Слот считает матч против «Челси» тяжелейшим в этом сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги матча против «Челси» (2:1).
Многие другие матчи тоже были сложными, но этот, возможно, получился самым сложным из-за того, сколько у них хороших футболистов и какая у них структура. Нам пришлось биться изо всех сил, чтобы довести игру до победы. Мы очень надежно оборонялись всей командой. Прекрасная работоспособность. Игра усложнилась из-за того, что, по-моему, были приняты определенные решения не в нашу пользу, в особенности неназначение пенальти в конце первого тайма. Повести 2:0 к перерыву – это было бы совсем другое дело. Затем мы пропустили, но снова проявили себя и забили второй гол.
с учетом лигочемпионских.
кстати, Ливерпуль поставили на воскресенье с учетом ЛЧ еще сложно.
МанСити тоже поставили, но у горожан чешской Спарты дома.
а у Ливерпуля Лейпциг, плюс у РБ лишний день отдыха. они вчера играли.
а после лигочемпионской игры у Ливерпуля выездной матч с Арсеналом)))
с учетом лигочемпионских.
кстати, Ливерпуль поставили на воскресенье с учетом ЛЧ еще сложно.
МанСити тоже поставили, но у горожан чешской Спарты дома.
а у Ливерпуля Лейпциг, плюс у РБ лишний день отдыха. они вчера играли.
а после лигочемпионской игры у Ливерпуля выездной матч с Арсеналом)))
И правильно, совсем другая игра могла быть))
И правильно, совсем другая игра могла быть))
Удачной работы Слоту с Ливерпулем!
Удачной работы Слоту с Ливерпулем!