Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбол - это больИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Сенсация в РПЛ отменяется. Молодой «Локомотив» вряд ли станет чемпионом

вчера, 12:40
«Локомотив»

Но могут навредить «Зениту».

Поражение от «Химок» подсветило уязвимость

Игра против клуба из Подмосковья не была для «Локомотива» ужасной от начала и до конца. Фаворит приехал в гости к аутсайдеру матча. Но середняки РПЛ умеют сопротивляться, особенно когда в основе большое количество индивидуально неплохих игроков. Джикия не худший защитник в РПЛ, невзирая на уход из «Спартака». Универсальный аргентинец Вера помогал Заболотному в нападении. Известные Мирзов и Бакаев на флангах атаки.

Зелимхан сделал дубль в поединке против «Локомотива», и оба гола ему подарили. В первом случае Ньямси не сумел навязать борьбу после передачи за спину, мяч достался Бакаеву, ведь Погостнов не успел на подстраховку. Монтес – новый основной центральный защитник «Локомотива», оказался на скамейке. На днях Сесар победил со сборной Мексики команду США под руководством нового тренера Почеттино. Отыграл весь матч, потом длительный перелет.

В итоге сыграл 20-летний Погостнов. Именно Егор не удержал старшего из братьев Бакаевых, когда Зелимхан забивал свой второй мяч. Но тот гол – вина капитана Баринова. Опорник отдал пас в недодачу поперек поля у собственной штрафной площади. «Локомотив» за последние годы часто ставил на сейвы Лантратова, но против бывшего клуба Илья не выручил. Голкипер – последний бастион, но редуты Галактионова подводили часто и многократно.

Во-первых, француз Ньямси не является ведущим центральным защитником, не управляет линией. Жерзино остается медленным, хотя физически прибавил со старта сезона. Во-вторых, у «Локомотива» средней высоты прессинг, что для молодой команды скорее минус. По качеству моментов соперников москвичи на скромном девятом месте в РПЛ, рядом с «Химками». Слишком много явных моментов, допускают по 12,3 удара по своим воротам за игру.

Не всегда срабатывает вторая волна атаки

«Локомотив» проигрывал «Краснодару» и «Динамо», двум командам, которые бросили «Зениту» вызов весной. Четыре победы москвичей в один мяч. ЦСКА забили на последних минутах, отличился Тикнизян, вышедший на замену. Армянский универсал с левого фланга придумал победный мяч не только с бывшим клубом, но также с «Ростовом». Есть голевые действия у запасных форвардов Сарвели, Ракова и Сулейманова. Но рядом прокол.

Класс основной четверки в атаке – Пиняев, Батраков, Самошников и Воробьев, недостаточно высокий, чтобы не нужны были волевые включения от многочисленных резервистов. У «Локомотива» широкий выбор исполнителей в атаке по количеству. Но наличие в заявке клуба Севикяна или Салтыкова не значит, что они обязательно спасут Галактионова в решающий момент весной. Состав собрали по уму, немало подстраховки по позициям в атаке.

Но лидером неожиданно стал 19-летний атакующий хавбек Батраков. Заменил по смыслу Глушенкова. У Алексея другой стиль, но хавбек результативен – 7 голов, 6 ассистов, один из безусловных героев сезона. Форварда Воробьева тоже чаще хвалим, нежели ругаем. Новичок из «Оренбурга» свежее, чем был ветеран Дзюба. Дмитрий создал 8 голов в РПЛ суммарно пасами и ударами. Но вопрос чемпионского класса остается отрытым, как в случае Пиняева.

Сергей давно на виду, поскольку с детства стал популярным благодаря стажировке в «Манчестер Юнайтед». Но вингера, в отличие от дагестанского подростка Амира Ибрагимова, не оставили в структуре великого клуба. Пиняев вернулся домой, играет в РПЛ. Но перепады формы должны тревожить тренерский штаб. Хотя опять вопрос возраста, парню лишь 19 лет. Самошникову 26, но впервые в жизни раскрывается как результативный футболист.

Когда «Локомотив» вышел на первое место, то сразу предположили, что позже повлияет молодость многих ключевых футболистов. Галактионов пытался решить вопрос, подписал к Ньямси опытного Монтеса. Но в основном на поле молодежь на многих ключевых позициях. И если 22-летний Карпукас ошибается в опорной зоне, то Баринов его не всегда подстрахует. Капитан играет с перепадами. Возможно, считает своей ошибкой решение остаться в РПЛ?

