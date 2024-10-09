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В Лиге наций сразятся бывшие тренеры «Зенита» и «Спартака». Десертное меню сложного турнира

09 октября 2024, 23:21
Спаллетти

Впереди два важнейших тура.

Главные матчи октябрьской серии

Италия – Бельгия; Бельгия – Франция; Германия – Нидерланды; Польша – Португалия; Сербия – Швейцария; Испания – Дания; Испания – Сербия; Швейцария – Дания.

На «Олимпико» сыграют Спаллетти и Тедеско. В РПЛ не пересекались, хотя Лучано точно следил за «Спартаком» Доменико, ведь смотрел матчи «Зенита». Теперь чемпионы Европы могут подтолкнуть бельгийцев к увольнению Тедеско. Де Брюйне недоволен своей командой, которая стартовала с поражения от Франции и непростой победы над Израилем. У Дешама сложная группа. Именно его команда тестирует бельгийцев после итальянцев. Два матча определят судьбу помолодевших «красных дьяволов».

Также интересно посмотреть сражение Германии и Нидерландов, перспективных и сильных сборных. А Польша и Португалия в десертном меню, поскольку Левандовски в крутой форме в «Барселоне», а Роналду ищет новый статус в команде Роберто Мартинеса. Ветеран сыграет в основе или выйдет на замену как джокер? Самая крепкая группа у Испании и Дании. В этом квартете Сербия и Швейцария попытаются взять реванши за стартовые неудачи. Порадуют новыми испытаниями для чемпионов Европы испанцев, а также для всегда интересных датчан.

В Лиге А все четыре квартета мощные, всюду будут важные поединки в ближайшие дни. Напомним, что теперь в плей-офф вместо одной выходят сразу две команды. Также принципиальная разница – есть плей-офф за вылет с третьей строчки. Не только последние команды в группах, а это сейчас Швейцария, Венгрия, Шотландия и Израиль, но также их соседи выше, вроде сербов, боснийцев, бельгийцев и поляков, могут покинуть элитный дивизион Лиги наций. В УЕФА придумали сложный формат соревнования.

Например, если Бельгия в ближайшие дни проиграет Италии и Франции, то нарвутся на стыковые матчи с представителями второго по счету дивизиона. После ухода из сборной Куртуа, Азара и многих других звезд старой гвардии вряд ли соперники будут бояться бельгийцев, как раньше. А это значит, что надо удивлять в поединках против бывших чемпионов Европы и экс-чемпионов мира. Жеребьевка не пожалела Бельгию с Тедеско. Хотя сербы тоже могут жаловаться на судьбу, у них сложные оппоненты.

В Лиге наций сразятся бывшие тренеры «Зенита» и «Спартака». Десертное меню сложного турнира

Остальные любопытные поединки

Норвегия – Словения; Австрия – Норвегия; Англия – Греция; Босния и Герцеговина – Германия; Шотландия – Португалия; Хорватия – Шотландия; Польша – Хорватия; Словакия – Швеция; Чехия – Албания; Исландия – Уэльс; Исландия – Турция; Грузия – Албания.

В этом блоке поединки, которые не тянут на плей-офф Евро-2024, но остаются любопытными не только для фанатов играющих команд. Силу Холанда проверят в матчах против Словении и Австрии. У Эрлинга 32 гола в 35 играх за сборную. Покажет, что он умеет без передач Мартина Эдегора. У Англии поединок против греков. Фанаты с опытом помнят штрафной от Бекхэма в решающий момент отбора к ЧМ-2002. Седьмого октября была 23-я годовщина того легендарного для англичан гола, фанаты помнят.

Сейчас британцы – явные фавориты матча, должны уверенно обыгрывать греков. У немцев, кроме голландцев, в соперниках боснийцы, а у португальцев – шотландцы. У фанатов килтов непростой календарь, ведь дальше игра с хорватами. Словаки и шведы решат, кто в этой связке сейчас круче. Модричу, кроме шотландцев, надо обыграть поляков на выезде. У команды Исландии два сложнейших матча против валлийцев и турецкой сборной, наводненной талантами в неплохой функциональной готовности.

