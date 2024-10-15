Польша и Хорватия сыграли вничью в результативном поединке Лиги наций

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вчера, 23:42

Сборная Польши сыграла вничью с Хорватией в матче 4-го тура Лиги наций (3:3).

На 5-й минуте хозяева поля повели после гола Петра Зелиньского. На 19-й гости отыгрались усилиями Борны Сосы. Петар Сучич на 24-й вывел балканскую команду вперёд. На 26-й хорваты увеличили преимущество — забитым мячом отличился Мартин Батурина. Никола Залевски на 45-й сократил отставание поляков в счёте, а Себастьян Шиманьски на 68-й восстановил равенство. На 76-й красную карточку получил вратарь хорватской сборной Доминик Ливакович.

Польша занимает 3-е место в Группе 1 (4 очка). Хорватия идёт 2-й (7 баллов).