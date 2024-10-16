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В «Зените» рассказали, кто не примет участия в игре против «Акрона»

вчера, 14:01
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 18:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 12-го тура РПЛ против «Акрона».

Команда («Акрон») играет в хороший агрессивный футбол, пытается много прессинговать, контролировать мяч. Нас ждёт хорошая игра.

Команда заслужила высокое место в таблице своей игрой. «Акрон» забивает, старается играть в атакующий футбол. И это приносит свои плоды.

В первой игре Кубка России против «Акрона», к сожалению, пропустили мяч с пенальти. Но вообще в кубковых матчах и играх чемпионата у команд разные составы. Поэтому проводить параллели между теми играми и предстоящей очень сложно.

Мы надеемся, что каждый игрок, который готовится к матчу с «Акроном», сможет помочь. На сегодня все, кроме Глушенкова и Волкова, в строю.

Новостей по поводу возвращения Глушенкова в общую группу пока нет. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Вскоре предстоит ещё одно обследование, после которого можно будет более точно сказать о сроках возвращения в общую группу.

Эракович только сегодня должен появиться у нас, тогда и примем решение по поводу его следующего матча.

Игра «Акрон» — «Зенит» состоится 18 октября. «Сине-бело-голубые» занимают третью строчку в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» расположился на восьмом месте.

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Все комментарии
Palgrist
Palgrist
вчера в 15:51
Команда в боевом составе, должна выигрывать.
lotsman
lotsman
вчера в 14:36
В команде есть кому играть. Соболев может сыграть, оправдать доверие, как говорится, Кассъерро, Вендел, Педро, Гонду...............
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:09
Ой как не хватает Зени именно Глушенкова..... быстрее бы восстанавливался.
Гость
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