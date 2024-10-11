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«Манчестер Сити» — сильнейший клуб мира по версии аналитиков Opta

вчера, 12:39

Аналитики Opta назвали английский «Манчестер Сити» сильнейшим футбольным клубом в мире. Исследование Opta провела 8 октября, результаты были опубликованы сегодня.

«Манчестер Сити» — действующий чемпион Англии. «Горожане» выигрывали английскую Премьер-Лигу четыре раза за последние четыре года.

«Манчестер Сити» — сильнейший клуб мира по версии аналитиков Opta

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:49
Интересно сколько они там ЛЧ взяли? Наверное сильнецший клуб мира ЛЧ каждый год берет? Или что бы быть сильнецшим надо что бы тебя в 1/4 поимели?
shur
shur ответ Горожане (раскрыть)
вчера в 15:06
...Лигу возьмите, а потом искры мечите...!
shur
shur ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 15:04
...вот чьё это мнение,теперь понятно надеюсь...!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 14:53
конечно, реал не стал играть на ничью)) его просто заперли в собственной штрафной
Маг_тм
Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:45
Мы не можем утверждать что при старых правилах Реал бы вылетел, если бы были старые правила, думаешь Реал стал бы оборонять счёт 1:1? Игра была бы совсем другой, вообще смысла нет говорить о таком. что для клуба показатель тогда? Если не внутренний чемпионат, и не ЛЧ, владение мячом? Удачные трансферы? Забитые голы? Зачем это всё, если нет титулов, значит ТТХ может на уровне Сити?
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 14:25
Да.. По игре, креативу и красоте - МС первый.. ☝️
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 14:09
то что реал за 5 лет взял несколько кубков лч это не показатель.
лч такой турнир, явный фаворит может вылететь, а такая команда как дортмундская боруссия выходит в финал.
за мансити - это многолетняя стабильность и игра высшего уровня.
при старой системе выездного гола реал много раз вылетел бы из лч, не доходя даже до полуфинала...как недавно в матче с мансити (3-3 в мадриде, 1-1 в манчестере)
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 13:44
В принципе согласен с первыми двумя строчками, Сити переживает лучшие времена, времена Реала в 2014-2020. но проблема сити в том, что они в свой золотой промежуток завоевали только 1 ЛЧ, а Реал это сделал много раз. Барса тоже в свои лучшие времена 4-5 раза ушастого взяла. Внутренний чемпионат каждый год много клубов выигрывают, и это не такой большой успех. Если вы скажете что АПЛ это самая трудная лига, то единственным их соперником был Ливерпуль, все остальные гранды давно находятся на стадии нахождения своей игры, хотя Арсенал уже нашел, но только год назад.
vxt2t6pvxs2w
vxt2t6pvxs2w
вчера в 13:05
На деле сильнейший тот, кто Лигу Чемпионов выиграл. А это бумажный лучший клуб.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 13:01
Если Монако лучше Атлетико а Лейпциг лучше Ювентуса и Аталанты, тогда даже не надо на этот анализ обращать внимание. О-о-о ПСЖ лучше Баварии и Барселоны? ПЭСЭЖЭ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:59
бесспорно, МС лучший клуб в мире прямо сейчас и последние 3 года.
А Премьер-лига мечтает разрушить лучшего английского клуба!!!
и после проигранного судебного дела боссы остальных клубов АПЛ решили ИЗМЕНИТЬ СВОИ ЖЕ ПРАВИЛА в связи с решением суда в пользу МанСити.
что еще будет))
точно новостей больше будет. а конец суда ожидается в феврале 25.
Горожане
Горожане ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 12:57
Конечно слабее!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:49
Неужели Реал слабее.... опять непонятные критерии анализа.
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