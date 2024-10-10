Франция больше не сильнейшая сборная Европы. В знаменитом рейтинге перемены на вершине

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10 октября 2024, 15:01

Шахматисты ведут подсчеты в футболе.

Арпад Эло был венгерским профессором физики, а еще работал в американской шахматной федерации. Также интересовался математикой, поэтому предложил систему подсчета рейтинга шахматистов, которую используют до сих пор. Но рейтинг Эло стал применяться в разных видах спорта. В футболе не получил официального статуса, как в шахматах, но у представителей ФИФА своя система подсчета. Рейтинг сборных по системе Эло очень интересен. Учитывают все матчи, поэтому сборная России без официальных игр оказалась на 14-й позиции в Европе и на 22-й в мире, поднялись после разгромов слабых соперников. Но нас интересует первая десятка, ведь там новый лидер.

1 место. Испания – 2 157 баллов

Чемпионы Европы выступили настолько успешно, что за год добавили 150 баллов и поднялись на шесть мест. Если в рейтинге ФИФА французы до сих пор выше, то рейтинг Эло лучше реагирует на свежие результаты. К испанцам нет вопросов. На Евро-2024 де ла Фуэнте обыграл Англию, Францию, Германию, Италию и Хорватию. Все эти сборные есть ниже команды Ямаля и Родри в первой десятке зоны УЕФА . У испанцев гибкий и живой футбол, они подстраиваются под соперников и смело идут вперед.

2 место. Франция – 2 015 баллов

Пока фанаты мужской моды находят вещи, в которых футболисты Дешама явились на базу команды – парни не жалеют денег на шмотки за 2 700 евро и на кроссовки за 900 евро, Франция скатилась в рейтинге Эло. Потеряли 88 пунктов за год и первое место. Испания по делу первая, ведь обыграли в плей-офф Евро французов. Также у команды Мбаппе, которому снова дали отдохнуть, есть неубедительные поединки, даже если результаты положительные. Посмотрим, что сумеют без Гризманна и Жиру в атаке.

3 место. Англия – 1 996 баллов

Вечные неудачники крупных турниров, но команда с тремя составами. Пока даже потенциал неожиданного короля АПЛ Палмера не раскрыли. Вот только пока нет чемпионского тренера, не будет первого с 1966 года триумфа на крупном турнире. Временный наставник Ли Кларк даже не сможет выиграть Лигу наций, поскольку Англия вылетела во второй дивизион с Саутгейтом. В Лиге В они короли, но за победы над греками не стоит выдавать первое место в рейтинге лучших сборных Европы.

4 место. Португалия – 1 975 балла

На чемпионате мира глупо вылетели от Марокко, но могли забраться далеко. На Евро-2024 португальцы уступили Франции в четвертьфинале в серии пенальти, сыграли с бывшим лидером рейтинга 0:0. Роналду на борту, продолжает забивать голы, одержим идеей отличиться 1 000 раз на профессиональном уровне. У Португалии интересная группа Лиги наций – хорваты, поляки и шотландцы. Со всеми можно играть на победу. Бруну и молодежь помогают Роналду, а он отвечает своим голевым участием.

5 место. Нидерланды – 1 960 баллов

Между англичанами и голландцами всего 36 баллов. Такой отрыв можно отыграть. А пока голландцы потеряли одну позицию по сравнению с прошлым годом. Куман неплохо справляется, но на Евро-2024 нарвались на Англию в полуфинале, хотя прошли Румынию и Турцию. Повезло в плей-офф с соперниками, но команда ван Дейка и Симонса вышла в полуфинал Евро впервые с победного 1988 года, когда ван Бастен огорчил Дасаева. Дела налаживаются, но нужно развивать успех. Скоро матч против Германии…

6 место. Германия – 1 943 балла

Немцы выдали неплохой рывок. Заработали 54 балла по сравнению с прошлым годом, поднялись на четыре позиции. Заслужено, ведь вылет от Испании не значит, что хозяева Евро выступили на турнире плохо. Надеялись на серию пенальти, но коварный Микель Мерино в четвертьфинале забил на 119-й минуте поединка. Нагельсманн уступил, но сохранил мотивацию дальше работать с Мусиалой и Вирцем. Возможно, дальше Германию возглавит Клопп, но в Лиге наций и на ЧМ -2026 будет работать молодой Юлиан.

7 место. Италия – 1 943 балла

Сохранили позиции, хотя не сумели впечатлить на Евро-2024. Спаллетти неплохо подхватил команду после бегства Манчини в сборную Саудовской Аравии. Но Лучано не выжал максимум в Германии, как удалось на ЧМ -2006 его коллеге Липпи. Зато Спаллетти располагает неплохим составом. Есть игроки «Интера», команды с поставленной игрой, есть звезда первой величины – голкипер Доннарумма из ПСЖ . Но теперь уже бывшие чемпионы Европы не показывают ничего нового, поэтому лишь седьмые.

8 место. Бельгия – 1 923 балла

Сегодня у бельгийцев игра в Риме. Важный поединок для тренера Тедеско, ведь у него появилась оппозиция. Де Брюйне не рад результатам, а голкипер Куртуа заявил, что пока Доменико не уволили – берет паузу. Сегодня Тибо не помог бы из-за травмы. Но даже когда у Бельгии все в порядке, состав стал скромнее, чем был в лучшие времена. Также команда не показала ничего свежего на Евро-2024, вылетев от Франции в первом раунде плей-офф. Поскучнели, ищут вдохновение с Доку и Де Кетеларе.

9 место. Хорватия – 1 912 баллов

Хорваты были хороши, но рискуют откатиться. Некем заменить золотое поколение. Модрич держится, хотя старше многих коллег, которые завязали со сборной. Но хорваты не получат 11 новых игроков в стиле Гвардиола из «Манчестер Сити». Большая проблема для Далича, хотя наставник старается поддерживать команду на плаву. Получается не всегда, но в Лиге наций могут выйти в плей-офф. Уже играли в решающем поединке против Испании. Жаль, что остались без трофеев после полуфиналов и финалов.

10 место. Дания – 1 863 балла

Хотя хорваты скатились на восемь позиций, у них 1 912 баллов. У датчан намного меньше. Они ближе к Швейцарии и Австрии. Датчане сильно опережают сборную России, но со временем могут потерять десятую строчку. Кроме швейцарцев и австрийцев, есть также команда Турции с тренером Монтеллой. У Дании главным является умный Каспер Юльманн, но поколение Шмейхеля и Эриксена постарело. А форварда Хёйлунду нужно время, чтобы забрать у них бразды правления. У датчан неплохой состав, здорово стартовали в Лиге наций – две победы в группе с Испанией. Но в субботу играть как раз против чемпионов Европы. Вот и посмотрим, заслуживает ли Дания места в десятке.