CAS вынес решение в пользу «Зенита» в споре с «Барселоной» по делу Малкома

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вчера, 18:41

Спортивный арбитражный суд решил спор между «Зенитом» и «Барселоной» в пользу клуба из Санкт-Петербурга по делу о переходе нападающего . Соответствующее решение было направлено сторонам 10 октября.

В своём исковом заявлении в CAS каталонский клуб указывал на пункт в договоре о трансфере бразильского футболиста, который обязывал «Зенит» выплачивать «Барселоне» компенсацию за каждый выход петербуржцев в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА при условии, что форвард сыграет определённое количество матчей в РПЛ .

Однако ранее Международная федерация футбола ( ФИФА ) опубликовала постановление, освобождающее «сине-бело-голубых» от этих выплат, так как команду отстранили от еврокубков, но испанский клуб не согласился с таким решением и обратился в CAS .

После рассмотрения всех материалов дела суд в итоге вынес решение в пользу «Зенита».