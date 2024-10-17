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Кубарси и Ямаль вошли в топ-60 самых перспективных молодых игроков

вчера, 15:23

Два футболиста сборной Испании и «Барселоны» Пау Кубарси и Ламин Ямаль включены в топ-60 самых перспективных молодых игроков.

Список составило издание The Guardian. Футболистов не ранжировали, а разместили в общей таблице.

Помимо игроков «Барселоны», в нее вошли такие игроки, как Жоан Мартинес из «Реала», Чидо Оби-Мартин и Джеймс Овери (оба – МЮ), Франко Мастантуоно («Ривер Плейт»), Энзо Молебе («Лион»), Вигго Гебель («РБ Лейпциг»), Маттиа Либерали («Милан»), Родриго Мора («Порту») и Джонатан Куси-Асаре («Бавария»).

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Все комментарии
shur
shur ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 16:55
...а где Серёнька Пинаев...???!!!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 16:21
А где Клаудио Эчеверри, Эстевао Виллиан и т.д где? Тот же Пас (или всё же навес?) лучше другого сливочника.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:45
Было бы удивительно если бы они не попали в этот список....а так все норм.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:26
Возможно кто то из вышеперечисленных в последствии будут выдающимися игроками.
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