Кубарси и Ямаль вошли в топ-60 самых перспективных молодых игроков

Два футболиста сборной Испании и «Барселоны» Пау Кубарси и Ламин Ямаль включены в топ-60 самых перспективных молодых игроков.
Список составило издание The Guardian. Футболистов не ранжировали, а разместили в общей таблице.
Помимо игроков «Барселоны», в нее вошли такие игроки, как Жоан Мартинес из «Реала», Чидо Оби-Мартин и Джеймс Овери (оба – МЮ), Франко Мастантуоно («Ривер Плейт»), Энзо Молебе («Лион»), Вигго Гебель («РБ Лейпциг»), Маттиа Либерали («Милан»), Родриго Мора («Порту») и Джонатан Куси-Асаре («Бавария»).