Наконец, у сборной Грузии есть матч с другим участником Евро-2024 – командой Албании. Также сборная с Даку из «Рубина» в составе сыграет против чехов в гостях. В этом блоке чаще всего встречаются практически равные соперники, поэтому матчи не менее интересные, чем в десертном меню. Понятно, что большинство фанатов выберут для просмотра центральные игры. Но с турнирной точки зрения эти поединки не менее важны. Будет решаться судьба выживания аутсайдеров из ведущих лиг турнира.

Игры неудачников стартовых туров

Финляндия – Ирландия; Финляндия – Англия; Австрия – Казахстан; Казахстан – Словения; Украина – Грузия; Украина – Чехия; Турция – Черногория; Уэльс – Черногория.

Во втором дивизионе четыре команды стартовали хуже остальных в своих группах. Финляндия, Казахстан, Украина и Черногория должны срочно побеждать, чтобы изменить ситуацию к лучшему. У финнов два непростых домашних матча против Ирландии и Англии. Шансы на успех невысокие. У казахов перелет из Австрии домой, а вторым соперником будет неуступчивая Словения. Украинцам тоже придется несладко. Лишены матчей в родных стенах, а соперники – Грузия и Чехия, играли на Евро-2024.

Здесь у каждого, кто допустил ошибки на старте Лиги наций, высокие шансы усугубить ситуацию в октябре. Казахам, хотя у их команды случались озарения, придется сражаться против Рангника и Кека. Оба наставника опытные, у австрийцев и словенцев хватает сильных футболистов в ведущих лигах Европы. Так что новая команда Станислава Черчесова не просто встретит тренеров, которых бывший наставник сборной России прекрасно знает, а рискует закрепиться на последнем месте в квартете с Холандом.

У черногорцев тоже соперники с опытом, а именно Турция и Уэльс. Дивизион В очень интересен, там будет жесткая борьба за право сыграть в элитной лиге. Также ни одна из перечисленных сборных не хочет отправляться в дивизион С. И даже в этой лиге есть крутые команды. Армяне, шведы, румыны и словаки не хотели бы задерживаться надолго в третьей по счету лиге. Даже в четвертом дивизионе иногда кипит жизнь. Сборная Сан-Марино одержала первую победу в официальном матче в истории, лидируют в группе.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
10 октября в 11:24
ЛН сложный турнир? Смешно. Абсолютно бесполезный турнир. Помню, каким он задумывался. В итоге не решил ни одну задачу, которую перед ним ставили. Сколько средних сборных выиграли этот турнир? Сколько сборных получили путевку на Евро, которые не могли получить через обычный отбор? Стал ли престижным этот турнир?
xkyc7ptfjrxv
xkyc7ptfjrxv
10 октября в 06:16
Поболеем за Черчесова, пожелаем ему чуда,может встретит старика Хоттабыча,и возмет его с собой на матч.
Удачи Стасу!!!!
atv9bgxzyj68
atv9bgxzyj68
10 октября в 05:46
Лига наций - это интересно! Посмотрим
qv8uyf2yq9s7
qv8uyf2yq9s7
10 октября в 05:45
Что ни тренер, то был в Спартаке))))
mmwtgr6afefr
mmwtgr6afefr
10 октября в 00:17
Лучано уделает Тодеско.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Akira86 (раскрыть)
09 октября в 23:31
Здравствуйте. До финала конкурса (последнего числа месяца) победители групп не определены, всегда остаются шансы, нередко бывает так, что кто-то резко поднимается вверх и оказывается на первом месте, но решать каждому как играть, некоторые копят до финального дня и затем пытаются победить в утешительной группе Заболотного, её победитель тоже становится одним из победителей за месяц и получит призы.
Akira86
Akira86
09 октября в 23:26
я так понимаю дальше делать ставки бес мысленно ибо победитель группы уже определен
Гость
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