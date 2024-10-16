Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Месси назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч»

вчера, 15:13

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси считает, что его соотечественник Лаутаро Мартинес заслуживает «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой в 2024 году.

У него был захватывающий год. Он забил в финале [Кубка Америки] и стал лучшим бомбардиром. Он заслуживает «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой.

В 2024 году Мартинес стал чемпионом Италии в составе «Интера», попутно выиграв гонку бомбардиров в Серии А, а также в составе сборной Аргентины победил на Кубке Америки, где тоже стал лучшим бомбардиром турнира.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гари Невилл недоволен назначением Томаса Тухеля в сборную Англии
Вчера, 14:51
Варан рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время карьеры игрока
Вчера, 11:14
Фердинанд: «Думаю, игроки будут счастливы работать с Томасом Тухелем»
Вчера, 10:31
Месси рассказал о своём будущем в сборной
Вчера, 09:57
Дешам отреагировал на информацию об обвинении Мбаппе в изнасиловании
15 октября
Менди утверждает, что звёздные игроки «Сити» участвовали в секс-вечеринках
15 октября
Сортировать
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:53
Месси говорил так когда он выиграл кубок Америки и украл мяч
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 16:17
Фанаты Реала не согласятся. Даже не знаю, когда появилась идея, что победитель ЛЧ должен получить ЗМ. То есть, выиграл ЛЧ и ЗМ 100% твой, если нет, то не заслужил. Роналдиньо, Шевченко, Недвед, Каннаваро, Оуэн и другие спокойно брали ЗМ без победы в ЛЧ.

По факту Винисиус хорошо сыграл только в 4-х матчах плей-офф ЛЧ и стал главным претендентом (привет хейтерам Месси, которые в прошлом году твердили, что нельзя давать ЗМ за 7 матчей ЧМ). Тот же Джуд был более стабилен в течение сезона, но не проявил себя в плей-офф ЛЧ и сразу лишился ЗМ.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 16:14
Так как черепандий замешан в скандале, по сути остается только винипух,,,,,на без рыбье......
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:01
Хороший вариант. Но тогда претендент из Реала начнет вопить, что это расизм, если не дадут ему)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:51
Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ШЕДЕВР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Назывется: "кто похвалит меня лучше всех", как в известном советском мультике.
Красота!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если я правильно понял- это его туалет? Представляю, что у него в гостиной творится...
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:46
Главный критерий, которым руководствовался Месси, национальность, конечно же та же, что и у него.
shur
shur
вчера в 15:39
Месси назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч»:
" ....это ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 15:32
Почему-то я согласен с Месси!
Capral
Capral
вчера в 15:25
Странно, что он себя не назвал! Безобразие!!!
А впрочем, он же знает, что все равно, ему по почте пришлют...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:16
Месси не прав. Лаутаро хороший нападающий...но не топ... И он нестабильный.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 