Польша и Хорватия сыграли вничью в результативном поединке Лиги наций

Сборная Польши сыграла вничью с Хорватией в матче 4-го тура Лиги наций (3:3).
На 5-й минуте хозяева поля повели после гола Петра Зелиньского. На 19-й гости отыгрались усилиями Борны Сосы. Петар Сучич на 24-й вывел балканскую команду вперёд. На 26-й хорваты увеличили преимущество — забитым мячом отличился Мартин Батурина. Никола Залевски на 45-й сократил отставание поляков в счёте, а Себастьян Шиманьски на 68-й восстановил равенство. На 76-й красную карточку получил вратарь хорватской сборной Доминик Ливакович.
Польша занимает 3-е место в Группе 1 (4 очка). Хорватия идёт 2-й (7 баллов).
Поляки играют как придется- по ситуации. Выход на поле Левандовски, немного преобразил игру Польши, сделал её стройнее и острее, но и только. Глубокой мысли в игре поляков не заметил. Все голы хороши, но в каждом- есть безусловная вина вратарей, особенно, после шальных дальних ударов. Ну а про оборону команд и говорить не приходится- просто проходной двор.
Еще, по недавней домашней игре хорватов было заметно, что команда не прибавила после прошедшего ЧЕ, и надо сказать, что Хорватии в значительной степени повезло, с незасчитанным голом в её ворота. Зато не повезло сегодня. Так безответственно не играют- ни в центре поля, ни у своих ворот. Итак, констатируем ничью, по игре и по счету. Пожалуй- это справедливо.
Несправедливо только удаление вратаря Хорватии. Что судья увидел в том эпизоде, похоже он и сам не знает... Чисто выбитый мяч, без умышленной грубости. Да, возможно, по инерции въехал в ногу поляку, но куда было хорвату убирать ногу, всё было на скорости в динамике. Вобщем, так уже и будет.
Поляки играют как придется- по ситуации. Выход на поле Левандовски, немного преобразил игру Польши, сделал её стройнее и острее, но и только. Глубокой мысли в игре поляков не заметил. Все голы хороши, но в каждом- есть безусловная вина вратарей, особенно, после шальных дальних ударов. Ну а про оборону команд и говорить не приходится- просто проходной двор.
Еще, по недавней домашней игре хорватов было заметно, что команда не прибавила после прошедшего ЧЕ, и надо сказать, что Хорватии в значительной степени повезло, с незасчитанным голом в её ворота. Зато не повезло сегодня. Так безответственно не играют- ни в центре поля, ни у своих ворот. Итак, констатируем ничью, по игре и по счету. Пожалуй- это справедливо.
Несправедливо только удаление вратаря Хорватии. Что судья увидел в том эпизоде, похоже он и сам не знает... Чисто выбитый мяч, без умышленной грубости. Да, возможно, по инерции въехал в ногу поляку, но куда было хорвату убирать ногу, всё было на скорости в динамике. Вобщем, так уже и будет.