Вирц получил повреждение в расположении сборной Германии

1729065442

вчера, 10:57

Полузащитник «Байера» и сборной Германии получил травму суставной капсулы голеностопа правой ноги. Данную информацию подтвердила магнитно-резонансная томография.

Повреждение Вирц получил в понедельник вечером в конце первого тайма матча Лиги наций против сборной Нидерландов (1:0) без вмешательства соперника. В перерыве он был заменён.

В настоящее время 21-летний игрок проходит лечение в Леверкузене. Пока неясно, когда Вирц вернётся к тренировкам команды.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен подписать немца.