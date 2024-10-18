В «Реале» разочарованы трансфером Мбаппе

Журналист Ромен Молина сообщил, что в «Реале» жалеют о решении приобрести нападающего .

Они жалеют, что приобрели его. Точно говорю. Мне сообщили об этом не для протокола.

Вышло совсем не то, на что они надеялись. Это была прихоть Переса, лишь он желал его заполучить. Пересу всегда нравились звездные игроки. К тому же он относится к Килиану как к сыну.

В клубе разочарованы, во-первых, уровнем его игры, не соответствующим ожидаемому, а во-вторых, в раздевалке тоже не все так гладко, хотя и не факт, что виноват в этом Мбаппе.

Думаю, «Реал» совершил огромную ошибку. У Мбаппе не было предсезонки, он сразу начал играть [в официальных поединках], в отличие от Беллингема.