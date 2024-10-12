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Сборная Уругвая на выезде потерпела поражение от Перу в отборе на ЧМ-2026

вчера, 08:08
ПеруЛоготип футбольный клуб Перу1 : 0Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Сборная Перу одержала победу над командой Уругвая в матче 9-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года (1:0).

Единственный гол забил Мигель Араухо на 88-й минуте.

Перу занимает 9-е место (6 очков). Уругвай идёт 3-м (15 баллов).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:53
ты прав.
и тебе добра!
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:49
...если интересно моё мнение, конкуренция по силе команд на порядок выше, ведь так играют,классные имполнители и в большей степени,те которые играют в той самой старушке Европе,хорошего вечера!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 13:32
Я думал что у Уругвая дофига Араухо, оказывается у Перу тоже есть свой Араухо!
альсато
альсато
вчера в 12:28
Уругвай ехал в Перу за ничьей....поэтому и результат такой...
112910415
112910415
вчера в 12:02
Уругвай нынче не тот
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
вчера в 11:34
теперь стрелок выпускает стрелы в сторону Бьелсы))
все таки 7 матчей без побед, и Уругвай идет третий в группе.
а какие были радости, когда Уругвай Марсело Бьелсы нанес поражение команде Скалони в Аргентине 2-0)))
а это Аргентина с 1937 года не проигрывала Уругваю в основное время у себя дома.
п.с.
и все таки, уровень сложности отбора в Южной Америке на ЧМ
превосходит отбор в Европе.
ex7s9xxsuyfa
ex7s9xxsuyfa
вчера в 11:33
У команд примерно один уровень, ничего удивительного
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:43
Ничего удивительного нет в этом результате. Перуанцы, сборная способная на такие подвиги.
3tpwkmb2cqnx
3tpwkmb2cqnx
вчера в 10:35
Ничего страшного в этом нет, это еще не чемпионат мира.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ НЕ Э Г О ИСТ (раскрыть)
вчера в 10:02
А в Европе много сильных команд, которые обыграть практически невозможно)) и куча крепких середнячков, которым крайне тяжело забить через их автобус))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:00
поколение нуньесов всё проспало
shur
shur
вчера в 09:43, ред.
...взглянув на счёт,где то в США пустил скупую слезу игрок под прозвищем "Стрелок"...!!!
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 09:37
Слабых команд и лёгких условий в ЮА не бывает.. Каждый может обыграть каждого.. ☝️
ABir
ABir
вчера в 09:20
Дома и стены помогают
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:12
Что то Уругвай совсем зачах
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:50
Бодрый старт и победы Марсело Бьелсы...теперь все по старому..и команда начинает сдаваться. Все как всегда в футболе Бьелсы.
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:49
Нужно было просто играть до финального свистка
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:42
Неожиданное поражение Уругвая,надо уважать любого соперника.
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:23
И такое бывает!)
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:12
Буки ставили на Уругвай
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