r9pw5xqqyt9
6r9pw5xqqyt9
вчера в 16:53
спартак даже у Ростова без поддержки Зенита выиграть не в состоянии.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:25, ред.
Внатуре фигнёй занимаются, лучше бы в адрес Лукойла кричали который разрушает их любимый клуб изнутри, так бы хотя бы было что этому Лукойлу оплачивать, а такой платёж Лукойл вряд ли как то стеснит и заставит шевелиться.
А то что болельщики что то кричат с трибун это потому что у них рты есть, они поорать может сюда и приходят заместо терапии у психологов всякой, всегда так было сколько существует футбол, почему вообще последнее время это привлекает столько излишнего внимания? Или это способ какому то охраннику зарплату выдать? Как раз не хватало 40к у КДК вот решили у Лукойла взять.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:15
Матч с Ростовом, а кричалки в адрес Зенита. Пора прекращать этот бардак. Что стоит навести видеонаблюдение на кричащих людей и просто выгнать их со стадиона, выписав приличный штраф или подвергнуть административному аресту. Этих людей не должно быть на стадионе.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 