«Манчестер Сити» — сильнейший клуб мира по версии аналитиков Opta

Аналитики Opta назвали английский «Манчестер Сити» сильнейшим футбольным клубом в мире. Исследование Opta провела 8 октября, результаты были опубликованы сегодня.
«Манчестер Сити» — действующий чемпион Англии. «Горожане» выигрывали английскую Премьер-Лигу четыре раза за последние четыре года.
А Премьер-лига мечтает разрушить лучшего английского клуба!!!
и после проигранного судебного дела боссы остальных клубов АПЛ решили ИЗМЕНИТЬ СВОИ ЖЕ ПРАВИЛА в связи с решением суда в пользу МанСити.
что еще будет))
точно новостей больше будет. а конец суда ожидается в феврале 25.
А Премьер-лига мечтает разрушить лучшего английского клуба!!!
и после проигранного судебного дела боссы остальных клубов АПЛ решили ИЗМЕНИТЬ СВОИ ЖЕ ПРАВИЛА в связи с решением суда в пользу МанСити.
что еще будет))
точно новостей больше будет. а конец суда ожидается в феврале 25.