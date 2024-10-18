Портал Goal опубликовал список из 25 лучших игроков АПЛ в 21 веке

Портал Goal составил рейтинг лучших футболистов АПЛ в 21 веке.
25. Яя Туре («Манчестер Сити») — 230 матчей, 60 голов, 33 ассиста.
24. Франсеск Фабрегас («Арсенал», «Челси») — 350 матчей, 50 голов, 118 ассистов.
23. Луис Суарес («Ливерпуль») — 133 матча, 82 гола, 34 ассиста.
22. Эшли Коул («Арсенал», «Челси») — 384 матча, 15 голов, 38 ассистов.
21. Петр Чех («Челси», «Арсенал») — 443 матча, 367 пропущенных мячей, 207 игр на ноль.
20. Вирджил ван Дейк («Саутгемптон», «Ливерпуль») — 271 матч, 22 гола, 8 ассистов.
19. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 73 матча, 73 гола, 12 ассистов.
18. Харри Кейн («Тоттенхэм») — 320 матчей, 213 голов, 47 ассистов.
17. Джон Терри («Челси», «Ноттингем Форест», «Астон Вилла») — 492 матча, 41 гол, 16 ассистов.
16. Рио Фердинад («Вест Хэм», «Лидс», «Манчестер Юнайтед», «Куинз Парк Рейнджерс») — 504 матча, 11 голов, 7 ассистов.
15. Родри («Манчестер Сити») — 174 матча, 22 гола, 21 ассист.
14. Дидье Дрогба («Челси») — 254 матча, 104 гола, 64 ассиста.
13. Венсан Компани («Манчестер Сити») — 265 матчей, 18 голов, 8 ассистов.
12. Эден Азар («Челси») — 245 матчей, 85 голов, 54 ассиста.
11. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 275 матчей, 184 гола, 47 ассистов.
10. Давид Сильва («Манчестер Сити») — 309 матчей, 60 голов, 97 ассистов.
9. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — 236 матчей, 103 гола, 39 ассистов.
8. Патрик Виейра («Арсенал», «Манчестер Сити») — 307 матчей, 31 гол, 37 ассистов.
7. Мохамед Салах («Челси», «Ливерпуль») — 270 матчей, 161 гол, 73 ассиста.
6. Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити») — 611 матчей, 177 голов, 113 ассистов.
5. Стивен Джеррард («Ливерпуль») — 504 матча, 121 гол, 97 ассистов.
4. Кевин Де Брюйне («Челси», «Манчестер Сити») — 264 матча, 69 голов, 115 ассистов.
3. Уэйн Руни («Эвертон», «Манчестер Юнайтед») — 491 матч, 208 голов, 108 ассистов.
2. Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед») — 499 матчей, 107 голов, 60 ассистов.
1. Тьерри Анри («Арсенал») — 258 матчей, 175 голов, 75 ассистов.
Ранее сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших английских игроков 2000-х.
А вот отсутствие Райана Гиггза бред полнейший. Рейтинг же футболистов, а не людей с хорошей репутацией.
А вот отсутствие Райана Гиггза бред полнейший. Рейтинг же футболистов, а не людей с хорошей репутацией.
В целом плюс минус всё так
В целом плюс минус всё так
Сейчас толи вратари не те, то ли нападающие слишком забивные..
Такое наверное не повторится.
Сейчас толи вратари не те, то ли нападающие слишком забивные..
Такое наверное не повторится.