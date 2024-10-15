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Польша и Хорватия сыграли вничью в результативном поединке Лиги наций

вчера, 23:42
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша3 : 3Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Сборная Польши сыграла вничью с Хорватией в матче 4-го тура Лиги наций (3:3).

На 5-й минуте хозяева поля повели после гола Петра Зелиньского. На 19-й гости отыгрались усилиями Борны Сосы. Петар Сучич на 24-й вывел балканскую команду вперёд. На 26-й хорваты увеличили преимущество — забитым мячом отличился Мартин Батурина. Никола Залевски на 45-й сократил отставание поляков в счёте, а Себастьян Шиманьски на 68-й восстановил равенство. На 76-й красную карточку получил вратарь хорватской сборной Доминик Ливакович.

Польша занимает 3-е место в Группе 1 (4 очка). Хорватия идёт 2-й (7 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 08:46
Хоть один интересный матч в этом недотурнире.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:46
Ни кто не хотел уступать - красивая ничья.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:46
Хорватов надо омолодит состав, пока есть время. А то медленная дряхлость губительна. С Модричем и ко попрощаться красиво и больше доверия молодым
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:55
...спасибо за обзор,не смотрел,теперь подкован,данке!
Capral
Capral
сегодня в 00:00, ред.
Событийный матч и для нейтрального болельщика конечо интересный, но для тренеров- головная боль и масса вопросов... Статичные, но техничные хорваты много владели мячом, пытались контролировать ситуацию на поле, но доигрались до ничьей. А третий гол поляков, еще раз напомнил Хорватию на недавнем ЧЕ, когда хорваты, в силу возраста не успевали возвращаться в оборону и получали голы.

Поляки играют как придется- по ситуации. Выход на поле Левандовски, немного преобразил игру Польши, сделал её стройнее и острее, но и только. Глубокой мысли в игре поляков не заметил. Все голы хороши, но в каждом- есть безусловная вина вратарей, особенно, после шальных дальних ударов. Ну а про оборону команд и говорить не приходится- просто проходной двор.

Еще, по недавней домашней игре хорватов было заметно, что команда не прибавила после прошедшего ЧЕ, и надо сказать, что Хорватии в значительной степени повезло, с незасчитанным голом в её ворота. Зато не повезло сегодня. Так безответственно не играют- ни в центре поля, ни у своих ворот. Итак, констатируем ничью, по игре и по счету. Пожалуй- это справедливо.

Несправедливо только удаление вратаря Хорватии. Что судья увидел в том эпизоде, похоже он и сам не знает... Чисто выбитый мяч, без умышленной грубости. Да, возможно, по инерции въехал в ногу поляку, но куда было хорвату убирать ногу, всё было на скорости в динамике. Вобщем, так уже и будет.
Гость
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