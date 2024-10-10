Футболист махачкалинского «Динамо» Гаджиев оштрафован за неприличный жест

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вчера, 16:11

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) сообщил, что орган принял решение оштрафовать на 250 тысяч рублей нападающего махачкалинского «Динамо» , который показал неприличный жест болельщикам «Факела» во время матча 11‑го тура МИР РПЛ .

Встреча состоялась в воскресенье в Воронеже и завершилась со счетом 1:1. Гаджиев был заменен на 66‑й минуте. Форвард, уходя с поля, показал неприличный жест в сторону болельщиков, сидевших на центральной трибуне стадиона.