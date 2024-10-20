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Осинькин эмоционально отреагировал на упущенную победу

вчера, 18:55
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин эмоционально отреагировал на упущенную победу в матче с «Оренбургом» в 12‑м туре РПЛ.

Воскресная встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:2. Гости вели 2:0 до 72‑й минуты. Форвард хозяев поля Джимми Марин сравнял счет в компенсированное время.

Мы между собой здесь не разобрались! Слишком много этих эпизодов вылезает. Мы болтать начали! Лишнее болтать начали все! Не объединяемся, не пашем, *****, а между собой у нас слишком много моментов, где мы отвлекаемся!
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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 16:31
Надо было играть до конца.
g4degssbh42v
g4degssbh42v
вчера в 22:31
Зря Осинькина не сняли, ничего не меняется.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:07
Вспомнил крылатые фразы В.С.Черномырдина. Земля ему пухом.
5d859vqu9d4n
5d859vqu9d4n
вчера в 20:29
Осинькину самому нужно уйти с тренеров, чем так играть.
Сп62
Сп62
вчера в 19:58
Начали за здравие, а кончили за упокой.
112910415
112910415
вчера в 19:39
очень даже можно тренера понять !
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:35
Крысы только себя винить могут в этом результате...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:33
"Не объединяемся, не пашем, *****,"- наверное следующее слово было "и не сеем".)
lotsman
lotsman
вчера в 19:32
Рановато начали праздновать победу.
drug01
drug01
вчера в 19:23
Рано поверили в победу!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:22
Крылья советов сами виноваты
z2sfsj8k658t
z2sfsj8k658t
вчера в 19:00
Где-то не добежали потеряли концентрацию
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