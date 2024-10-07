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CAS объяснил сокращение срока дисквалификации Погба

вчера, 14:53

Спортивный арбитражный суд (CAS) на официальном сайте подтвердил сокращение срока дисквалификации полузащитника «Ювентуса» Поля Погба с 4 лет до 18 месяцев.

Коллегия частично удовлетворила апелляцию, поданную футболистом, также отменив штраф в размере 5 тысяч евро. В заявлении говорится:

Группа CAS основывала своё решение на доказательствах и юридических аргументах, что приём господином Погба DHEA, вещества, на которое он сдал положительный тест, не был преднамеренным и стал результатом ошибочного приёма добавки, прописанной ему врачом во Флориде, после того, как господину Погба были даны заверения в том, что врач, который утверждал, что лечил нескольких высококлассных спортсменов США и мира, был осведомлён и будет помнить об антидопинговых обязательствах господина Погба в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом. Господин Погба запросил санкцию всего на 12 месяцев в знак признания наличия некоторой вины с его стороны (он не просил группу CAS о признании отсутствия вины или халатности).

NADO Italia утверждала, что безрассудство игрока было серьёзным и оправдывало 4-летнюю дисквалификацию. Дело господина Погба поддержали несколько экспертов. Большая часть доказательств, представленных господином Погба, не была оспорена. Однако Коллегия CAS определила, что господин Погба не был безвинным и что, как профессиональный футболист, он должен был проявить большую осторожность в данных обстоятельствах.

Решение Коллегии CAS является окончательным и обязательным для исполнения, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:02
Короче Поль по "УДО" выходит....)))
shlomo
shlomo
вчера в 15:40
Я представляю этого врача после такого.... интересно как у него со здоровьем.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:06
А может об этом попросили арабы?
Других оснований для сокращения срока дисквалификации Погба просто нет. У какого-то клуба есть интерес к игроку.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 14:57
Если бы не сократили дисквалификацию Погба то он бы обвинил CAS в расизме и выиграл Ахах.
Гость
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