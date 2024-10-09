В Лиге наций сразятся бывшие тренеры «Зенита» и «Спартака». Десертное меню сложного турнира

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09 октября 2024, 23:21

Впереди два важнейших тура.

Главные матчи октябрьской серии

Италия – Бельгия; Бельгия – Франция; Германия – Нидерланды; Польша – Португалия; Сербия – Швейцария; Испания – Дания; Испания – Сербия; Швейцария – Дания.

На «Олимпико» сыграют Спаллетти и Тедеско. В РПЛ не пересекались, хотя Лучано точно следил за «Спартаком» Доменико, ведь смотрел матчи «Зенита». Теперь чемпионы Европы могут подтолкнуть бельгийцев к увольнению Тедеско. Де Брюйне недоволен своей командой, которая стартовала с поражения от Франции и непростой победы над Израилем. У Дешама сложная группа. Именно его команда тестирует бельгийцев после итальянцев. Два матча определят судьбу помолодевших «красных дьяволов».

Также интересно посмотреть сражение Германии и Нидерландов, перспективных и сильных сборных. А Польша и Португалия в десертном меню, поскольку Левандовски в крутой форме в «Барселоне», а Роналду ищет новый статус в команде Роберто Мартинеса. Ветеран сыграет в основе или выйдет на замену как джокер? Самая крепкая группа у Испании и Дании. В этом квартете Сербия и Швейцария попытаются взять реванши за стартовые неудачи. Порадуют новыми испытаниями для чемпионов Европы испанцев, а также для всегда интересных датчан.

В Лиге А все четыре квартета мощные, всюду будут важные поединки в ближайшие дни. Напомним, что теперь в плей-офф вместо одной выходят сразу две команды. Также принципиальная разница – есть плей-офф за вылет с третьей строчки. Не только последние команды в группах, а это сейчас Швейцария, Венгрия, Шотландия и Израиль, но также их соседи выше, вроде сербов, боснийцев, бельгийцев и поляков, могут покинуть элитный дивизион Лиги наций. В УЕФА придумали сложный формат соревнования.

Например, если Бельгия в ближайшие дни проиграет Италии и Франции, то нарвутся на стыковые матчи с представителями второго по счету дивизиона. После ухода из сборной Куртуа, Азара и многих других звезд старой гвардии вряд ли соперники будут бояться бельгийцев, как раньше. А это значит, что надо удивлять в поединках против бывших чемпионов Европы и экс-чемпионов мира. Жеребьевка не пожалела Бельгию с Тедеско. Хотя сербы тоже могут жаловаться на судьбу, у них сложные оппоненты.

Остальные любопытные поединки

Норвегия – Словения; Австрия – Норвегия; Англия – Греция; Босния и Герцеговина – Германия; Шотландия – Португалия; Хорватия – Шотландия; Польша – Хорватия; Словакия – Швеция; Чехия – Албания; Исландия – Уэльс; Исландия – Турция; Грузия – Албания.

В этом блоке поединки, которые не тянут на плей-офф Евро-2024, но остаются любопытными не только для фанатов играющих команд. Силу Холанда проверят в матчах против Словении и Австрии. У Эрлинга 32 гола в 35 играх за сборную. Покажет, что он умеет без передач Мартина Эдегора. У Англии поединок против греков. Фанаты с опытом помнят штрафной от Бекхэма в решающий момент отбора к ЧМ -2002. Седьмого октября была 23-я годовщина того легендарного для англичан гола, фанаты помнят.

Сейчас британцы – явные фавориты матча, должны уверенно обыгрывать греков. У немцев, кроме голландцев, в соперниках боснийцы, а у португальцев – шотландцы. У фанатов килтов непростой календарь, ведь дальше игра с хорватами. Словаки и шведы решат, кто в этой связке сейчас круче. Модричу, кроме шотландцев, надо обыграть поляков на выезде. У команды Исландии два сложнейших матча против валлийцев и турецкой сборной, наводненной талантами в неплохой функциональной готовности.

Наконец, у сборной Грузии есть матч с другим участником Евро-2024 – командой Албании. Также сборная с Даку из «Рубина» в составе сыграет против чехов в гостях. В этом блоке чаще всего встречаются практически равные соперники, поэтому матчи не менее интересные, чем в десертном меню. Понятно, что большинство фанатов выберут для просмотра центральные игры. Но с турнирной точки зрения эти поединки не менее важны. Будет решаться судьба выживания аутсайдеров из ведущих лиг турнира.

Игры неудачников стартовых туров

Финляндия – Ирландия; Финляндия – Англия; Австрия – Казахстан; Казахстан – Словения; Украина – Грузия; Украина – Чехия; Турция – Черногория; Уэльс – Черногория.

Во втором дивизионе четыре команды стартовали хуже остальных в своих группах. Финляндия, Казахстан, Украина и Черногория должны срочно побеждать, чтобы изменить ситуацию к лучшему. У финнов два непростых домашних матча против Ирландии и Англии. Шансы на успех невысокие. У казахов перелет из Австрии домой, а вторым соперником будет неуступчивая Словения. Украинцам тоже придется несладко. Лишены матчей в родных стенах, а соперники – Грузия и Чехия, играли на Евро-2024.

Здесь у каждого, кто допустил ошибки на старте Лиги наций, высокие шансы усугубить ситуацию в октябре. Казахам, хотя у их команды случались озарения, придется сражаться против Рангника и Кека. Оба наставника опытные, у австрийцев и словенцев хватает сильных футболистов в ведущих лигах Европы. Так что новая команда Станислава Черчесова не просто встретит тренеров, которых бывший наставник сборной России прекрасно знает, а рискует закрепиться на последнем месте в квартете с Холандом.

У черногорцев тоже соперники с опытом, а именно Турция и Уэльс. Дивизион В очень интересен, там будет жесткая борьба за право сыграть в элитной лиге. Также ни одна из перечисленных сборных не хочет отправляться в дивизион С. И даже в этой лиге есть крутые команды. Армяне, шведы, румыны и словаки не хотели бы задерживаться надолго в третьей по счету лиге. Даже в четвертом дивизионе иногда кипит жизнь. Сборная Сан-Марино одержала первую победу в официальном матче в истории, лидируют в группе.