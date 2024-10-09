Сайт Goal опубликовал рейтинг лучших игроков сборной Англии в XXI веке

Сайт Goal показал рейтинг лучших футболистов сборной Англии в XXI веке. В списке 25 позиций, топ-10 выглядит следующим образом:
1. Уэйн Руни;
2. Дэвид Бекхэм;
3. Харри Кейн;
4. Стивен Джеррард;
5. Эшли Коул;
6. Майкл Оуэн;
7. Рио Фердинанд;
8. Пол Скоулз;
9. Фрэнк Лэмпард;
10. Рахим Стерлинг;
список обьявляю вннутренним междусобойчик! Но я изящество и красоту в фуболе,однозначно Дэвид.....!!!
список обьявляю вннутренним междусобойчик! Но я изящество и красоту в фуболе,однозначно Дэвид.....!!!
А где Джуд Беллингем??))) ещё не дорос наверно
А где Джуд Беллингем??))) ещё не дорос наверно