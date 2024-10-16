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Вирц получил повреждение в расположении сборной Германии

вчера, 10:57
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия1 : 0Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

Полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц получил травму суставной капсулы голеностопа правой ноги. Данную информацию подтвердила магнитно-резонансная томография.

Повреждение Вирц получил в понедельник вечером в конце первого тайма матча Лиги наций против сборной Нидерландов (1:0) без вмешательства соперника. В перерыве он был заменён.

В настоящее время 21-летний игрок проходит лечение в Леверкузене. Пока неясно, когда Вирц вернётся к тренировкам команды.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен подписать немца.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 11:14
...талантливый человек,талантлив во всём...! Сьюморил так себе,
а может кому то и понравится, здоровья парню!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:13
Это большая потеря для Байера.
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