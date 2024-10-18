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Портал Goal опубликовал список из 25 лучших игроков АПЛ в 21 веке

вчера, 16:53

Портал Goal составил рейтинг лучших футболистов АПЛ в 21 веке.

25. Яя Туре («Манчестер Сити») — 230 матчей, 60 голов, 33 ассиста.

24. Франсеск Фабрегас («Арсенал», «Челси») — 350 матчей, 50 голов, 118 ассистов.

23. Луис Суарес («Ливерпуль») — 133 матча, 82 гола, 34 ассиста.

22. Эшли Коул («Арсенал», «Челси») — 384 матча, 15 голов, 38 ассистов.

21. Петр Чех («Челси», «Арсенал») — 443 матча, 367 пропущенных мячей, 207 игр на ноль.

20. Вирджил ван Дейк («Саутгемптон», «Ливерпуль») — 271 матч, 22 гола, 8 ассистов.

19. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 73 матча, 73 гола, 12 ассистов.

18. Харри Кейн («Тоттенхэм») — 320 матчей, 213 голов, 47 ассистов.

17. Джон Терри («Челси», «Ноттингем Форест», «Астон Вилла») — 492 матча, 41 гол, 16 ассистов.

16. Рио Фердинад («Вест Хэм», «Лидс», «Манчестер Юнайтед», «Куинз Парк Рейнджерс») — 504 матча, 11 голов, 7 ассистов.

15. Родри («Манчестер Сити») — 174 матча, 22 гола, 21 ассист.

14. Дидье Дрогба («Челси») — 254 матча, 104 гола, 64 ассиста.

13. Венсан Компани («Манчестер Сити») — 265 матчей, 18 голов, 8 ассистов.

12. Эден Азар («Челси») — 245 матчей, 85 голов, 54 ассиста.

11. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 275 матчей, 184 гола, 47 ассистов.

10. Давид Сильва («Манчестер Сити») — 309 матчей, 60 голов, 97 ассистов.

9. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — 236 матчей, 103 гола, 39 ассистов.

8. Патрик Виейра («Арсенал», «Манчестер Сити») — 307 матчей, 31 гол, 37 ассистов.

7. Мохамед Салах («Челси», «Ливерпуль») — 270 матчей, 161 гол, 73 ассиста.

6. Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити») — 611 матчей, 177 голов, 113 ассистов.

5. Стивен Джеррард («Ливерпуль») — 504 матча, 121 гол, 97 ассистов.

4. Кевин Де Брюйне («Челси», «Манчестер Сити») — 264 матча, 69 голов, 115 ассистов.

3. Уэйн Руни («Эвертон», «Манчестер Юнайтед») — 491 матч, 208 голов, 108 ассистов.

2. Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед») — 499 матчей, 107 голов, 60 ассистов.

1. Тьерри Анри («Арсенал») — 258 матчей, 175 голов, 75 ассистов.

Ранее сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших английских игроков 2000-х.

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Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:49
Говорят, что дырявый гей-нарцисс уже позвонил в редакцию и закатил истерику за 9 место.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:16
Роналду вдесятке )
RICHBACK
RICHBACK ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 22:10
У Фернандо Торреса статистика слабовата, всего на 3 гола больше чем у Луиса Суареса с 23 места, а игр на 79 больше.

А вот отсутствие Райана Гиггза бред полнейший. Рейтинг же футболистов, а не людей с хорошей репутацией.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 21:39
Для Торреса не нашлось места ?
Люблю Футбол 4
Люблю Футбол 4 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:57
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 18:12
    Ну любой рейтинг всегда спорный.
    В целом плюс минус всё так
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 18:11
    Ну бред, же, Анри точно не в десятке
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 18:03
    Как по мне Дрогба лучше второй Родри третьий Де Брюйне
    azkan
    azkan
    вчера в 18:02
    Петр Чех единственный вратарь в этом списке. И рекорд впечатляет 207 игр на ноль!
    Сейчас толи вратари не те, то ли нападающие слишком забивные..
    Такое наверное не повторится.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 17:24
    СилЬва явно в этом списке лишний, все остальные своей игрой или статистикой запомнились, а Давида бы и не вспомнил, если б тут не увидел
    shur
    shur
    вчера в 17:20, ред.
    ...8-семь из 25-пяти АНГЛИЧАНЕ уже достижение, интересно чтобы показал российский рейтинг футболисиов?!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 17:06
    Да классные игроки бесспорно. А кто на каком месте спорить не буду)) может кого-то и не хватает)
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 17:02, ред.
    Терри и Лэмпард 🔥 наколотить столько голов играя на своих позициях, не каждому дано!
    Баpсaфoбия
    Баpсaфoбия
    вчера в 16:59
    У Анри сумасшедшая статистика, но если бы рейтинг был с 1990-го года тогда выиграл бы Скоулз или Гиггз.
    gbyudwp67x66
    gbyudwp67x66
    вчера в 16:56
    Гарика Макгварика опять проигнорили
    Гость
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