Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтинги

Переход Роналду в «МЮ» за 12 млн фунтов – самый выгодный в XXI веке

вчера, 12:25

Трансфер Криштиану Роналду в «Ман Юнайтед» назван самым выгодным в XXI веке.

Goal.com составил рейтинг самых выгодных трансферов с начала столетия. Список возглавил переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» за 12 млн фунтов в 2003 году.

Топ-10 самых выгодных трансферов XXI века по версии Goal.com:

1. Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» за 12 млн фунтов в 2003-м;

2. Джейми Варди в «Лестер» из «Флитвуд Таун» за 1,7 млн фунтов в 2012-м;

3. Самуэль Это′О в «Интер» из «Барселоны» в 2009-м («Барса» отдала 46 млн евро и Это′О за Златана Ибрагимовича);

4. Нголо Канте (дважды: переходы в «Лестер» за 5,6 млн фунтов в 2015-м и в «Челси» в 2016-м за 32 млн фунтов);

5. Рияд Марез в «Лестер» за 450 тысяч фунтов из «Гавра» в 2014-м;

6. Кака в «Милан» из «Сан-Паулу» за 8,5 млн евро в 2003-м;

7. Джорджо Кьеллини в «Ювентус» из «Фиорентины» за 7,3 млн евро в 2005-м;

8. Даниэль Карвахаль в «Реал» из «Байера» за 6,5 млн евро в 2013-м по опции обратного выкупа;

9. Марсело в «Реал» из «Флуминенсе» за 6,5 млн евро в 2007-м;

10. Рафаэль Варан в «Реал» из «Ланса» за 10 млн евро в 2011-м.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Математик спрогнозировал, кто станет величайшим после Месси и Роналду
16 октября
Опубликован рейтинг фаворитов чемпионата мира 2026 года
16 октября
Лучшие российские футболисты прямо сейчас. Французские гости и молодые форварды
14 октябряВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии3
Сайт GiveMeSport составил рейтинг величайших футболистов мира
11 октября
«Манчестер Сити» — сильнейший клуб мира по версии аналитиков Opta
11 октября
Франция больше не сильнейшая сборная Европы. В знаменитом рейтинге перемены на вершине
10 октябряВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии4
Сортировать
Все комментарии
Estiva
Estiva
вчера в 16:37
Переход Левандовски в Баварию за 0 евро: Я что для тебя, шутка какая-то?
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 13:30
Пожалуй, дежавю в 21-м за те же деньги оставит Авейру на первой строчке как самый невыгодный.. Хе.. 🤭🤣
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:28
уже когда то дьяволы подписывать будущих топов за копейки.
за 12 евро перешел кр7 в МЮ.
ради интереса провнрил, так вот, ем же летом Роналдиньо в Барсу из ПСЖ за 32 перешел... а Бекхэм из Юнайтед в Реал за 37,5.
Макелеле в Челси за 20.
помню. как я злился, что САФ продал Бекхэма.
теперь понимаю. Фергюсон был прав. а Реал ошибся.
трансферы Фигу, Зидана и Роналдо действительно усилили Мадрид.
а покупка Бекхэма почти никаких дивидендов не принесла.
да. Дэвид считался суперзвездой.
однако на тот момент англичанин был единственым футболистом
получающий вне поля больше, чем в клубе.
у него не было золотого мяча, а в Барсе уже вовсю Роналдинью
всех уничтожал.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:04
Ну Роналду там отыграл бы лучше,если бы не было зависти.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:50
Можно было поставить Мареза на вторую строчку надурили Гавр конкретно
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 12:47
Не понимаю как можно было отдать 45+Это'о за Златана? Это была безумная ставка которая не сработала, Как я помню Это'о начал негативно высказываться на команду а потом его продали. Не повезло Златану с суперпрорывом Месси по ходу сезона.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:30
Где-то неподалеку должен быть переход Соболева в Зенит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 