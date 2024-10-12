Сборная Уругвая на выезде потерпела поражение от Перу в отборе на ЧМ-2026

1728709726

вчера, 08:08

Сборная Перу одержала победу над командой Уругвая в матче 9-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года (1:0).

Единственный гол забил Мигель Араухо на 88-й минуте.

Перу занимает 9-е место (6 очков). Уругвай идёт 3-м (15 баллов).