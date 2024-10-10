Футболист махачкалинского «Динамо» Гаджиев оштрафован за неприличный жест

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что орган принял решение оштрафовать на 250 тысяч рублей нападающего махачкалинского «Динамо» Абакара Гаджиева, который показал неприличный жест болельщикам «Факела» во время матча 11‑го тура МИР РПЛ.
Встреча состоялась в воскресенье в Воронеже и завершилась со счетом 1:1. Гаджиев был заменен на 66‑й минуте. Форвард, уходя с поля, показал неприличный жест в сторону болельщиков, сидевших на центральной трибуне стадиона.
В заседании принял участие Абакар Гаджиев по видеоконференцсвязи. До заседания от него пришло письмо, где он приносил извинения и отмечал, что не должен был так поступать. Он осознал свое поведение, но средний палец был показан. Мы рассматривали это поведение с точки зрения оскорбительного жеста. Штраф — 250 тысяч рублей.