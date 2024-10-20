Осинькин эмоционально отреагировал на упущенную победу

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вчера, 18:55

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» эмоционально отреагировал на упущенную победу в матче с «Оренбургом» в 12‑м туре РПЛ .

Воскресная встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:2. Гости вели 2:0 до 72‑й минуты. Форвард хозяев поля Джимми Марин сравнял счет в компенсированное время.

Мы между собой здесь не разобрались! Слишком много этих эпизодов вылезает. Мы болтать начали! Лишнее болтать начали все! Не объединяемся, не пашем, *****, а между собой у нас слишком много моментов, где мы отвлекаемся!