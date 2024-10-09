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Сайт Goal опубликовал рейтинг лучших игроков сборной Англии в XXI веке

вчера, 13:36

Сайт Goal показал рейтинг лучших футболистов сборной Англии в XXI веке. В списке 25 позиций, топ-10 выглядит следующим образом:

1. Уэйн Руни;

2. Дэвид Бекхэм;

3. Харри Кейн;

4. Стивен Джеррард;

5. Эшли Коул;

6. Майкл Оуэн;

7. Рио Фердинанд;

8. Пол Скоулз;

9. Фрэнк Лэмпард;

10. Рахим Стерлинг;

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 18:52
...никто из парней не сделал сборную Англии чемпионом, так что этот
список обьявляю вннутренним междусобойчик! Но я изящество и красоту в фуболе,однозначно Дэвид.....!!!
Sкрудж
Sкрудж
вчера в 18:06
Убираем из списка Фердинанди и Стерлинга . Добавляем Джона Терри и Гари Невилла .
Sкрудж
Sкрудж ответ cusr9qhubgf6 (раскрыть)
вчера в 17:59
Каким образом француз Анри , должен входить в число лучших игроков сборной Англии ? Этот не сборная АПЛ , а сборная Англии.
Брулин
Брулин
вчера в 15:10
Руни и Кейну 0 претензии, но Бэкс слишком завышен!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:40
Пола Скоулза можно было в топ-3..
А где Джуд Беллингем??))) ещё не дорос наверно
shlomo
shlomo
вчера в 14:31
Всегда интересно по каким критериям происходит расчет и соответственно место игрока в списке.
cusr9qhubgf6
cusr9qhubgf6
вчера в 14:16
Вместо любого из этого списка должен стоять Анри
YNWA
YNWA
вчера в 13:49
Стерлинг в этом списке не уместен!
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