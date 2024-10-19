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Провал «Спартака». «Краснодар» добился разгрома в Москве

вчера, 19:47
«Спартак» - «Краснодар»

«Быки» сохранили лидерство в РПЛ и статус непобедимых.

Минус один

Гонка лидеров в чемпионате России пока радует своей интригой. «Зенит» сказал свое веское слово накануне, разгромив «Акрон» (5:0). Но ответить ему должны были «Локомотив» и «Краснодар», которые опережали петербуржцев перед стартом текущего тура. Железнодорожники, которые умеют в самый неподходящий момент оступиться, снова это сделали. А ведь как здорово шли. После поражения от «Краснодара» (0:3) у «Локомотива» было шесть побед подряд в чемпионате и Кубке России. Казалось, что «Химки» уж точно не станут большим препятствием для команды Михаила Галактионова. Особенно с учетом того, что подмосковный клуб железнодорожники успели разгромить уже по ходу этой своей победной серии – со счетом 5:1 в кубковом поединке.

Но повторить успех не получилось. Можно сказать, что в этом матче вообще ничего не получилось у «Локомотива». Видимо, Галактионову просто не удалось настроить своих подопечных на серьезный лад. В первом тайме происходила примерно равная возня. А во второй половине «Химки» воспользовались парой ошибок соперника и забили дважды усилиями Зелимхана Бакаева. Вернуться в игру «Локомотив» не смог и выжал из себя всего один удар в створ ворот Никиты Кокарева. Тот случай, когда бывшие спартаковцы в лице Бакаева, Георгия Джикии и Резиуана Мирзова оказались куда эффективнее нынешних, участвовавших в главном поединке тура.

Плохой эксперимент

Поражение «Спартака» от «Краснодара» было если не предопределено, то во многом обусловлено заранее – самим выбором схемы и состава Деяном Станковичем. Тренер «красно-белых» решил удивить Мурада Мусаева и вывел свою команду со схемой 3-5-2, которая в отдельных аспектах могла быть успешной против манеры игры «Краснодара», однако не учитывает индивидуальных особенностей некоторых исполнителей. А под каждую схему набор персоналий очень важен.

Конечно, речь в первую очередь о Миенти Абене, на которого сейчас повесят всех собак. Он заложил фундамент победы «Краснодара», если не считать, конечно, самих «быков», проведших матч крайне собранно и слаженно. Но, как известно, любой гол – это чья-то ошибка. Просто иногда они более заметны, а иногда менее. В этот раз они бросались в глаза.

Абена выглядел явно растерянным в предложенной тренером схеме. И эта растерянность сказалась уже на восьмой минуте, когда Миенти не встретил должным образом Кевина Ленини, прошедшего опорную зону москвичей. Защитник дал оппоненту прицелиться и неотразимо пробить, открывая счет. Закольцевал свое присутствие в матче Абена еще более явной ошибкой в конце первого тайма, когда проиграл неуклюже единоборство Виктору Са, а тот увеличил отрыв «Краснодара».

Совершенно логично, что после перерыва на поле Абену уже никто не увидел. Вместо него вышел Даниил Денисов. Схема вернулась к более привычному варианту 4-3-3. И если бы к тому времени «Спартак» не уступал в два мяча, возможно, был бы шанс вернуться в игру, что-то изменить. Более того, даже при такой беспомощности в первом тайме у москвичей был голевой момент (это при всего двух ударах по воротам против 11 у «Краснодара» за тайм). Его реализация помогла бы команде Станковича хоть за что-то зацепиться во второй части матча. Но слишком много было потеряно в первой половине. И слишком сложно не просто отыгрывать такое отставание, но и в принципе собираться с силами, когда твой первоначальный план рухнул, а у соперника все получается. Да еще и фора в два мяча у него.

Довели до разгрома

«Краснодар» в своем нынешнем состоянии слишком солиден и уверен в себе и своей игре, чтобы растеряться при перестройке противника. «Быки» во втором тайме действовали по счету. По-прежнему больше мячом владели москвичи, но это совсем не коррелировало с создаваемой остротой. Команда Мурада Мусаева, прекрасно понимая свои сильные и слабые стороны, грамотно ловила противника и мешала ему создавать давление.

Лишь статистически «Спартак» переигрывал краснодарцев во втором тайме. Там уже у «красно-белых» было 11 ударов против всего четырех у гостей. А Тео Бонгонда, который появился после перерыва, даже угодил в перекладину. Только легче от этого «Спартаку» не становилось. Более того, под занавес игры он пропустил третий мяч. И это был автогол от Хесуса Медины, который так неудачно прервал прострел Никиты Кривцова.

Против нынешнего «Краснодара» нужно играть безошибочно и уверенно. Только так, кажется, можно сломать игру «быков», которые действуют очень организованно. Кадровый потенциал для этого у «Спартака» есть. Да и не только у «Спартака». Но чтобы добиться успеха против команды Мусаева в ее нынешней форме, нельзя подставляться. А «Спартак» подставился. И не раз. От выбора схемы до конкретных персональных ошибок. И был наказан.

К слову, это третья победа «Краснодара» в четырех последних встречах со «Спартаком». А у «красно-белых» копится негатив. Получается, что в пяти последних матчах РПЛ команда Станковича выиграла только раз – у «Ростова». Для требовательных фанатов это неприемлемо. «Краснодар» же теперь единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зенит» на одно очко, а «Локомотив» — на три.

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Все комментарии
u94p7qp24kzs
u94p7qp24kzs ответ -Хостинский- (раскрыть)
сегодня в 04:45
Спартак не заслужил 0-3, он заслужил минимум 0-5 с такой игрой.
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 01:47
Давайте будем объективными, Краснодар сейчас по игре лучший в лиге . То что 0:3 , ну возможно не заслужил Спартак такой счёт , но опять же если наиграл хотя бы на гол , то и Краснодар мог забить больше 3 . Поэтому , то что получилось то получилось . На минуточку не надо забывать у быков 9 побед подряд и обыграли ЦСКА, Динамо , Зенит , Ростов , Локо , Спартак с общим счётом 13:1
Удачи Быкам в борьбе за чемпионство!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:09
Краснодар должен был забивать пять штук, минимум
valt134
valt134
вчера в 21:23
Ну разве не заслужили Победу? Вроде , всё было честно.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:52, ред.
Ну тренер же не понимает в своей работе ничего и поэтому его лихорадит, помню так же лихорадило и предыдущего великолепного специалиста, да да, именно того кого недооценила испанская Гранада. А провал Спартака это не матч с Краснодаром, а спонсорский контракт с Лукойлом и борода у этого провала уже ниже колен.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:28
Да интрига пока держится - прошло чуть больше трети чемпионата - первая тройка идёт "кучно"...
Гость
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