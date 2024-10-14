Голландцы потеряли главную звезду. Куман боится проиграть опасной сборной Германии

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вчера, 08:55

Но у немцев тоже кадровые потери.

«Оранжевые» сыграют без ван Дейка

- Статистически на старте нового клубного сезона в Европе очень мало защитников, которые играют ещё сильнее, чем ван Дейк. Вирджил перезагрузился летом после полуфинала Евро-2024, в «Ливерпуле» выступает шикарно. Но лидер обороны Нидерландов получил красную карточку в поединке против Венгрии в день ничьей. Пропустит матч в Германии. Существенная потеря для голландцев.

- Баш на баш, у немцев потери в атаке. Хаверц и Мусиала не смогут занять места в атакующей группе Нагельсманна. Юлиану придется экспериментировать. В центре нападения можно расположить Ундава, ведь Дениз играет в центре атаки за «Штутгарт». Удачно стартовал в Лиге наций за Германию – забил два мяча боснийцам, получил гол плюс пас против голландцев, когда сыграли на выезде 2:2.

- Ветеран Гросс в 33 года перебрался из «Брайтона» в «Боруссию» Дортмунд. В команде Шахина умный полузащитник не балует результативностью, зато играет в основе в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Также проводит матчи за сборную Германии. Паскаль, учитывая мастерство последних передач, легко займет позицию «десятки», если Ундав окажется в центре атаки. А Гнабри и Вирц на флангах.

- Без голкипера тер Штегена в воротах будет Нюбель, а справа в обороне должен сыграть Киммих. У Йозуа интересная роль в «Баварии» на старте сезона. Хавбек барражирует между позициями в центре поля и на правом фланге, становясь третьим центральным защитником. Рюдигер и Та могут работать в одной линии с Киммихом. А вот левый латераль Миттельштедт будет работать повыше.

Ориентировочный состав Германии (4-2-3-1): Нюбель – Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт – Павлович, Андрих – Вирц, Гросс, Гнабри – Ундав.

Куману важно не уступить немцам в гостях

- Исторически сложилось, что сборная тогда ещё западной части Германии – в центре первой из великих трагедий «оранжевой» команды Михелса. Кройф проиграл в финале ЧМ -74 Беккенбауэру. Полуфинал Евро-1988 – единственный случай на крупном турнире, когда голландцы обыграли команду ФРГ . Объединенная Германия тоже редко уступала голландцам в официальных играх.

- У Кумана интересная команда, на поле много футболистов в двойственных ролях. Де Врею надо сыграть в дуэте обороны, хотя в «Интере» чаще работал в тройке центральных защитников, пока не оказался в запасе команды Индзаги. Быстрый ван де Вен из «Тоттенхэма» окажется слева, ведь у Аке травма. Квентин Тимбер – брат игрока «Арсенала», выйдет в полузащите, ведь де Йонг не готов.

- Гравенберху и Тимберу важно выиграть борьбу с оппонентами в середине поля. Тогда Симонс и Гакпо найдут путь к чужим воротам, у которых их ждёт Зиркзее. Для футболистов, у которых не получается на клубном уровне – нападающий «Манчестер Юнайтед» в АПЛ забил лишь один мяч, важны матчи сборных. Помогают вернуть уверенность в себе, отличаясь намного чаще.

- У команды Нидерландов нет таких звезд, как в конце 70-х, 80-х и 90-х годов. Также нет состава начала 2010-х, с которым вышли в финал чемпионата мира. Но команда снова перспективная. После серии неудач представители крошечной, но невероятно футбольной страны мечтают попасть в ещё один финал Лиги наций. Пять лет назад ван Дейк проиграл Роналду, но будет новая попытка.

Ориентировочный состав Нидерландов (4-2-3-1): Вербругген – Думфрис, де Врей, де Лигт, ван де Вен – Гравенберх, К. Тимбер – Симонс, Рейндерс, Гакпо – Зиркзее.

Ничья вряд ли устроит фаворитов группы

- Венгры и боснийцы слабее. Но это не значит, что Германия и Нидерланды обязательно распишут ничью, чтобы получить по одному пункту и двигаться в плей-офф параллельным курсом. Не те характеры у Нагельсманна и Кумана, чтобы подобное сотворить. Не так часто исторически классические соперники играют в последнее время в важных официальных поединках. В Мюнхене обе команды захотят заполучить победу.

- Первому в группе достанется соперник из числа вторых команд в других квартетах. А вот вторые, хотя выйдут в этот раз в плей-офф, проведут дома и на выезде поединки против оппонентов, которые выиграют свои группы. Там намечается неприятная тройка соперников, поэтому Нагельсманн и Куман понимают – лучше избежать такого счастья в марте 2025 года. Полуфиналы и финал проведут в июне, но туда непросто попасть.

- Снова соревнуется желание футболистов поберечь себя, ведь впереди сложные клубные поединки, и логичный порыв достойно представить родную национальную команду. Киммих говорит, что ему нравится большое количество матчей. Так проще набрать и удерживать форму. Паузы вредят профессиональным спортсменам, ведь организм обожает терять форму, как только даешь ему слабину, а мысли об усталости вредят.

- Ли Карсли после победы над Финляндией на выезде пожалел, что ответный поединок против Греции, которой Англия проиграла, не идет следом. Короткие отрезки по два матча не позволяют тренерам сборных собрать цельную картинку. Поэтому надо делать скидку на невынужденные ошибки и паузы. Матч Германии и Нидерландов вряд ли будет копией игры плей-офф ЧМ или Евро. Но такие сборные могут порадовать голами.

- Чаще ставят на немцев. Но очевидно, что мало кто верит в легкую победу хозяев. В прогнозах разница обычно в один мяч, а Нидерландам дают минимум один гол в ворота обороны Германии, которая пропускала от венгров и дважды допустила ошибки в первом поединке против Нидерландов. Веселая ничья стала завязкой истории, но кульминация сегодня в Мюнхене. Победитель, если он будет, окажется первым в квартете.