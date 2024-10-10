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CAS вынес решение в пользу «Зенита» в споре с «Барселоной» по делу Малкома

вчера, 18:41

Спортивный арбитражный суд решил спор между «Зенитом» и «Барселоной» в пользу клуба из Санкт-Петербурга по делу о переходе нападающего Малкома. Соответствующее решение было направлено сторонам 10 октября.

В своём исковом заявлении в CAS каталонский клуб указывал на пункт в договоре о трансфере бразильского футболиста, который обязывал «Зенит» выплачивать «Барселоне» компенсацию за каждый выход петербуржцев в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА при условии, что форвард сыграет определённое количество матчей в РПЛ.

Однако ранее Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала постановление, освобождающее «сине-бело-голубых» от этих выплат, так как команду отстранили от еврокубков, но испанский клуб не согласился с таким решением и обратился в CAS.

После рассмотрения всех материалов дела суд в итоге вынес решение в пользу «Зенита».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:34
В Барселоне такое руководство, что умудрились упустить такого игрока в Зенит. Теперь у них бегают всякие Торресы...
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:21
Вот и хорошо! Зениту деньги нужнее)))Им надо бразил докупать))
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 21:01
Барса тупит. Они могли бы выиграть суд только уступив свое место в групповом этапе ЛЧ Зениту.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:00
Барселона до сих пор локти кусает, что упустили такого игрока.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:52
Барса играть не запрещала...им до лампочки)...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:50
теперь Зенит в рядах Баварии, Монако и Осасуны, как победившие Барселону))
lotsman
lotsman
вчера в 20:38
Играть запретили, а денежки всё равно плати.)
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:11
Кто победит того и деньги)...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:57
Предлагаю, матч между командами
ttw2rynhn9g2
ttw2rynhn9g2
вчера в 19:49
Спартаку и цска такие суды не страшны, в Европе забыли когда они в таких соревнованиях участвовали.
j2gt8hnxzjkr
j2gt8hnxzjkr
вчера в 19:47
Кто-то криками с трибун пытается победить, а кто-то судами разорить.
adekvat
adekvat
вчера в 19:42
Хитроопые хотели на вариться на халяву.
Futurista
Futurista
вчера в 19:42, ред.
Теперь питерские будут говорить, что Барсу обыграли)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:12
"Если хочешь быть богатым, не помышляй увеличить свое имущество, а только уменьши свою жадность.
Эпикур (341 до н. э.-271 до н. э.)
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:03
Прямо вишенка на торте...
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