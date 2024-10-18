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В «Реале» разочарованы трансфером Мбаппе

вчера, 19:22

Журналист Ромен Молина сообщил, что в «Реале» жалеют о решении приобрести нападающего Килиана Мбаппе.

Они жалеют, что приобрели его. Точно говорю. Мне сообщили об этом не для протокола.

Вышло совсем не то, на что они надеялись. Это была прихоть Переса, лишь он желал его заполучить. Пересу всегда нравились звездные игроки. К тому же он относится к Килиану как к сыну.

В клубе разочарованы, во-первых, уровнем его игры, не соответствующим ожидаемому, а во-вторых, в раздевалке тоже не все так гладко, хотя и не факт, что виноват в этом Мбаппе.

Думаю, «Реал» совершил огромную ошибку. У Мбаппе не было предсезонки, он сразу начал играть [в официальных поединках], в отличие от Беллингема.

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Все комментарии
миша мишин
миша мишин
сегодня в 13:34
Еще и кроссу замену не подобрали
миша мишин
миша мишин
сегодня в 13:32
Набрали этого черножопого капризного 62а, теперь будут разводить по разным углам. Фу. Реалу в этом сезоне нихрена не светит
Yodr
Yodr
сегодня в 13:30
Именно ради таких горячих пирожков идут в журналистику. Он знает секретную инфу из команды ) И никто не посмеет доказать ни правоту журналиста, ни то, что он лжет, потому что это никому не выгодно. Зато все понимающе кивают головами "да мы так и думали".
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 03:13
То-ли ещё будет!
nknhqjv9k5vc
nknhqjv9k5vc
вчера в 23:13
Кажется рано говорить о его бесполезности, только начал играть, статья заказная
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:36
Я все таки склонен думать что все это заказ боссов ПСЖ
shur
shur ответ S.L.I.P. (раскрыть)
вчера в 22:24
...смех и грех, первый сезон у парня ! И главное "они" ,эти таинственные "они", не те ли " они" кто в износилование обьвиняют...?! Да не для протокола, наймит "крот" в Реале!!!
shur
shur
вчера в 22:17, ред.
...простите,часовню тоже я развалил...?!?!?!
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 22:00
Как в октябре можно постулировать, что трансфер провальный? Ни одного трофея не упущено, 1 поражение.
Утка
adekvat
adekvat
вчера в 21:54
Что Неймар, что Мбаппе раздутые звезды, толку от них как от козла молока.
Брулин
Брулин
вчера в 21:44
У Мбаппе цель ЛЧ и ЗМ. А дальше можно и в политику уходить
bars098
bars098
вчера в 21:43
Это начало конца 😎
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 21:36
Рано делать выводы. Вот годик-два поиграет, тогда по результатам можно будет как-то оценивать.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:18
Думаю, насчет уровня игры и что руководство прям жалеет о сим приобретении - домысел журналиста Молины, но в одном он прав - нянчить его и вытирать попку, чуть Кильян подливы напустит, Сливочным уже остогниздило. И ведь это только начало: сначала пенальти ему отдают, а то мало ли расплачется, теперь вот в Швеции с герлой нерадивой попутался... Да, канешн скандал утихнет, но после этого черепаш вряд ли повзрослеет ибо уже сложившийся взрослый организм за которого всё решает мама. Знал ли Перес? Думаю, знал, но карвалол уже пьет
Hamman
Hamman
вчера в 21:00
В Реале жалеют о трансфере Мбаппе. Но может и не жалеют. Может и не из-за Мбаппе. Но это точно в Реале. - вот уровень журналистики этого Молины...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ НЕ Э Г О ИСТ (раскрыть)
вчера в 20:20
)))
это еще ягодки.
цветочки расцветут, когда Трент из Ливерпуля перейдет в Реал.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:19, ред.
Прихоть Переса - самое точное определение причин приобретения Мбаппе. Покупать француза после того, как "Реал" стал лучшим клубом Мира - ничем иным, как бзиком владельца, я объяснить не могу. Помните сказку "Морозко", где героиня Инны Чуриковой провозглашала: " Хочу, хочу, хочу" ? То же произошло и с г-ном Пересом. Информацию об отношениях Килиана с партнёрами опровергнуть или подтвердить невозможно, поэтому лучше промолчать и не давать к ней никаких комментариев.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:17
миссия невыполнима!
Аль Хелаифи устал смотреть. как его клуб раз за разом проваливается в ЛЧ.
и чтоб деклассировать и разлагать Реал, решил сделать ход с троянским конем.
а те, кто хорошо Мбаппе знают, видят в нем "человека чести".
и свою работу сделает добросовестно.
совсем шейхи берегов не видят.
хорошо, что на страже невинности Реала стоят целые легионы
бдительных ромен молин.
и начали мочить черепашку: и алкоголик, и насильник, и играет плохо, и нефотогеничный.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:15
Это похоже на правду. Трансфер Мбаппе не оправдал ожиданий, а тут еще и эта история с изнасилованием, которая непременно скажется на репутации клуба. Но все это на руку Барселоне: пока Реал нянчится с Мбаппе, каталонцы прут к чемпионству!
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 20:07
Да нормальный трансфюр.. 🤭
Igo0rek
Igo0rek ответ Тажутин Артур (раскрыть)
вчера в 19:58
А ты откуда знаешь, знают ли они?
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 19:56
Руководство "Реала" не знает, что они сожалеют, а журналист знает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:54, ред.
ПоДайте...! Ну подайте Христа ради хоть кто-нибудь журналюге Побегу Молине на бутерброд с сосиской!! Сжальтесь, не проходите мимо..., видно же, что человек голодный! (facepalm)
Ron09
Ron09
вчера в 19:53
Эйприл О’Нил просто побывала в гостях вот и всё!
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:49
скорее всего это просто слухи
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:47
Щас ещё из кутузки его вытаскивать придется....
А пенальти мог бы и Смолов бить и гораздо дешевле))
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 19:46
Не, всё-таки в будущем решит талант, умение решать в главных матчах и опыт Килиана. Он не потерятся в Реале. А Перец тоже не глуп, ложная информация мне кажется.
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