Математик спрогнозировал, кто станет величайшим после Месси и Роналду

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вчера, 18:31

По заказу LiveScore, математик Оксфордского университета доктор Том Кроуфорд обновил свой алгоритм, чтобы определить, кто станет величайшим игроком всех времён после Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Лидером оказался нападающий «Реала» с индексом 86. Второй — форвард «Атлетико» (84), третье место занимает полузащитник «сливочных» (82).

G.O.A.T. Индекс 2.0, основанный на оригинальном исследовании, которое назвало величайшим футболистом всех времён в 2021 году Криштиану Роналду, использует сложную математическую модель доктора Тома Кроуфорда для оценки достижений и потенциала футболистов во всём мире в возрасте до 25 лет. Каждый игрок ранжируется по ряду показателей эффективности, используя такие факторы, как голы и титулы на международном и внутреннем уровне, а также индивидуальные награды и вехи карьеры.

Ключевым нововведением для нового индекса является «кривая G.O.A.T.», которая используется для прогнозирования траектории карьеры игрока, анализируя, насколько она соответствует «кривой Роналду», характеризующейся s-образной траекторией с колебаниями в результатах из-за ранней смены клуба и трансферов, или «кривой Месси», прямой линией, указывающей на стабильно высокие показатели.

Анализируя эти кривые, наряду со всеми другими показателями, доктор Кроуфорд может предположить будущий потенциал каждого игрока на основе его карьерного пути и достижений. В то время как Мбаппе, Фил Фоден и Ламин Ямаль следуют «кривой Месси», Джуд Беллингем, Эрлинг Холанд и Хулиан Альварес демонстрируют характеристики «кривой Роналду».