Сборной Белоруссии могут отказать в выдаче виз на игру с Северной Ирландией

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вчера, 12:07

Матч Лиги наций между сборными Северной Ирландии и Белоруссии, скорее всего, перенесут из Белфаста. Белорусам могут отказать в выдаче британских виз.

Напомним, белорусские команды, в отличие от российских, не отстранены от международных соревнований, но проводят домашние матчи на нейтральных полях при пустых трибунах. Однако правительство Великобритании из-за санкций в отношении Белоруссии не может предоставить гарантии, что члены белорусской сборной получат визы и им будет разрешен въезд в страну. В связи с этим рассматривается перенос матча с командой Северной Ирландии на другой стадион.