Сборная Уругвая на выезде потерпела поражение от Перу в отборе на ЧМ-2026

Сборная Перу одержала победу над командой Уругвая в матче 9-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года (1:0).
Единственный гол забил Мигель Араухо на 88-й минуте.
Перу занимает 9-е место (6 очков). Уругвай идёт 3-м (15 баллов).
Сборная Перу одержала победу над командой Уругвая в матче 9-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года (1:0).
Единственный гол забил Мигель Араухо на 88-й минуте.
Перу занимает 9-е место (6 очков). Уругвай идёт 3-м (15 баллов).
и тебе добра!
и тебе добра!
все таки 7 матчей без побед, и Уругвай идет третий в группе.
а какие были радости, когда Уругвай Марсело Бьелсы нанес поражение команде Скалони в Аргентине 2-0)))
а это Аргентина с 1937 года не проигрывала Уругваю в основное время у себя дома.
п.с.
и все таки, уровень сложности отбора в Южной Америке на ЧМ
превосходит отбор в Европе.
все таки 7 матчей без побед, и Уругвай идет третий в группе.
а какие были радости, когда Уругвай Марсело Бьелсы нанес поражение команде Скалони в Аргентине 2-0)))
а это Аргентина с 1937 года не проигрывала Уругваю в основное время у себя дома.
п.с.
и все таки, уровень сложности отбора в Южной Америке на ЧМ
превосходит отбор в Европе.