Впереди поединок против опасного «Зенита»

В Кубке России у «Локомотива» 15 пунктов после 5 туров, единственная команда с пятью победами. Единственный клуб сезона в РПЛ без единой ничьей. Москвичи брезгуют мировыми, или выигрывают, или уступают. Категоричность помогла оторваться от «Ростова» так, что кубковый поединок последнего тура не изменит позиции команд. Галактионов после матча с «Химками» сказал, что игра в среду – этап подготовки к важнейшему бою в РПЛ.

В следующее воскресенье «Локомотив» сыграет в Санкт-Петербурге. В прошлом сезоне «Зенит» дважды уступил Галактионову, для Семака это принципиальный соперник. Петербуржцы научились обыгрывать «Акрон», но игра против «Краснодара» показала, что им не всегда уютно против достойных оппонентов с большим бюджетом, чем у нового клуба Дзюбы. Так получилось, что в Санкт-Петербурге «Локомотив» сыграет за себя и за «Краснодар».

Очки нужны, чтобы не отпустить «Зенит» в таблице. Но если Галактионов снова огорчит Семака, то результат на руку Мусаеву. Первая тройка пока не оторвалась от ЦСКА, «Динамо» и «Спартака» критически. Но до середины чемпионата может сформироваться заметный запас по очкам. Очный матч двух лидеров становится ключевым. А поражение от «Химок» как пища для размышлений. Галактионов вспомнил вредную клубу паузу на игры сборных.

Но если «Локомотив» хочет сделать прыжок вверх, то им надо гиперболизировать все сильные стороны и минимизировать все известные риски. Команда живая, но у них время от времени случаются глупые поединки, где дарят соперникам моменты. А свои не могут реализовать. С «Химками» из 18 ударов лишь один пришел в створ ворот соперника. В целом у «Локомотива» лучшая реализация в РПЛ, но панические атаки вредят время от времени.

От «тёмных искусств» до карманников. Странности Артеты всё чаще вредят «Арсеналу»
Вчера, 09:18Вадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии4
«Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука вышла в плей-офф МЛС
Вчера, 08:40
Игроки-сюрпризы. Они удивили на старте Английской Премьер-Лиги
19 октябряСергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии1
Провал «Спартака». «Краснодар» добился разгрома в Москве
19 октябряСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
Главный соперник Холанда тащит «Челси». Раскрылся в хаосе, стал лидером сборной
18 октябряМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии8
«Зениту» повезло, аутсайдер ошеломил, а «Спартак» удивил. Самые успешные линии обороны РПЛ
17 октябряВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии7
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:36
"Локомотиву" надо взять себя в руки и забыть, как страшный сон, последнее, неожиданное для многих, поражение. Выкинуть его из головы, представить, что его не было, засучить рукава и продолжить борьбу за чемпионство. Ближайшие матч - два покажут, последует ли команда моим " Ленинским заветам".
xxq9er8es7hr
xxq9er8es7hr
вчера в 18:22
Зенит напомнит Локомотиву кто в чемпионате главный.
112910415
112910415
вчера в 17:23
работать, не опускать рук !
dx7etysjpkqw
dx7etysjpkqw
вчера в 15:05
То что Локомотив вряд ли станет чемпионом правильно сказано, но интригу в чемпионате создаст небывалую.
labasy
labasy
вчера в 14:15
То что локомотив не будет чемпионом, известно было до начала чемпионата, то что они среди тройки, это уже успех, молодежь, особенно батраков, пиняев и раков, быстро устают, а севикиян, сарвели и тикнизян, не сильнее их, здесь игру должны делать кто постарше, Баринов, самошников и т.д., но их мало, поэтому до перерыва локомотив думаю ещё потеряют очки, не только сильными соперниками, но и середняками и может быть аутсайдерам, молодежь опять побежить после перерыва, но думаю не так как сейчас, соперники их изучают и видят слабые стороны, может ошибаюсь, но если тройку зайдет, это уже будет успешным, а если выиграет, то ...
c63hh8mc34hb
c63hh8mc34hb
вчера в 13:51
Как быстро меняется мнение, стоит только Химкам проиграть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:49, ред.
Уважаю Локо за минимум легионеров, молодость состава и за очень приятных, лояльных и неагрессивных к другим клубам болельщиков. Удачи Локо в Питере.
NYJ
NYJ
вчера в 13:10
Посмотрим, что будет с Зенитом
А так быть в тройке будет более чем хорошим результатом
В пятерке - хорошим
psu9hegjrgt9
psu9hegjrgt9
вчера в 13:00
«Локомотив» показал хорошую игру и имеет потенциал для улучшения результатов. Однако команде нужно обратить внимание на некоторые аспекты игры, такие как качество прессинга и оборона. Важно также работать над взаимодействием между игроками и улучшить реализацию моментов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 