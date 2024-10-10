Бразилия устала проигрывать, Аргентина убежала от урагана «Милтон». В разгаре отбор к ЧМ-2026

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10 октября 2024, 12:35

В Южной Америке много важных матчей.

Бразильские фанаты разлюбили сборную

«Селесао» вылетели из Кубка Америки после серии пенальти с Уругваем. С горем пополам переиграли Эквадор в матче отбора 1:0. Аналогичный счет увидели в Парагвае, где Доривал проиграл. В турнирной таблице отбора Бразилия на один пункт отстает от Эквадора, занимает пятое место, по очкам наравне с Венесуэлой. Если бы парагвайцы, боливийцы и чилийцы были стабильнее, фаворит мог оказаться ещё ниже. Такой плохой сборной Бразилии давно не видели. Причем фанаты и эксперты на месте винят не только слабейших игроков в своем составе.

В Бразилии часто пишут, что в старые времена Винисиуса не подпустили бы на пушечный выстрел к основе сборной, поскольку будущий обладатель «Золотого мяча» не проявляет уважения к знаменитой желтой форме, напарникам, соперникам и фанатам. Крайний форвард «Реала» плохо выступает за сборную Бразилии, математический факт, мало голов и ассистов. У звезды проблем с шеей, поэтому в матчах против Чили на выезде и Перу дома все надеются увидеть хороший футбол от Рафиньи. Вингер «Барселоны» роскошно играет за каталонцев.

Но в этом давняя проблема. Даже если Эдерсон и Алиссон круто выступают в командах из Манчестера и Ливерпуля, то это не значит, что они в воротах Бразилии превращаются в бразильский аналог Эмилиано Мартинеса. Нет проблем с мастерством, если отбросить сравнение с временами Роберто Карлоса, Кафу, Роналдо и Роналдиньо. Но есть беда с раскрытием потенциала и моральной силой коллектива. Соперники больше не боятся Бразилию, если упрощать анализ. И хотя надо побеждать, ведь оппоненты средние, фанаты не уверены, что на поле будет легко.

У Алиссона травма, как и у Винисиуса. Защитник «Ювенутса» Бремер и его коллега Эдер из «Реала» тоже вылетели в лазарет. Чилийцы – удобный соперник для Бразилии, но серия побед в очных матчах ничего не гарантирует. Пропала магия, а её сложно отыскать, когда грех жаловаться на состав – Эдерсон, Маркиньос, Гимарайнс и тройка в атаке могут играть лучше, но продолжают ругать качество футбола. Эндрик, Родриго и Рафинья попытаются вернуть «селесао» результативные атаки без звездного Винисиуса, который неудачно тянет одеяло на себя.

Аргентинцы разминулись со страшным ураганом

Команда Лионеля Скалони должна была вылететь из Майами, где базировалась после прилета туда звезд из Европы, в Колумбию. Там пересадка в Венесуэлу. Но поскольку на Флориду, где сейчас живет и играет Лионель Месси, наступал страшный ураган «Милтон», один из самых опасных в истории, то аргентинцы получили отказ в вылете. Пришлось перенести рейс. Учитывая, что у сборной Аргентины были приключения с воздушными суднами – Месси жаловался на плохое состояние старого самолета команды, то безопасность была на первом месте.

Игру Венесуэлы и Аргентины могли отложить. Но в аэропорту дали добро на рейс. Сегодня вылет запретили бы, ураган «Милтон» достиг побережья США . Из-за него надо было быстро улетать в Колумбию. Аргентинцы смогли добраться до пункта назначения. Месси, наверное, устал от приключений с самолетами. В прошлом ему довелось лететь на судне, на котором позже разбилась бразильская команда «Шапекоэнсе». Лионель и его напарники разминулись с несчастьем. А в футболе у Аргентины всегда один вопрос: сможет ли сыграть капитан команды?

Венесуэле не повезло, Месси вернулся и набрал форму. У Скалони интересная задача. Венесуэлу тренирует Батиста, бывший тренер молодежной команды Аргентины. Его новая сборной хороша дома, а у Аргентины дисквалификация у голкипера Мартинеса. Не смогут сыграть Гарначо и Дибала. МакАллистер из «Ливерпуля» тренировался отдельно. Скалони выставит в Альвареса, Лаутаро и Месси. Если получится, то останется не начудить в защите без основного вратаря. У Аргентины 2 поражения от Уругвая и Колумбии, больше уступать не желают.

Кордоба мечтает опередить чемпионов мира

От урагана «Милтон» Аргентина убежала. Если справятся с Венесуэлой в гостях и с Боливией дома, то получат шесть очков в таблицу, останутся на первом месте. Но достаточно одной ничьей – Колумбия попробует выйти на первое место. Команды сыграли между собой в финале последнего Кубка Америки. У Нестора Лоренсо, аргентинского тренера, растущий футбольный проект. Никто не сомневаемся в мощи Аргентины, но Колумбия ещё интереснее, ведь важные изменения в команде происходят у всех на глазах. Мечтают повысить командный уровень.

В атаке у Колумбии играет Джон Кордоба. У форварда «Краснодара» хватало конкурентов, но тренеру Лоренсо нравится его жесткий подход к делу. В «Астон Вилле» раскрывается 20-летний Джон Дуран, который принес Эмери победу над «Баварией». Но в играх против Боливии в гостях и против Чили дома логичнее доверять проверенным связкам в атаке. Хамес Родригес за сборную Колумбии обычно выступает успешнее, чем за клубы. Фанаты надеются, что «десятка» не поведет. В порядке вингер Диас, у него 5 голов и 1 ассист в АПЛ за «Ливерпуль».

Колумбийцам не хватает лишь защитников из ведущих клубов. Но с Карраскалем из «Динамо» и Кастаньо из «Краснодара» на скамейке, а также с Кордобой в основе команда Лоренсо может развить успех в отборе. У Колумбии после победы над Аргентиной в предыдущем матче появились шансы на первое место в таблице. Конечно, устроит и вторая строчка, путевка на чемпионат мира от них не уплывет. Но Уругвай Бьелсы тоже собирается покусать команду Месси. Сейчас в Южной Америке три замечательных команды, пока не пришла в себя Бразилия.