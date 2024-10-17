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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов сезона

вчера, 14:08

Авторитетное издание Forbes опубликовало данные о доходах футболистов в текущем году.

Рейтинг учитывает заработок в клубах (включая зарплату, бонусы и, в некоторых случаях, доход от имиджевых прав), а также доходы от нефутбольной деятельности (среди них – рекламные контракты и доходы от бизнеса).

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне-2024/25:

1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 285 млн долларов (220 млн дохода от клуба, 65 млн дохода от нефутбольных активностей);

2. Лионель Месси («Интер Майами») – 135 млн (60+75 млн. Из-за календаря МЛС приведены доходы за календарный 2024 год, а не за сезон);

3. Неймар («Аль-Хилаль») – 110 млн (80+30 млн);

4. Карим Бензема («Аль-Иттихад») – 104 млн (100+4 млн);

5. Килиан Мбаппе («Реал») – 90 млн (70+20 млн);

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 60 млн (46+14 млн);

7. Винисиус Жуниор («Реал») – 55 млн (40+15 млн);

8. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 53 млн (35+18 млн);

9. Садио Мане («Аль-Наср») – 52 млн (48+4 млн);

10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 39 млн (35+4 млн).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:06
при этом Неймар ещё и не играет !
shur
shur
вчера в 18:57
...вот так сброситься приятелям миллионерам и построить Стадион Мира где нибудь в нейтральном месте, чтобы все команды могли
играть на нём в турнире "Кубок Вызова" !!! Захотела Россия с Аргентиной сыграть,нет проблем,ни запретов,ни политики один
футбол во главе!!! (Шарикову больше не наливать!!!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:43
Единственная отрасль где пенсионеры получают в разы больше остальных...
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 15:12
Несмотря на то, что Роналду самый популярный человек в мире (по его же версии), Лео за пределами поля зарабатывает больше него))
94c8g4bphmcu
94c8g4bphmcu
вчера в 15:07
Мбаппе пока явно не добирает денежек.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 14:52
Месси мог бы заработать вдвое больше Роналду, но не стал это сделать
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 14:50
Неправильно.. Авейру : самая бесполезная зарплата в мире (0 трофеев).. Он же тунеядец.. Месси : самая большая заплата в истории, "посланная" футболистом подальше (1,5 лярда).. Неймар : самая большая заплата в мире за 3 трофея" при "3-х" минутах игры.. Factos.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 14:30
Из топ-5 только Месси отрабатывает контракт, а остальным явно переплачивают. Удивлен, что Месси зарабатывает больше Роналду за пределами поля.
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