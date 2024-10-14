Несколько европейских клубов могут подписать Риса Джеймса

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вчера, 19:38

Фланговый защитник «Челси» находится на решающем этапе своей карьеры. В то время как «Барселона» и «Бенфика» выражают интерес к потенциальному январскому трансферу, 24-летний правый защитник борется с постоянными травмами, которые не дают ему выходить на поле. Этот период может определить его будущее, как с точки зрения карьеры, так и роли в «Челси».

Сообщается, что «Барселона» и «Бенфика» связались с представителями игрока, чтобы изучить возможность перехода в январское трансферное окно.