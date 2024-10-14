Лучшие российские футболисты прямо сейчас. Французские гости и молодые форварды

Просто выбрать лишь лидера рейтинга.
Без еврокубков для клубов РПЛ и официальных игр сборных тяжелее оценивать реальный уровень мастерства местных игроков. Матчи внутреннего чемпионата не пересекаются с Лигой чемпионов. Многие работают в слишком легком режиме. Кубок не дает нужных нагрузок, ведь это снова матчи со знакомыми соперниками в смешанных составах. Тем интереснее обратить внимание на рассуждения Игоря Дивеева о том, кто из россиян выделяется. На тренировках определился фаворит, но хочется расширить список.
1 место. Александр Головин
Если найдете другого капитана клуба топ-5, причем лидера в таблице чемпионата, то можете сместить Головина. Даже в фазе после травмы и должной игровой практики Александр накручивает напарников по команде Карпина на тренировках. Хавбек должен доказать тренеру «Монако», что заслуживает места в основе, ведь у него появился интересный 19-летний конкурент. Но Головин не первый год в Лиге 1. «Монако» снова в Лиге чемпионов. В этом турнире пригодится опыт капитана в решающих матчах. Головин силен, ведь универсальный, с ударом и с пасом. Самый ценный игрок в сборной, рыночная стоимость около 30 млн евро.
2 место. Матвей Сафонов
Самый мощный из голкиперов. Других из РПЛ в ПСЖ не пригласили, хотя в зоне доступа все российские вратари. Матвей не сможет занять нишу Акинфеева в сборной, когда нет официальных турниров. И будет непросто в ПСЖ, особенно если Доннарумма продлит контракт. Но травма итальянца позволила Сафонову сыграть несколько матчей за команду, у которой цель сезона – серия трофеев. В Лиге чемпионов были в полуфинале весной. Сафонов выбрал клуб с именем и отличной зарплатой. А дальше будет смотреть на решения и форму Доннаруммы. Джанлуиджи могут пригласить в другой клуб, тогда Сафонов получит шанс всей жизни в Париже.
3 место. Иван Обляков
Обляков, в отличие от Головина и Сафонова, играет постоянно. Лидер ЦСКА на старте сезона. В отличие от ребят, которые ниже в списке, Иван не ограничивается голевыми включениями, хотя результативность у хавбека в порядке. Головин говорит, что полузащитник ЦСКА мог бы заиграть во Франции. Охотно верим. Если не старые пока братья Миранчуки выбрали комфорт в Швейцарии и США, то Облякову после этого сезона надо попробовать попасть в серьезный клуб из топ-5. Поскольку универсален, то в 26 лет может заинтересовать тренера приличной команды. Раскроется в новом клубе – продолжит набирать высоту.
4 место. Алексей Батраков
Впечатляет сильнее всех в списке, ведь хавбеку «Локомотива» всего 19 лет. Понятно, что неизбежны перепады в игре. Но Батраков выгодно выделяется и отличается от множества российских футбольных талантов. Ставит не только на скорость или технику, ведь может создавать голы статично. Батраков – король грамотных подач. Алексей ловко прячется за спинами защитников, чем похож на Файзуллаева из ЦСКА, ещё одного молодого футболиста из списков скаутов. Батракова активно изучают, ведь разыгрался недавно. Заслужил персональные награды, у Алексея 7 голов и 6 ассистов в РПЛ.
5 место. Максим Глушенков
Шикарно стартовал в «Зените», но после травмы руки играет хуже. В прошлом сезоне Глушенков отдал много голевых передач в РПЛ за «Локомотив». Теперь забил 7 голов в 7 играх чемпионата. Но поскольку есть сомнения, что Максим сохранит форму, то ставим пока на пятое место. Глушенкова также тянет вниз характер. Скауты знали, что парень за словом в карман не лезет. Уже был конфликт с Карпиным и спорные заявления о важности игр за сборную. Наглый, как нужно нападающему, но важно не переборщить. Глушенкову 25 лет, а не восемнадцать. Пора научиться вести себя по-взрослому.
6 место. Константин Тюкавин
Представитель ценной профессии в футболе – центральный нападающий. Но лучший игрок прошлого сезона в РПЛ в новом чемпионате страдает из-за непонятного состояния «Динамо». У команды Лички нет легкости в атаке. Играли вторым номером. Тюкавин несколько раз спасал и напоминал, что с ним шутки плохи. А вот на дистанции хватает недочетов. Но отметим Константина, поскольку давненько в РПЛ не было российского нападающего с таким набором качеств. Плюс Тюкавин сильно отличается от Дзюбы по своему поведению. Должен набрать форму осенью, толковый футболист.
7 место. Евгений Латышонок
В РПЛ есть ещё парочка достойных мастеров с линии ворот. Например, Лантратов из «Локомотива» и Агкацев из «Краснодара». Но если говорим о человеке, который совершил персональный рывок вверх, то это именно голкипер «Зенита». Воспитанник «Краснодара» Латышонок попал в Санкт-Петербург после успешного сезона в «Балтике». Переход на новый уровень не смутил. Евгений хорош на линии ворот, относится к голкиперам, которые не кивают на защиту, а тащат сами. Может отразить пенальти, показать чудеса реакции. На старте сезона среди самых классных футболистов страны.
8 место. Игорь Дивеев
Дивеева запомнили на старте сезона благодаря голам, но здесь он по другой причине. В России слабые защитники. Нет выдающихся латералей, мало крутых здоровяков для работы в центре защиты команды Карпина. Осипенко старше, плюс защитник «Ростова» не в лучшей форме. А Дивеев был в шаге от «Болоньи», которая теперь играет в Лиге чемпионов. Там раскрылся Калафьори и мог заиграть Игорь, если бы не травмы. Но даже с учетом повреждений Дивеева можно включить в список самых классных российских футболистов на старте сезона. У защитников всегда есть ошибки, но Игорь неплох.
Подобные рейтинги динамичные, как списки УЕФА и ФИФА для клубов и сборных. Играют здорово – поднимаются выше, вылетают из-за травмы, как Захарян – временно откатываются ниже. Или стареют. Акинфеев и Дзюба по-прежнему многое умеют, но вряд ли их стоит на старте нового сезона именовать футболистами из списка безусловно лучших в стране. Молодые наступают. Также есть парочка игроков более низкого класса в шикарной форме, но остановимся на таком рейтинге. А если у вас другой порядок лучших игроков России – предлагайте свои списки в комментариях.