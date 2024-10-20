Слот считает матч против «Челси» тяжелейшим в этом сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» подвел итоги матча против «Челси» (2:1).

Многие другие матчи тоже были сложными, но этот, возможно, получился самым сложным из-за того, сколько у них хороших футболистов и какая у них структура. Нам пришлось биться изо всех сил, чтобы довести игру до победы. Мы очень надежно оборонялись всей командой. Прекрасная работоспособность. Игра усложнилась из-за того, что, по-моему, были приняты определенные решения не в нашу пользу, в особенности неназначение пенальти в конце первого тайма. Повести 2:0 к перерыву – это было бы совсем другое дело. Затем мы пропустили, но снова проявили себя и забили второй гол.