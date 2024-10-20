Сенсация в РПЛ отменяется. Молодой «Локомотив» вряд ли станет чемпионом

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вчера, 12:40

Но могут навредить «Зениту».

Поражение от «Химок» подсветило уязвимость

Игра против клуба из Подмосковья не была для «Локомотива» ужасной от начала и до конца. Фаворит приехал в гости к аутсайдеру матча. Но середняки РПЛ умеют сопротивляться, особенно когда в основе большое количество индивидуально неплохих игроков. Джикия не худший защитник в РПЛ , невзирая на уход из «Спартака». Универсальный аргентинец Вера помогал Заболотному в нападении. Известные Мирзов и Бакаев на флангах атаки.

Зелимхан сделал дубль в поединке против «Локомотива», и оба гола ему подарили. В первом случае Ньямси не сумел навязать борьбу после передачи за спину, мяч достался Бакаеву, ведь Погостнов не успел на подстраховку. Монтес – новый основной центральный защитник «Локомотива», оказался на скамейке. На днях Сесар победил со сборной Мексики команду США под руководством нового тренера Почеттино. Отыграл весь матч, потом длительный перелет.

В итоге сыграл 20-летний Погостнов. Именно Егор не удержал старшего из братьев Бакаевых, когда Зелимхан забивал свой второй мяч. Но тот гол – вина капитана Баринова. Опорник отдал пас в недодачу поперек поля у собственной штрафной площади. «Локомотив» за последние годы часто ставил на сейвы Лантратова, но против бывшего клуба Илья не выручил. Голкипер – последний бастион, но редуты Галактионова подводили часто и многократно.

Во-первых, француз Ньямси не является ведущим центральным защитником, не управляет линией. Жерзино остается медленным, хотя физически прибавил со старта сезона. Во-вторых, у «Локомотива» средней высоты прессинг, что для молодой команды скорее минус. По качеству моментов соперников москвичи на скромном девятом месте в РПЛ , рядом с «Химками». Слишком много явных моментов, допускают по 12,3 удара по своим воротам за игру.

Не всегда срабатывает вторая волна атаки

«Локомотив» проигрывал «Краснодару» и «Динамо», двум командам, которые бросили «Зениту» вызов весной. Четыре победы москвичей в один мяч. ЦСКА забили на последних минутах, отличился Тикнизян, вышедший на замену. Армянский универсал с левого фланга придумал победный мяч не только с бывшим клубом, но также с «Ростовом». Есть голевые действия у запасных форвардов Сарвели, Ракова и Сулейманова. Но рядом прокол.

Класс основной четверки в атаке – Пиняев, Батраков, Самошников и Воробьев, недостаточно высокий, чтобы не нужны были волевые включения от многочисленных резервистов. У «Локомотива» широкий выбор исполнителей в атаке по количеству. Но наличие в заявке клуба Севикяна или Салтыкова не значит, что они обязательно спасут Галактионова в решающий момент весной. Состав собрали по уму, немало подстраховки по позициям в атаке.

Но лидером неожиданно стал 19-летний атакующий хавбек Батраков. Заменил по смыслу Глушенкова. У Алексея другой стиль, но хавбек результативен – 7 голов, 6 ассистов, один из безусловных героев сезона. Форварда Воробьева тоже чаще хвалим, нежели ругаем. Новичок из «Оренбурга» свежее, чем был ветеран Дзюба. Дмитрий создал 8 голов в РПЛ суммарно пасами и ударами. Но вопрос чемпионского класса остается отрытым, как в случае Пиняева.

Сергей давно на виду, поскольку с детства стал популярным благодаря стажировке в «Манчестер Юнайтед». Но вингера, в отличие от дагестанского подростка Амира Ибрагимова, не оставили в структуре великого клуба. Пиняев вернулся домой, играет в РПЛ . Но перепады формы должны тревожить тренерский штаб. Хотя опять вопрос возраста, парню лишь 19 лет. Самошникову 26, но впервые в жизни раскрывается как результативный футболист.

Когда «Локомотив» вышел на первое место, то сразу предположили, что позже повлияет молодость многих ключевых футболистов. Галактионов пытался решить вопрос, подписал к Ньямси опытного Монтеса. Но в основном на поле молодежь на многих ключевых позициях. И если 22-летний Карпукас ошибается в опорной зоне, то Баринов его не всегда подстрахует. Капитан играет с перепадами. Возможно, считает своей ошибкой решение остаться в РПЛ ?

Впереди поединок против опасного «Зенита»

В Кубке России у «Локомотива» 15 пунктов после 5 туров, единственная команда с пятью победами. Единственный клуб сезона в РПЛ без единой ничьей. Москвичи брезгуют мировыми, или выигрывают, или уступают. Категоричность помогла оторваться от «Ростова» так, что кубковый поединок последнего тура не изменит позиции команд. Галактионов после матча с «Химками» сказал, что игра в среду – этап подготовки к важнейшему бою в РПЛ .

В следующее воскресенье «Локомотив» сыграет в Санкт-Петербурге. В прошлом сезоне «Зенит» дважды уступил Галактионову, для Семака это принципиальный соперник. Петербуржцы научились обыгрывать «Акрон», но игра против «Краснодара» показала, что им не всегда уютно против достойных оппонентов с большим бюджетом, чем у нового клуба Дзюбы. Так получилось, что в Санкт-Петербурге «Локомотив» сыграет за себя и за «Краснодар».

Очки нужны, чтобы не отпустить «Зенит» в таблице. Но если Галактионов снова огорчит Семака, то результат на руку Мусаеву. Первая тройка пока не оторвалась от ЦСКА , «Динамо» и «Спартака» критически. Но до середины чемпионата может сформироваться заметный запас по очкам. Очный матч двух лидеров становится ключевым. А поражение от «Химок» как пища для размышлений. Галактионов вспомнил вредную клубу паузу на игры сборных.