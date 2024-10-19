Игроки-сюрпризы. Они удивили на старте Английской Премьер-Лиги

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вчера, 23:01

Вряд ли перед началом сезона от этих футболистов кто-то ожидал прорыва.

Сезон в Англии развивается пока без особых потрясений. «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Арсенал» идут в тройке лидеров, как это было на финише прошлого сезона, а три новичка чемпионата идут где-то в замыкающей шестерке. И если в клубных выступлениях каких-то прорывов и потрясений нет, то остается смотреть на отдельных исполнителей. Давайте обратим внимание на тех игроков, от кого вряд ли кто-то ждал нечто выдающееся.

Лиам Делап (нападающий, «Ипсвич Таун»)

Мы несколько лет назад еще призывали обратить внимание на сына Рори Делапа, который прошел через систему «Манчестер Сити». Поначалу он всего два раза вышел на замену в составе «Ипсвича» — этого хватило, чтобы клуб заплатил «горожанам» 15 миллионов фунтов за выкуп прав на Делапа. Причем летом сумма может вырасти до 20 миллионов в зависимости от выступлений игрока.

Сделка все равно выглядит выгодной. Потому что 21-летний Делап в восьми первых турах забил четыре мяча, несмотря на общий невнятный старт команды в АПЛ . Если «Ипсвич» избежит вылета, то во многом благодаря результативности Делапа, который для своих четырех голов пробил 11 раз по воротам. Это третий результат в АПЛ по эффективности ударов среди всех, кто предпринял больше 10 попыток.

Тайлер Диблинг (полузащитник, «Саутгемптон»)

«Святые» тоже сезон начали невыразительно. Но если искать какие-то плюсы в игре команды Рассела Мартина, то это будет выступление 18-летнего Диблинга. До нынешнего сезона он только раз выходил на замену в матче чемпионата. А свой первый гол за «Саутгемптон» Тайлер забил в прошлом месяце в игре против «Ипсвича» (1:1). Кроме того, он заработал пенальти в поединке с «Манчестер Юнайтед». А статистика говорит, что ни один молодой футболист в АПЛ не создал в этом сезоне больше голевых моментов, чем Диблинг – семь штук.

Джон Дуран (нападающий, «Астон Вилла»)

Будучи дублером Олли Уоткинса, Дуран должен каждый раз выходить на замену и доказывать свою состоятельность. И делает это 20-летний форвард сборной Колумбии просто блистательно. Он забил четыре гола в АПЛ , хотя ни разу не сыграл в стартовом составе. Причем это были решающие голы в матчах с «Вест Хэмом», «Лестером» и «Эвертоном». То есть ценность выходов Дурана крайне велика. Кстати, в матче с «Баварией» в Лиге чемпионов тоже его гол «со скамейки» стал победным.

Райан Гравенберх (полузащитник, «Ливерпуль»)

Летом «Ливерпуль» отчаянно пытался заполучить опорника. Он был близок к подписанию Мартина Субименди, но тот отказался в итоге покидать «Реал Сосьедад». Теперь кажется, что все к лучшему. И не так уж Субименди был «красным» нужен. Ведь Гравенберх при Арне Слоте раскрылся с новых сторон. В прошлом сезоне у Юргена Клоппа 22-летний голландец сыграл всего в 12 матчах. В этом сезоне он выглядит уверенным игроком основы, от которого многое зависит в центре поля и в конструировании игры «Ливерпуля». Райан сыграл важную роль в удачном старте сезона в исполнении «Ливерпуля», который выиграл шесть из семи первых поединков в АПЛ , а также две игры в Лиге чемпионов.

Рауль Хименес (нападающий, «Фулхэм»)

Опытный мексиканский форвард был многими списан со счетов, когда у него выдалась серия из 33 матчей без голов в чемпионате в период с марта 2022 по ноябрь 2023 года. Для нападающего это катастрофа. На протяжении той серии он успел поиграть и за «Вулверхэмптон», и за «Фулхэм». В нынешнем сезоне 33-летний нападающий преобразился. В первых восьми турах он забил четыре мяча и сделал голевую передачу.

Нельзя забывать, что Хименесу пришлось перенести. В сезоне-2019/20 он забил 17 мячей в чемпионате за «Вулверхэмптон», а в ноябре 2020 года получил перелом черепа, который угрожал не только карьере, но и жизни. Ему потребовалось восемь месяцев на восстановление. Так что нынешняя результативность – это особое достижение.

Рико Льюис (защитник, «Манчестер Сити»)

В свои 19 лет Льюис зарекомендовал себя как важная часть «Манчестер Сити» и сборной Англии, что дорогого стоит. Если в прошлом сезоне в Премьер-Лиге Рико сыграл за «горожан» лишь восемь матчей, то в нынешнем уже выходил на поле в шести из семи первых игр. Льюис может уверенно действовать на обоих флангах обороны, а также уже пробовал себя в роли опорника, когда Родри получил тяжелую травму. Его универсальность еще принесет много пользы клубу и сборной.

Нони Мадуэке (вингер, «Челси»)

В толпе игроков «Челси» не так просто себя проявить. И долгое время Мадуэке воспринимался одним из серой массы. Но старт этого сезона показал, что Нони не столь прост. После гола в матче Лиги Европы с «Серветтом» (2:0) Мадуэке демонстрирует превосходную форму и уже является одним из лидеров «Челси». Вслед за его дебютом в сборной Англии случился хет-трик в ворота «Вулверхэмптона», затем он отличился голом в матче с «Ноттингем Форест» (1:1). В этом сезоне на счету Мадуэке четыре гола в шести матчах АПЛ , что всего на один меньше, чем за весь прошлый чемпионат (пять в 23 матчах).

Антуан Семеньо (нападающий, «Борнмут»)

«Борнмут» заплатил 10 миллионов фунтов за нападающего сборной Ганы «Бристолю» в январе 2023 года. И в первых 17 матчах Премьер-Лиги Семеньо забил лишь дважды. А теперь форвард по-настоящему раскрылся. Это взрывной и динамичный нападающий, который умело терзает любую оборону. Антуан забил уже в трех матчах: с «Ноттингем Форест», «Эвертоном» и «Саутгемптоном». А также приложил руку к победе над мощным «Арсеналом», достаточно потоптав оборону «канониров».