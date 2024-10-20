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Слот считает матч против «Челси» тяжелейшим в этом сезоне

вчера, 21:54
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги матча против «Челси» (2:1).

Многие другие матчи тоже были сложными, но этот, возможно, получился самым сложным из-за того, сколько у них хороших футболистов и какая у них структура. Нам пришлось биться изо всех сил, чтобы довести игру до победы. Мы очень надежно оборонялись всей командой. Прекрасная работоспособность. Игра усложнилась из-за того, что, по-моему, были приняты определенные решения не в нашу пользу, в особенности неназначение пенальти в конце первого тайма. Повести 2:0 к перерыву – это было бы совсем другое дело. Затем мы пропустили, но снова проявили себя и забили второй гол.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 16:33
Ливерпуль, вперёд! Я за тебя, жестко.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:18
впереди еще сложные матчи. Арно))
с учетом лигочемпионских.
кстати, Ливерпуль поставили на воскресенье с учетом ЛЧ еще сложно.
МанСити тоже поставили, но у горожан чешской Спарты дома.
а у Ливерпуля Лейпциг, плюс у РБ лишний день отдыха. они вчера играли.
а после лигочемпионской игры у Ливерпуля выездной матч с Арсеналом)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:19
То ли ещё будет....))
azkan
azkan
вчера в 22:17
Правильно, в первом тайме судья мог поставить пенальти на Санчо.
И правильно, совсем другая игра могла быть))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:02
дрогой Арне это только начало)) впереди, до мая у тебя будет еще не один сложный матч, это АПЛ где команды бьются несмотря ни на турнирное положение, ни на соперника
Удачной работы Слоту с Ливерпулем!
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