Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов сезона

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вчера, 14:08

Авторитетное издание Forbes опубликовало данные о доходах футболистов в текущем году.

Рейтинг учитывает заработок в клубах (включая зарплату, бонусы и, в некоторых случаях, доход от имиджевых прав), а также доходы от нефутбольной деятельности (среди них – рекламные контракты и доходы от бизнеса).

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне-2024/25:

1. («Аль-Наср») – 285 млн долларов (220 млн дохода от клуба, 65 млн дохода от нефутбольных активностей);

2. («Интер Майами») – 135 млн (60+75 млн. Из-за календаря МЛС приведены доходы за календарный 2024 год, а не за сезон);

3. («Аль-Хилаль») – 110 млн (80+30 млн);

4. («Аль-Иттихад») – 104 млн (100+4 млн);

5. («Реал») – 90 млн (70+20 млн);

6. («Манчестер Сити») – 60 млн (46+14 млн);

7. («Реал») – 55 млн (40+15 млн);

8. («Ливерпуль») – 53 млн (35+18 млн);

9. («Аль-Наср») – 52 млн (48+4 млн);

10. («Манчестер Сити») – 39 млн (35+4 млн).