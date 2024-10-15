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Сборной Белоруссии могут отказать в выдаче виз на игру с Северной Ирландией

вчера, 12:07
Северная ИрландияЛоготип футбольный клуб Северная Ирландия-:-Логотип футбольный клуб БеларусьБеларусь15.11.2024 в 22:45 Не начался

Матч Лиги наций между сборными Северной Ирландии и Белоруссии, скорее всего, перенесут из Белфаста. Белорусам могут отказать в выдаче британских виз.

Напомним, белорусские команды, в отличие от российских, не отстранены от международных соревнований, но проводят домашние матчи на нейтральных полях при пустых трибунах. Однако правительство Великобритании из-за санкций в отношении Белоруссии не может предоставить гарантии, что члены белорусской сборной получат визы и им будет разрешен въезд в страну. В связи с этим рассматривается перенос матча с командой Северной Ирландии на другой стадион.

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Перевод с BBC.co.uk
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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 16:24
Англичане доиграются, что потеряют и Уэльс , и Шотландию, и Северную Ирландию.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:02
Как это по спортивному и по британски(((( ур-ды от А до Я
tcep8kswj3qe
tcep8kswj3qe
вчера в 12:45
Техническое поражение сборной Северной Ирландии по ее вине.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:27
Как же эта Британия достала. И совсем она не великая. При чём тут спорт, негодяи? Зачем, вообще, эта страна представлена четырьмя отдельными футбольными федерациями? Пора прекратить эту монополию на футбол...
rrsxgyce9njy
rrsxgyce9njy
вчера в 12:14
Защитать сборной Северной Ирландии поражение и дело с концом.
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