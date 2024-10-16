Месси назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч»:

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси считает, что его соотечественник Лаутаро Мартинес заслуживает «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой в 2024 году.
У него был захватывающий год. Он забил в финале [Кубка Америки] и стал лучшим бомбардиром. Он заслуживает «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой.
В 2024 году Мартинес стал чемпионом Италии в составе «Интера», попутно выиграв гонку бомбардиров в Серии А, а также в составе сборной Аргентины победил на Кубке Америки, где тоже стал лучшим бомбардиром турнира.
По факту Винисиус хорошо сыграл только в 4-х матчах плей-офф ЛЧ и стал главным претендентом (привет хейтерам Месси, которые в прошлом году твердили, что нельзя давать ЗМ за 7 матчей ЧМ). Тот же Джуд был более стабилен в течение сезона, но не проявил себя в плей-офф ЛЧ и сразу лишился ЗМ.
По факту Винисиус хорошо сыграл только в 4-х матчах плей-офф ЛЧ и стал главным претендентом (привет хейтерам Месси, которые в прошлом году твердили, что нельзя давать ЗМ за 7 матчей ЧМ). Тот же Джуд был более стабилен в течение сезона, но не проявил себя в плей-офф ЛЧ и сразу лишился ЗМ.
Назывется: "кто похвалит меня лучше всех", как в известном советском мультике.
Красота!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если я правильно понял- это его туалет? Представляю, что у него в гостиной творится...
Назывется: "кто похвалит меня лучше всех", как в известном советском мультике.
Красота!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если я правильно понял- это его туалет? Представляю, что у него в гостиной творится...
" ....это ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!
" ....это ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!
А впрочем, он же знает, что все равно, ему по почте пришлют...
А впрочем, он же знает, что все равно, ему по почте пришлют...