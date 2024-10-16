Вирц получил повреждение в расположении сборной Германии

Полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц получил травму суставной капсулы голеностопа правой ноги. Данную информацию подтвердила магнитно-резонансная томография.
Повреждение Вирц получил в понедельник вечером в конце первого тайма матча Лиги наций против сборной Нидерландов (1:0) без вмешательства соперника. В перерыве он был заменён.
В настоящее время 21-летний игрок проходит лечение в Леверкузене. Пока неясно, когда Вирц вернётся к тренировкам команды.
Ранее сообщалось, что «Реал» намерен подписать немца.
а может кому то и понравится, здоровья парню!!!
а может кому то и понравится, здоровья парню!!!