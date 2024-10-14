Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Несколько европейских клубов могут подписать Риса Джеймса

вчера, 19:38

Фланговый защитник «Челси» Рис Джеймс находится на решающем этапе своей карьеры. В то время как «Барселона» и «Бенфика» выражают интерес к потенциальному январскому трансферу, 24-летний правый защитник борется с постоянными травмами, которые не дают ему выходить на поле. Этот период может определить его будущее, как с точки зрения карьеры, так и роли в «Челси».

Сообщается, что «Барселона» и «Бенфика» связались с представителями игрока, чтобы изучить возможность перехода в январское трансферное окно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Реал» вступает в борьбу за Флориана Вирца
Вчера, 18:17
В футболе появился «новый Салах». Снайперу важно отказать клубам вроде МЮ и «Тоттенхэма»
Вчера, 16:40Вадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии3
Агент Бастони оценил шансы на уход игрока из «Интера»
Вчера, 14:35
СлухиТчуамени не заинтересован в уходе из «Реала»
Вчера, 10:46
СлухиЛюкеба может продолжить карьеру в Англии
Вчера, 10:34
СлухиДжованни Симеоне не планирует уходить из «Наполи» в январе
Вчера, 10:20
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 07:35
Он третий сезон к ряду лечится и не играет…
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:06
Значит скоро покинет Челси.
shlomo
shlomo
вчера в 20:02
Барса мимо.....а у Бенфики есть шанс
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:45
Про это можно сказать - "как по воде вилами"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 