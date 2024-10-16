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Математик спрогнозировал, кто станет величайшим после Месси и Роналду

вчера, 18:31

По заказу LiveScore, математик Оксфордского университета доктор Том Кроуфорд обновил свой алгоритм, чтобы определить, кто станет величайшим игроком всех времён после Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Лидером оказался нападающий «Реала» Килиан Мбаппе с индексом 86. Второй — форвард «Атлетико» Хулиан Альварес (84), третье место занимает полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем (82).

G.O.A.T. Индекс 2.0, основанный на оригинальном исследовании, которое назвало величайшим футболистом всех времён в 2021 году Криштиану Роналду, использует сложную математическую модель доктора Тома Кроуфорда для оценки достижений и потенциала футболистов во всём мире в возрасте до 25 лет. Каждый игрок ранжируется по ряду показателей эффективности, используя такие факторы, как голы и титулы на международном и внутреннем уровне, а также индивидуальные награды и вехи карьеры.

Ключевым нововведением для нового индекса является «кривая G.O.A.T.», которая используется для прогнозирования траектории карьеры игрока, анализируя, насколько она соответствует «кривой Роналду», характеризующейся s-образной траекторией с колебаниями в результатах из-за ранней смены клуба и трансферов, или «кривой Месси», прямой линией, указывающей на стабильно высокие показатели.

Анализируя эти кривые, наряду со всеми другими показателями, доктор Кроуфорд может предположить будущий потенциал каждого игрока на основе его карьерного пути и достижений. В то время как Мбаппе, Фил Фоден и Ламин Ямаль следуют «кривой Месси», Джуд Беллингем, Эрлинг Холанд и Хулиан Альварес демонстрируют характеристики «кривой Роналду».

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Все комментарии
K_TS_16
K_TS_16
сегодня в 14:15
Кривая Рона заведет не в ту сторону
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 13:23
Каждый превозносит тех,которые были в его молодое время
альсато
альсато
сегодня в 13:20
Этот математик-ни разу не попал!))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:42
Главное , что бы не Соболев им стал ...)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ 6b4cq9w98p5r (раскрыть)
сегодня в 10:36
"Кривой Роналду" тут еще не раз всплывет, это уж точно.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:35
Лучше бы математик делом занимался, больше толку было бы. А не строил теорию футбольного тотализатора, угадывая кто станет лучшим и т.д.
Aleks Captain
Aleks Captain
сегодня в 08:44
Следущий будет МесНальду, но он ещё не родился !
CSKA2012
CSKA2012 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 08:26
Дед
112910415
112910415
сегодня в 05:20
сильно похоже на шарлатанство
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 01:00
Кто тебе это сказал?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:50
Защитник может стать как Месси,дело не в позиции
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 23:21
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 23:19
    Его позиция на поле не располагает к этому.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 22:42
    Все это ерунда! Надо соккеру провести опрос и потом выставить это как предсказание! Тоже сойдёт
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 22:23
    По статье согласен только с «кривым Роналду», остальное - прокрастинация. Любая травма и грош цена этим псевдоисследованиям
    CSKA2012
    CSKA2012
    вчера в 22:21
    Самый величайшие Пеле, Мородана Круифф и нет им равных.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 22:20
    Этот математик или двоюродный брат Альвареса или старый поклонник Атлетико...
    __AgamagA__
    __AgamagA__ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 22:16
    Разве что как Хорхе станет
    Фил Кио
    Фил Кио
    вчера в 22:11
    а этот математик знает знаменитую теорему Пифагора, когда штаны во все стороны равны. вот и меряют эти штаны все по очереди. и ни какая кривая не поможет: в очередь 16и, в очередь!!
    6b4cq9w98p5r
    6b4cq9w98p5r
    вчера в 21:56
    Так вот откуда берутся цифры возле игроков в футбольных симуляторах😮😁
    PS: последние два слова из статьи можно использовать как ник, не благодарите🤭
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 21:39
    Интересно математик учитывал, что игроки могут сменить клуб или нет. Холланд сменит Сити на Барсу как знать может и в лидеры выйдет.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 21:33
    Ямал,если будет усердствовать как Роналду,станет как Месси.
    qteqybb5ckhq
    qteqybb5ckhq
    вчера в 19:59
    Только время покажет кто лучший.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 19:46
    По поводу кандидатуры Альвареса хочется ответить словами Жоржа Милославского из "Ивана Васильевича..." : " Тьфу на вас. Тьфу на вас ещё раз".
    shur
    shur ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 19:42
    „С тех пор, как за теорию относительности принялись математики, я ее уже сам больше не понимаю.“ — Альберт Эйнштейн
    НЕ Э Г О ИСТ
    НЕ Э Г О ИСТ
    вчера в 19:34
    Ничего не понял про "кривых", но интересно.. 🤭😄
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 19:31
    То есть, этот математик с помощью своего алгоритма в 2021 назвал Роналду величайшим? Очевидно, что ошибся. Как и сейчас ошибается насчет Мбаппе.
    Capral
    Capral
    вчера в 19:28, ред.
    А думал, Месси...
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 19:17
    Футбол и математика не одного поля ягоды... Кому нужен этот прогноз? А в расчёты включены возможные проблемы Мбаппе с уголовным правом? Цена такого прогноза нулевая...
    Баpсaфoбия
    Баpсaфoбия
    вчера в 19:01
    Какой ещё Альварес?
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