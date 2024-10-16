Месси назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч»:

1729080802

вчера, 15:13

Капитан сборной Аргентины считает, что его соотечественник заслуживает «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой в 2024 году.

У него был захватывающий год. Он забил в финале [Кубка Америки] и стал лучшим бомбардиром. Он заслуживает «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой.

В 2024 году Мартинес стал чемпионом Италии в составе «Интера», попутно выиграв гонку бомбардиров в Серии А, а также в составе сборной Аргентины победил на Кубке Америки, где тоже стал лучшим бомбардиром турнира.