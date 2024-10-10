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Футболист махачкалинского «Динамо» Гаджиев оштрафован за неприличный жест

вчера, 16:11

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что орган принял решение оштрафовать на 250 тысяч рублей нападающего махачкалинского «Динамо» Абакара Гаджиева, который показал неприличный жест болельщикам «Факела» во время матча 11‑го тура МИР РПЛ.

Встреча состоялась в воскресенье в Воронеже и завершилась со счетом 1:1. Гаджиев был заменен на 66‑й минуте. Форвард, уходя с поля, показал неприличный жест в сторону болельщиков, сидевших на центральной трибуне стадиона.

В заседании принял участие Абакар Гаджиев по видеоконференцсвязи. До заседания от него пришло письмо, где он приносил извинения и отмечал, что не должен был так поступать. Он осознал свое поведение, но средний палец был показан. Мы рассматривали это поведение с точки зрения оскорбительного жеста. Штраф — 250 тысяч рублей.

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Все комментарии
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 17:34
В воронеже есть группировка скинов.Сам,лично сталкивался с этими нелюдями.Они и провоцировали его.Он не выдержал и показал палец.Легко обошлось этим нацикам.
Palgrist
Palgrist
вчера в 17:09
Лучшее наказание дисквалификация на полгода или год, а то и более.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:23
Интересно, какая у Гаджиева зарплата? Или штраф за него будет платить клуб? Плохо, если так и случится. Футболисты очень часто ведут себя просто мерзко, правда виноваты оказываются судьи. Мне кажется, что штраф лучше принимать совместно с длительной дисквалификацией.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:14
Какой удар по имиджу! Гаджиев мог стать героем матча, но вместо этого выбрал путь оскорбления болельщиков. На таком уровне футбола нельзя позволять себе подобные выходки. 250 тысяч рублей — это только материальная сторона вопроса, но что насчет уважения и репутации? Этот инцидент оставит неизгладимый след в памяти фанатов.
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