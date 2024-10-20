От «тёмных искусств» до карманников. Странности Артеты всё чаще вредят «Арсеналу»

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вчера, 09:18

Экстравагантный тренер проиграл в АПЛ .

«Тёмные искусства» ранят их автора

Отсылка к миру Гарри Поттера. Так именуют магические практики, которые могут причинить вред другим. В футболе «dark arts» – затяжка времени, тактические фолы, давление на арбитров и симуляции. В АПЛ «канониры» трижды страдали из-за странных приемов. Райс исподтишка выбил мяч, когда соперник спешил ввести его в игру. Деклан вряд ли заработал карточку, ведь мяч катился, нельзя было пробить штрафной. Но сам поступок глупый. Хавбек извинился, а легче не стало. «Брайтон» сыграл с «Арсеналом» 1:1. А против «Манчестер Сити» Троссард пнул мяч и получил красную карточку. Арбитр поступил строго, но случай с Райсом ничем не научил Артету. Микель – источник «тёмных искусств». Тренер упрекал учителя Гвардиолу в похожих практиках. Но методы «Арсенала» вредят в первую очередь им. Вчера «Борнмут» долго играл в большинстве, ведь Салиба схватил соперника рукой. Не стоило трогать, форвард мог сбиться с шага с мячом. А если нет, то один гол в полном составе отыграть легче. А в большинстве «Борнмут» удачно разыграл стандарт и забил с пенальти. Если в книгах и фильмах о Поттере «тёмные искусства» были эффективными, то Артета слишком накрутил «Арсенал». Недовольны арбитрами до выхода на поле, чувствуют себя в осажденной крепости, выдумывают теории заговора и отвлекаются от футбола. А ведь сам Артета учил концентрации…

Артета нанял для команды щипачей

У «Арсенала» был командный ужин. Футболисты общались, вежливые официанты кружили вокруг столов. Дальше Артета попросил игроков проверить карманы и сумки. Оказалось, что тренер «канониров» нанял группу профессиональных щипачей, которые обчистили игроков. Украли часы, телефоны и бумажники. Смешная история из разряда «босс учит работников быть начеку». Такое мог себе позволить глупый миллиардер во время «тимбилдинга». Разумеется, футболисты между собой высмеяли идею Артеты. Примитивная метафора. Но игроки «Арсенала» привыкли, что Микель в своем желании сплотить коллектив бывает экстравагантным. Наставники часто применяют нестандартные методы мотивации и психологического влияния на игроков. Но у Микеля практика на потоке. Артета часто дарит темы для шуток в клубном чате «Арсенала», но игроки реагируют добродушно. Знают, что Микель не умеет шутить, поэтому смеются над его «педагогическими поисками». Артета настолько без чувства юмора, что когда у Зинченко и Уайта случился конфликт на поле, то испанец зарядил, что поделились женами и поэтому помирились. Александр и Бен, мягко говоря, не оценили «юмор».

Микель решил завести клубного пса

У «Арсенала» есть классный клубный маскот. Гуннезавра обожают миллионы фанатов «канониров». Идею подал маленький фанат, когда клуб устроил конкурс. Динозавра сделали зеленым вместо желтого, как в проекте школьника, милый символ клуба. Когда при сокращении расходов выгнали актера, который бегал в ростовой кукле, то Озил заявил, что сам будет платить ему зарплату. Фанаты возмутились, «Арсенал» вернул Гуннезавра. Артета считает, что клуб — семья. А семье нужен домашний питомец. Поэтому Микель тщательно выбирал для «Арсенала» клубного пса. Остановился на лабрадоре по кличке Вин – Победа. Артета начитался книг о влиянии собак на гормоны людей. Как и маленькие дети, псы определенных пород, вроде лабрадоров, добавляют дофамина, гормона счастья. Эксперимент сработал, футболистам Вин нравится. Только боссы бурчат, ведь Артета заставил нанять псу Победе опекуна за деньги клуба. У Микеля есть пунктик о полном контроле, как у многих главных тренеров. Например, сам одобряет форму «Арсенала». Выбрал для клуба ужасный второй комплект.

Пытал игроков песней «Ливерпуля»

У современных тренеров много экспериментов. Отдельные наставники всё запрещают. Другие тренеры нанимают психологов, но потом часто недовольны их работой. Сам наставник должен «читать» футболистов. Артета придумал метод, как настроить на игру на шумном «Энфилд Роуд». Микель приказал принести на базу «Арсенала» огромные колонки и запустил в них пение фанатов «Ливерпуля». «Канониров» пытали знаменитым гимном «Ты никогда не будешь идти один». И метод не сработал. «Арсенал» вылетел из Кубка Лиги от «Ливерпуля». Многие модные подходы к питанию и тренировкам работают. Но есть гипотеза, что Артета так старается, ведь сомневается в своей харизме. Клопп, пока не набрался опыта, в «Боруссии» Д тоже подставлялся под шутки игроков. Синдром молодого учителя. Юные тренеры чаще ищут необычные подходы. Юрген показывал «шмелям» фильм «Рокки-4». Прикол в том, что только два человека поняли суть картины. Игроков не заинтересовала история боя бойца Рокки Бальбоа против Ивана Драго. Герой Сталлоне мстил за смерть друга, а в жизни игроки «Боруссии» лишь посмеялись над винтажным фильмом дяди Юргена.

Притащил лампочку в раздевалку

Начнем с милой идеи. Артета позволил клубному фотографу Макфарлейну выступать в раздевалке. У Стюарта отличная связь с игроками. Помните, как злые люди издевались над Эдегором, когда капитан забрал фотоаппарат Макфарлейна? Именно Стюарт вдохновлял игроков на поединок против «Тоттенхэма», «Арсенал» победил в дерби 3:0. Микель привык, что в раздевалке лондонского клуба часто говорит не тренер. Венгер тоже не любил напутственные речи в перерыве, часто поручал задачу капитанам. Виейра орал на легендарных коллег из «Арсенала». Артета позже занял его место, подбадривал состав с Аршавиным. А как тренер Микель пришел в раздевалку с лампочкой. Предлагал игрокам передать друг другу свет, энергию и страсть, быть частью цепи с лампочками. Дело было перед матчем с «Брайтоном», «Арсенал» в тот день проиграл 1:2.

Обставил свою квартиру как маньяк

Когда Артета начал тренерскую карьеру, то отправил жену и сыновей в Лос-Анджелес. Там Лорена Берналь снималась в кино. Не мешали Микелю помешаться на футболе. Друзья приходили на квартиру Артеты и попадали в апартаменты маньяка из кино. Стены были увешаны тактическими схемами, распечатками и заметками. Много статистики. В гостиной два огромных телевизора. Если не играли в прямом эфире, Артета включал записи футбола. Гвардиола случайно узнал об одержимости Микеля. Хосеп с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов играл против «Челси». Позвонил хавбеку «Арсенала» Артете за инсайдами. Микель прочитал Гвардиоле часовую лекцию о «Челси». Не помогло – «Барселона» проиграла, но Хосеп запомнил любовь Микеля к анализу футбола. Спустя годы они соперники. Но Артете не стоит пытаться стать тем, кем не является. Надо думать о футболе, а не о «тёмных искусствах». Микель не Моуриньо, чтобы спорить с соперниками, вроде Холанда. А три красные карточки на отрезке в восемь туров и семь потерянных очков в меньшинстве – слишком большая роскошь для претендента на титул.