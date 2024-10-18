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Опубликован рейтинг лучших дриблёров в европейских лигах топ-5

18 октября 2024, 21:37

Международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг игроков с наибольшим показателем успешных обводок в нынешнем сезоне. Во внимание взяты исполнители из европейских лиг топ-5. Верхние 10 позиций списка выглядят следующим образом.

1. Мохаммед Кудус («Вест Хэм»), индекс обводок составил 92,6.

2. Илиман Ндиайе («Эвертон») – 87,3.

3. Нуну Тавареш («Лацио») – 86,8.

4. Хвича Кварацхелия («Наполи») – 86,5.

5. Чидера Эджуке («Севилья») – 86,4.

6. Винисиус Жуниор («Реал») – 86,2.

7-8. Флориан Вирц («Байер») – 85,4.

7-8. Ламин Ямаль («Барселона») – 85,4.

9-10. Рауль Моро («Вальядолид») – 85,0.

9-10. Додо («Фиорентина») – 85,0.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 13:34
Кудус один из лучших в мире.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
19 октября в 05:30
Кудус топ игрок но он не хочет что-ли перейти типа в Ливерпуль или Арсенал, МЮ сам бы не перешел. Не надо вечно остаться в Вэст Хэме.
adekvat
adekvat
19 октября в 00:57
Хвича в цене на глазах растет.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
18 октября в 22:15
Молодцы хлопцы..
Гость
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