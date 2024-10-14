Лучшие российские футболисты прямо сейчас. Французские гости и молодые форварды

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вчера, 21:31

Просто выбрать лишь лидера рейтинга.

Без еврокубков для клубов РПЛ и официальных игр сборных тяжелее оценивать реальный уровень мастерства местных игроков. Матчи внутреннего чемпионата не пересекаются с Лигой чемпионов. Многие работают в слишком легком режиме. Кубок не дает нужных нагрузок, ведь это снова матчи со знакомыми соперниками в смешанных составах. Тем интереснее обратить внимание на рассуждения Игоря Дивеева о том, кто из россиян выделяется. На тренировках определился фаворит, но хочется расширить список.

1 место. Александр Головин

Если найдете другого капитана клуба топ-5, причем лидера в таблице чемпионата, то можете сместить Головина. Даже в фазе после травмы и должной игровой практики Александр накручивает напарников по команде Карпина на тренировках. Хавбек должен доказать тренеру «Монако», что заслуживает места в основе, ведь у него появился интересный 19-летний конкурент. Но Головин не первый год в Лиге 1. «Монако» снова в Лиге чемпионов. В этом турнире пригодится опыт капитана в решающих матчах. Головин силен, ведь универсальный, с ударом и с пасом. Самый ценный игрок в сборной, рыночная стоимость около 30 млн евро.

2 место. Матвей Сафонов

Самый мощный из голкиперов. Других из РПЛ в ПСЖ не пригласили, хотя в зоне доступа все российские вратари. Матвей не сможет занять нишу Акинфеева в сборной, когда нет официальных турниров. И будет непросто в ПСЖ , особенно если Доннарумма продлит контракт. Но травма итальянца позволила Сафонову сыграть несколько матчей за команду, у которой цель сезона – серия трофеев. В Лиге чемпионов были в полуфинале весной. Сафонов выбрал клуб с именем и отличной зарплатой. А дальше будет смотреть на решения и форму Доннаруммы. Джанлуиджи могут пригласить в другой клуб, тогда Сафонов получит шанс всей жизни в Париже.

3 место. Иван Обляков

Обляков, в отличие от Головина и Сафонова, играет постоянно. Лидер ЦСКА на старте сезона. В отличие от ребят, которые ниже в списке, Иван не ограничивается голевыми включениями, хотя результативность у хавбека в порядке. Головин говорит, что полузащитник ЦСКА мог бы заиграть во Франции. Охотно верим. Если не старые пока братья Миранчуки выбрали комфорт в Швейцарии и США , то Облякову после этого сезона надо попробовать попасть в серьезный клуб из топ-5. Поскольку универсален, то в 26 лет может заинтересовать тренера приличной команды. Раскроется в новом клубе – продолжит набирать высоту.

4 место. Алексей Батраков

Впечатляет сильнее всех в списке, ведь хавбеку «Локомотива» всего 19 лет. Понятно, что неизбежны перепады в игре. Но Батраков выгодно выделяется и отличается от множества российских футбольных талантов. Ставит не только на скорость или технику, ведь может создавать голы статично. Батраков – король грамотных подач. Алексей ловко прячется за спинами защитников, чем похож на Файзуллаева из ЦСКА , ещё одного молодого футболиста из списков скаутов. Батракова активно изучают, ведь разыгрался недавно. Заслужил персональные награды, у Алексея 7 голов и 6 ассистов в РПЛ .

5 место. Максим Глушенков

Шикарно стартовал в «Зените», но после травмы руки играет хуже. В прошлом сезоне Глушенков отдал много голевых передач в РПЛ за «Локомотив». Теперь забил 7 голов в 7 играх чемпионата. Но поскольку есть сомнения, что Максим сохранит форму, то ставим пока на пятое место. Глушенкова также тянет вниз характер. Скауты знали, что парень за словом в карман не лезет. Уже был конфликт с Карпиным и спорные заявления о важности игр за сборную. Наглый, как нужно нападающему, но важно не переборщить. Глушенкову 25 лет, а не восемнадцать. Пора научиться вести себя по-взрослому.

6 место. Константин Тюкавин

Представитель ценной профессии в футболе – центральный нападающий. Но лучший игрок прошлого сезона в РПЛ в новом чемпионате страдает из-за непонятного состояния «Динамо». У команды Лички нет легкости в атаке. Играли вторым номером. Тюкавин несколько раз спасал и напоминал, что с ним шутки плохи. А вот на дистанции хватает недочетов. Но отметим Константина, поскольку давненько в РПЛ не было российского нападающего с таким набором качеств. Плюс Тюкавин сильно отличается от Дзюбы по своему поведению. Должен набрать форму осенью, толковый футболист.

7 место. Евгений Латышонок

В РПЛ есть ещё парочка достойных мастеров с линии ворот. Например, Лантратов из «Локомотива» и Агкацев из «Краснодара». Но если говорим о человеке, который совершил персональный рывок вверх, то это именно голкипер «Зенита». Воспитанник «Краснодара» Латышонок попал в Санкт-Петербург после успешного сезона в «Балтике». Переход на новый уровень не смутил. Евгений хорош на линии ворот, относится к голкиперам, которые не кивают на защиту, а тащат сами. Может отразить пенальти, показать чудеса реакции. На старте сезона среди самых классных футболистов страны.

8 место. Игорь Дивеев

Дивеева запомнили на старте сезона благодаря голам, но здесь он по другой причине. В России слабые защитники. Нет выдающихся латералей, мало крутых здоровяков для работы в центре защиты команды Карпина. Осипенко старше, плюс защитник «Ростова» не в лучшей форме. А Дивеев был в шаге от «Болоньи», которая теперь играет в Лиге чемпионов. Там раскрылся Калафьори и мог заиграть Игорь, если бы не травмы. Но даже с учетом повреждений Дивеева можно включить в список самых классных российских футболистов на старте сезона. У защитников всегда есть ошибки, но Игорь неплох.