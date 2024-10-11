«Манчестер Сити» — сильнейший клуб мира по версии аналитиков Opta

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вчера, 12:39

Аналитики Opta назвали английский «Манчестер Сити» сильнейшим футбольным клубом в мире. Исследование Opta провела 8 октября, результаты были опубликованы сегодня.

«Манчестер Сити» — действующий чемпион Англии. «Горожане» выигрывали английскую Премьер-Лигу четыре раза за последние четыре года.