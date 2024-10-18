Опубликован рейтинг лучших дриблёров в европейских лигах топ-5

Международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг игроков с наибольшим показателем успешных обводок в нынешнем сезоне. Во внимание взяты исполнители из европейских лиг топ-5. Верхние 10 позиций списка выглядят следующим образом.
1. Мохаммед Кудус («Вест Хэм»), индекс обводок составил 92,6.
2. Илиман Ндиайе («Эвертон») – 87,3.
3. Нуну Тавареш («Лацио») – 86,8.
4. Хвича Кварацхелия («Наполи») – 86,5.
5. Чидера Эджуке («Севилья») – 86,4.
6. Винисиус Жуниор («Реал») – 86,2.
7-8. Флориан Вирц («Байер») – 85,4.
7-8. Ламин Ямаль («Барселона») – 85,4.
9-10. Рауль Моро («Вальядолид») – 85,0.
9-10. Додо («Фиорентина») – 85,0.