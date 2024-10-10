CAS вынес решение в пользу «Зенита» в споре с «Барселоной» по делу Малкома

Спортивный арбитражный суд решил спор между «Зенитом» и «Барселоной» в пользу клуба из Санкт-Петербурга по делу о переходе нападающего Малкома. Соответствующее решение было направлено сторонам 10 октября.
В своём исковом заявлении в CAS каталонский клуб указывал на пункт в договоре о трансфере бразильского футболиста, который обязывал «Зенит» выплачивать «Барселоне» компенсацию за каждый выход петербуржцев в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА при условии, что форвард сыграет определённое количество матчей в РПЛ.
Однако ранее Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала постановление, освобождающее «сине-бело-голубых» от этих выплат, так как команду отстранили от еврокубков, но испанский клуб не согласился с таким решением и обратился в CAS.
После рассмотрения всех материалов дела суд в итоге вынес решение в пользу «Зенита».
Эпикур (341 до н. э.-271 до н. э.)
Эпикур (341 до н. э.-271 до н. э.)