В «Зените» рассказали, кто не примет участия в игре против «Акрона»

Главный тренер «Зенита» высказался в преддверии матча 12-го тура РПЛ против «Акрона».

Команда («Акрон») играет в хороший агрессивный футбол, пытается много прессинговать, контролировать мяч. Нас ждёт хорошая игра.

Команда заслужила высокое место в таблице своей игрой. «Акрон» забивает, старается играть в атакующий футбол. И это приносит свои плоды.

В первой игре Кубка России против «Акрона», к сожалению, пропустили мяч с пенальти. Но вообще в кубковых матчах и играх чемпионата у команд разные составы. Поэтому проводить параллели между теми играми и предстоящей очень сложно.

Мы надеемся, что каждый игрок, который готовится к матчу с «Акроном», сможет помочь. На сегодня все, кроме Глушенкова и Волкова, в строю.

Новостей по поводу возвращения Глушенкова в общую группу пока нет. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Вскоре предстоит ещё одно обследование, после которого можно будет более точно сказать о сроках возвращения в общую группу.

Эракович только сегодня должен появиться у нас, тогда и примем решение по поводу его следующего матча.